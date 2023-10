Migránsellenes hisztériának tartja a 2015-ös eseményeket Márki-Zay Péter

"A legnagyobb veszélyt én nem abban látom, hogy itt tömegével jönnének a migránsok, hál' Istennek nem ismerek senkit akit bántottak volna” - ezt mondta a baloldal egykori miniszterelnök-jelöltje pár évvel ezelőtt.

Márki-Zay Péter véleménye a jelenleg egyre fokozódó migrációs nyomás ellenére sem változott:

"Emlékszünk, hogy Orbán Magyarországon hogyan csinált migránsellenes hisztériát."

A hódmezővásárhelyi polgármester véleményével számtalan videó bizonyítja, hogy egész Európában óriási veszélyt jelentenek a lakosságra az illegális bevándorlók. Franciaországban például babakocsiban ülő csecsemőkre támadt egy migráns, miközben Magyarország déli határánál már mindennaposak a fegyveres bűncselekmények a bevándorlók között.

"Ma olyan szabályokat alkotnak Brüsszelben, amelyben bennünket is arra akarnak kényszeríteni, hogy azokat az embereket, azokat a migránsokat, akik Magyarország déli határainál erőszakosan lépnek fel, agresszívek, fegyvert használnak a magyar határőrök ellen, mi engedjük be Magyarország területére. Tehát ők azt akarják, hogy mi is osztozzunk abban a biztonsági kockázatban, amelyektől ők szenvednek a korábbi években meghozott rossz döntéseik miatt. Mi a jóban akarunk osztozni nem a rosszban"