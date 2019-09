Migránsbarát jelöltet indít a polgármesteri székért Szombathelyen az ellenzék

A polgári-nemzeti-konzervatív szavazók mozgósítását nevezte a három hét múlva esedékes önkormányzati választások előtti legfőbb feladatnak Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az ellenzéki pártok a kormány megdöntését tűzték ki célul az önkormányzati választásokon - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Polgári Gondola idei hajóútjának megnyitóján. Gulyás Gergely kiemelte: az a kérdés, hogy hogyan tudnak majd segíteni azoknak a településeknek, amelyek vezetői nem hajlandóak az együttműködni a kormánnyal. A valótlanságokat állított Karácsony Gergely óbudai kampány eseményén - jelentette ki a harmadik kerület polgármestere. Bús Balázs szerint Karácsony állításával ellentétben nem zárták le a látogatók elől az Óbudai-szigetet, a néhány napig ott lévő sorompót csak filmforgatás miatt helyezték el a bejáratnál. Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt 50 aktivistája kréta spray-vel felfestette a a jelölt programjában szereplő budapesti sétálózóna határait az érintett kereszteződésekben - közölte Zaránd Péter kampányfőnök. Sára Botond Magyarország élőben című műsorunkban elmondta: a VIII. kerület mára Budapest legdinamikusabban fejlődő városrésze lett. Józsefváros kormánypárti polgármesterjelöltje a 2010-ben megkezdett építkezés folytatását ígérte. A választópolgárok a lakóhely típusától függően két vagy három szavazólapon adhatják le szavazataikat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek októberi választásán. A magyar vidék fejlesztése a kormány kiemelt célja, hiszen a kis- és középvárosok kezében van az ország jövője - hangsúlyozta Orbán Balázs államtitkár. A keletről érkező beruházásoknak nagy szerepük volt a magyar gazdaság dimenzióváltásában - jelentette ki Szijjártó Péter a Denso Gyártó Magyarország Kft. székesfehérvári logisztikai központjának átadásán. Szinte tele vannak a magyarországi gáztárolók: a készletszint 6,139 milliárd köbméter, amely közel 97 százalékos töltöttséget jelent - írta a Magyar Nemzet. A kormány nyitott minden, az egészségügyet és az orvosokat érintő témában a párbeszédre. Közös célunk az orvosok megbecsülésének további növelése - mondta a kormány nevében dr. Horváth Ildikó, egészségügyért felelős államtitkár. Nagyon magas, mintegy 80 százalékos a továbbfoglalkoztatási arány a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramban részt vevők körében, sokan komoly karriert futottak be - mondta Orbán Balázs államtitkár az M1-en. A magyar ellenzék szembe megy a magyar nemzeti érdekkel akkor, amikor Trócsányi Lászlót támadja Brüsszelben - jelentette ki Hidvéghi Balázs. A Fidesz EP-képviselője a Hír Tv-nek elmondta, számos biztosjelölt esetében vizsgálat folyik különböző korrupciós ügyekben, ezzel szemben a magyar jelölt feddhetetlen és rendkívül felkészült. Ahogy bevándorláspárti kormánya lett Olaszországnak, újra megindult a migránsáradat Európába, ebből is látszik, a migráció és a határvédelem politikai kérdés - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Magyarországnak sem Brüsszelből, sem más központokból nem mondhatják meg, hány migránst kell befogadnia - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Az illegális bevándorlók kötelező kvóta szerinti elosztását akarják ráerőltetni olyan országokra, ahol a lakosság többsége elutasítja azt - emelte ki Berzi Gergely, a Századvég külügyi igazgatója az M1-en. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke benyújtotta az államfőjelölti iratait a bukaresti Központi Választási Irodához. Több mint száz menedékkérő érte el péntek este az Olaszországhoz tartozó Lampedusa partjait - jelentette a RAI olasz közszolgálati csatorna. Traian Basescu volt román államfő, jelenlegi európai parlamenti képviselő együttműködött az egykori kommunista titkosszolgálattal, a Securitatéval – állapította meg elsőfokú ítéletében a bukaresti ítélőtábla. A líbiai haditengerészet csaknem félezer illegális bevándorlással próbálkozót mentett ki az utóbbi napokban a Földközi-tengerből hat művelet során - közölte a haditengerészet szóvivője. Autóbuszba rejtett robbanószerkezet végzett tucatnyi utassal Irakban - közölte az iraki belügyminisztérium. Újabb amerikai légi csapás végzett az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet több harcosával Líbiában - közölte az Egyesült Államok hadseregének afrikai parancsnoksága. Egyiptom több városában tízezrek tiltakoztak a kormányzati korrupció ellen, a tüntetők kenőpénzek elfogadásával vádolják az államfőt és a hadsereg vezérkarát. Harmincnyolc illegális bevándorlót tartóztattak fel a rendőrök a Bács-Kiskun megyei Kelebia vasúti határátkelőhelyén egy Szerbia felől érkező tehervonatban - közölte a rendőrség. Ismét menetrend szerint járnak a vonatok Budaörsnél - közölte a Mávinform. Ezen a hétvégén 6:30-tól 15:30-ig egy-egy forgalmi sáv részleges lezárása mellett mossák a budapesti Margit hidat és Petőfi hidat - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. A Csonka Zsófia, Egri Viktória, Major Veronika összetételű csapat bronzérmet nyert 25 méter női sportpisztolyban a Bolognában zajló olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokságon. A nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokság utolsó magyar versenyzője, Veréb István megnyerte első mérkőzését és ezzel bejutott a szabadfogásúak 86 kilogrammos kategóriájának nyolcaddöntőjébe. Muszukajev Iszmail bronzérmet szerzett a szabadfogásúak 65 kilogrammos kategóriájában a birkózó-világbajnokságon. Faldum Gábor a legjobb magyarként hatodik lett a triatlonosok világkupa-sorozatán a kínai Vejhajban. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek zárt kapuk mögött kell megrendeznie az Azerbajdzsán elleni október 13-i hazai Európa-bajnoki selejtezőt a Magyarország-Szlovákia Eb-selejtezőn elhangzott rasszista, kirekesztő megnyilvánulások miatt. A szövetség fellebbezést nyújt be az UEFA-nál a döntéssel kapcsolatban, és ezzel párhuzamosan kéri a biztonsági szakemberektől a sportszerűtlen szurkolók beazonosítását. Magyarország Ausztriával és Svájccal közösen pályázik a 2024-es női kézilabda Európa-bajnokság megrendezésére.