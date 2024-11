Miközben rendre milliók vesznek részt a nemzeti konzultációban, az új íveket a Momentum elégetné + videó

Megosztás itt:

Máglyaégetésre készül a Momentum. A párt elnöke közösségi oldalán hirdette meg az akciót, egyelőre gyűjtik az íveket. A Momentum folyamatosan szembe ment a nemzeti konzultációval, 2022-ben például gyújtósnak szánták az íveket - szerintük hazug propaganda az emberek megkérdezése.

Nem ez az első alkalom, hogy a baloldal megsemmisítené a nemzeti konzultációs kérdőíveket, ezzel figyelmen kívül hagyják az emberek véleményét. A belügyminisztérium államtitkára azt mondta: a baloldal nem a magyarok, hanem a brüsszeli elvárások szerint kormányozna.

Rétvári Bence: "Az elmúlt években a baloldalnak sokféle akciója volt, amivel látványosan is, egy parlamenti széttépéssel, összegyűjtéssel, bezúzással, elégetéssel akarták semmissé tenni ezt, hogy az emberek elmondják a véleményüket, hiszen ők nem az emberek véleménye szerint, hanem brüsszeli elvárások szerint kormányoznának. Így tették ezt, amikor hatalmon voltak 2010 előtt is, így tennék ezt újra, ezek a szimbolikus akciók is ezt mutatják, nekik nem az emberek véleménye, hanem a brüsszeli elvárások fontosak."

Az idei konzultáció a kormány új gazdaságpolitikájáról – a semlegesség politikájáról szól, de kikérik az emberek véleményét a nemzeti szuverenitás, a migráció és a nyugdíjak kérdésében, de téma a fiatalok lakhatása és a családok támogatása is.