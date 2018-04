Migránsokkal riogatott az egykor menekülteket segítő lelkész

Az 1919-es kommün fenyegető hangú propagandaplakátjával üzent politikai ellenfeleinek a Fidesz egyik borsodi képviselője. Az encsi fórumon az emberi erőforrások minisztere a menekültekkel és a bevándorlókkal riogatott, miközben a rendszerváltozás idején ő maga a keletnémet menekültek lelkészeként szolgált Budapesten, ahogy református lelkészként végzett vendéglátója, Hörcsik Richárd is.

Telt ház várta az encsi művelődési házban a Fidesz kampányrendezvényét. Az abaúji kisváros lakossági fórumát a terület országgyűlési képviselője nyitotta meg. Hörcsik Richárd méltatta az elmúlt nyolc év eredményeit, de politikai ellenfeleinek és a sajtónak is üzent.

1919-ben volt egy berényi plakát: Te rémhírterjesztő ellenforradalmár, reszkess! Ezt üzenem az ellenfeleknek, mert annyit elvárok tőlük, hogy aki közszereplést akar vállalni, legalább mondjon igazat. Lehet kritizálni. De az, ami itt folyik, hölgyeim és uraim, a televízióban, meg itt a sajtóban, az nem a négy évvel meg a nyolc évvel ezelőtti kampány, ez annál sokkal mocskosabb – mondta Hörcsik.

Bár a miniszterelnök és kancelláriaminisztere is a romák integrációjának nehézségeiről beszélt nemrég, az emberi erőforrások minisztere azt hangoztatta, hogy romaügyben is komoly előrelépések történtek a foglalkoztatás és az oktatás terén. Balog Zoltán azzal riogatott: a szociális rendszer veszélybe kerül, ha be kell fogadni a migránsokat.

Április 8-nak ez a tétje. Arra, hogy majd nem fognak idejönni azt tudom mondani, hogy igenis az Európai Unió ide fogja őket bekvártélyozni. Nekünk kell lakhatást adni, ellátást adni, erre kötelezni fogják őket is, meg minket is. És a másik dolog pedig az, nem szeretem szidni a politikai ellenfeleket, mert szerintem, aki egy kicsit figyeli őket, meg a híreket, látja, hogy körülbelül mit tudnának nyújtani ennek az országnak, az az igazság, hogy ebben az ügyben hazudnak. Rájöttek, hogy a magyarok nem szeretnék, ha lebontanák a kerítést, és most azt mondják, hogy ők se bontanák le. Nem építették volna, de nem bontanák le – hangoztatta a miniszter.

Balog Zoltán arra biztatott mindenkit, hogy a szomszédját és családtagjait is vigye el szavazni április 8-án.