Míg Brüsszel importálná a bűnözést, a magyar kormány milliárdokkal védi a biztonságot

A közbiztonság soha nincs ingyen – jelentette ki Rétvári Bence, aki bejelentette: a kormány az elmúlt másfél évtizedben évente 1250 milliárd forinttal növelte a közbiztonság finanszírozását. A Belügyminisztérium államtitkára szerint azonban a pénz önmagában nem elég: a legfontosabb a brüsszeli migrációs paktum elutasítása, mert a bűnözést importálva nincs az a pénz, ami garantálhatná a biztonságot.

A magyar modell eredményei: pénz a rendre, nem a káoszra

Rétvári Bence, a polgárőrök ünnepségén beszélve, konkrét számokkal támasztotta alá a kormány politikájának sikerét. Az évi 1250 milliárd forintos többletforrásnak köszönhetően évente 213 ezerrel kevesebb bűncselekményt követnek el, mint 2010-ben. Az emberölések száma kevesebb mint a felére, a lopásoké pedig a harmadára esett vissza. Ezek a döbbenetes adatok a rendőrök és a több tízezer, szabadidejét áldozó polgárőr áldozatos munkájának köszönhetőek, és annak a kormányzati politikának, amely a magyar emberek biztonságát helyezi az első helyre.

Nincs az a pénz, ami megvédene a migránsgettóktól

Az államtitkár azonban egyértelművé tette: a befektetett ezermilliárdok mit sem érnének, ha közben a hátsó ajtón beengednénk a bűnözést. Míg a magyar kormány a rendet finanszírozza, Brüsszel a káoszt importálná a migrációs paktummal. Rétvári Bence rámutatott: az egykor biztonságos nyugat-európai városok ma már közel-keleti állapotokat mutatnak, Svédországban pedig minden második napra jut egy késelés vagy robbantás. Ez az egyenes következménye annak a felelőtlen politikának, amit Brüsszel most Magyarországra is rá akar kényszeríteni. Nincs az a pénz, amivel a migránsgettókban kialakuló bűnözést kezelni lehetne – a legjobb és legolcsóbb megoldás a megelőzés: a határvédelem és a migrációs paktum elutasítása.

A józan ész politikája: megvédeni, nem importálni a bajt

A magyar kormány stratégiája tehát kettős, és a józan észre épül. Egyrészt a határkerítéssel és a jogi határzárral megakadályozzuk a baj bejutását az országba. Másrészt a rendvédelmi szervek és a polgárőrség megerősítésével garantáljuk a belső rendet és biztonságot. Ez a politika éles ellentétben áll a brüsszeli modellel, amely először importálja a problémát, majd utána adófizetői milliárdokból, sikertelenül próbálja kezelni azt. A magyar emberek biztonsága nem eladó, és a kormány továbbra is minden eszközzel meg fogja védeni azt.

