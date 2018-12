Mikuláshajót indított a BAHART

Mikuláshajót indított idén is a Balatoni Hajózási Zrt. Siófokról és Balatonfüredről. A BAHART dolgozói és a hajók utasai adományokat is gyűjtöttek a rászorulóknak. Az ajándékok a Mikulásgyárba kerültek.

Krampusz várta a Mikuláshajóra érkező gyerekeket Siófokon. A hajózási társaságnál a rászoruló gyerekekre is gondoltak, a vállalat harmadik éve vesz részt a Mikulásgyár adománygyűjtésében. „Egyrészt első hívó szóra csatlakoztak a munkatársaink, nagyon-nagyon sok felajánlást tettek, illetve az utazóközönség is számos ajándékot, könyvet, tartós élelmiszereket, ruhákat hoztak a hajóhoz, illetve volt lehetőség arra is, hiszen egy felhívást tettünk közzé, hogy aki esetleg nem hajózik velünk, ők is hozzanak felajánlásokat” – mesélte Dónucz László, a Balatoni Hajózási Zrt. értékesítési és forgalmi igazgatója.

Az összegyűlt ajándékokat önkéntes gyerekek segítettek kihordani a Mikulásgyár autójához. „Ha kellően motiválva vannak, és utána látják a másik gyermek csillogó szemében az örömöt, akkor ez egyáltalán nem jelent problémát, nekünk van egy alapítványunk, és a báli meghívón az az idézet szerepel, hogy minden útjára indított jócselekedet előbb-utóbb visszatalál, és mi próbáljuk ezt a gyerekekben elültetni” – mondta a nagyberényi Dr. Faust Miklós Általános Iskola igazgatója, Csötönyi Anikó.

A Mikulásgyár 14 éve működik, ez idő alatt több mint 1 millió kilogramm adomány érkezett a szervezethez. Elsősorban tartós élelmiszert várnak, az ajándékokat majd a Magyar Vöröskereszt juttatja el a rászorulókhoz.

„Az az igazság, hogy hétköznap még nagyos sok hely van a Mikulásgyárban, önkénteseket keresünk, úgyhogy aki szeretne Budapestre jönni, akár a családdal, egy-két órát dolgozni, vagy akár egy egész napot, azt szeretettel várjuk” – így Éskovács Péter sajtófőnök.

A Mikuláshajó délelőtt Balatonfüredről, délután pedig Siófokról futott ki. Stílusosan a Szent Miklós hajón utaztatták meg a gyerekeket, a fedélzeten másfél órányi zenés műsor, és a Mikulás várta őket.