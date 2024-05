Migránstáborok létrehozására kötelezné hazánkat az EU

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az Európai Bizottság és az Európai Parlament (EP) számára is fontos volt, hogy a paktum elfogadása megtörténjen a választási kampányban és az értékelésekben azt lehessen állítani, hogy az EP jelentős lépést tett az illegális migráció kérdésében. Mint mondta, ez meg is kezdődött Európa-szerte, így Magyarországon is a balliberális médiában.

