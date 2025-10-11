Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 11. Szombat Brigitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Míg Brüsszel importálná a bűnözést, a magyar kormány milliárdokkal védi a biztonságot

2025. október 11., szombat 14:00 | Hír TV
kormány Rétvári Bence polgárőrség közbiztonság bűnözés Belügyminisztérium migráció határvédelem Brüsszel

A közbiztonság soha nincs ingyen – jelentette ki Rétvári Bence, aki bejelentette: a kormány az elmúlt másfél évtizedben évente 1250 milliárd forinttal növelte a közbiztonság finanszírozását. A Belügyminisztérium államtitkára szerint azonban a pénz önmagában nem elég: a legfontosabb a brüsszeli migrációs paktum elutasítása, mert a bűnözést importálva nincs az a pénz, ami garantálhatná a biztonságot.

  • Míg Brüsszel importálná a bűnözést, a magyar kormány milliárdokkal védi a biztonságot

A közbiztonság soha nincs ingyen – jelentette ki Rétvári Bence, aki bejelentette: a kormány az elmúlt másfél évtizedben évente 1250 milliárd forinttal növelte a közbiztonság finanszírozását. A Belügyminisztérium államtitkára szerint azonban a pénz önmagában nem elég: a legfontosabb a brüsszeli migrációs paktum elutasítása, mert a bűnözést importálva nincs az a pénz, ami garantálhatná a biztonságot.

A magyar modell eredményei: pénz a rendre, nem a káoszra

Rétvári Bence, a polgárőrök ünnepségén beszélve, konkrét számokkal támasztotta alá a kormány politikájának sikerét. Az évi 1250 milliárd forintos többletforrásnak köszönhetően évente 213 ezerrel kevesebb bűncselekményt követnek el, mint 2010-ben. Az emberölések száma kevesebb mint a felére, a lopásoké pedig a harmadára esett vissza. Ezek a döbbenetes adatok a rendőrök és a több tízezer, szabadidejét áldozó polgárőr áldozatos munkájának köszönhetőek, és annak a kormányzati politikának, amely a magyar emberek biztonságát helyezi az első helyre.

Nincs az a pénz, ami megvédene a migránsgettóktól

Az államtitkár azonban egyértelművé tette: a befektetett ezermilliárdok mit sem érnének, ha közben a hátsó ajtón beengednénk a bűnözést. Míg a magyar kormány a rendet finanszírozza, Brüsszel a káoszt importálná a migrációs paktummal. Rétvári Bence rámutatott: az egykor biztonságos nyugat-európai városok ma már közel-keleti állapotokat mutatnak, Svédországban pedig minden második napra jut egy késelés vagy robbantás. Ez az egyenes következménye annak a felelőtlen politikának, amit Brüsszel most Magyarországra is rá akar kényszeríteni. Nincs az a pénz, amivel a migránsgettókban kialakuló bűnözést kezelni lehetne – a legjobb és legolcsóbb megoldás a megelőzés: a határvédelem és a migrációs paktum elutasítása.

A józan ész politikája: megvédeni, nem importálni a bajt

A magyar kormány stratégiája tehát kettős, és a józan észre épül. Egyrészt a határkerítéssel és a jogi határzárral megakadályozzuk a baj bejutását az országba. Másrészt a rendvédelmi szervek és a polgárőrség megerősítésével garantáljuk a belső rendet és biztonságot. Ez a politika éles ellentétben áll a brüsszeli modellel, amely először importálja a problémát, majd utána adófizetői milliárdokból, sikertelenül próbálja kezelni azt. A magyar emberek biztonsága nem eladó, és a kormány továbbra is minden eszközzel meg fogja védeni azt.

 Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát átfogó elemzésünkből!

Fotó: Canva

További híreink

Testmozgás 60 év felett: Ez a 4 gyakorlat megváltoztathatja az életét

Putyin: Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak

„Nem tervezzük, hogy még egyszer költözzünk” – Sydney van den Bosch megmutatta álmai otthonát

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

Elhunyt a népszerű influenszer, súlyos következménye lett kozmetikai beavatkozásának

Bayer Zsolt: Dosztojevszkij megérkezett

Nem nézhetjük tétlenül! - Orbán Viktor bejelentette a béke-aláírásgyűjtést

Verstappen apja egy dolgot még a fia kedvéért sem lenne hajlandó megtenni

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

További híreink

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Újabb pofon Brüsszelnek: Babis elzárja az ukrán pénzcsapot

Magyar Péter új szakértője: a múlt kísértetei és a jövő veszélyei

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Putyin: Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak
2
A szabadság paradoxona: Gondolatok Krasznahorkai Nobel-díjas válasza kapcsán
3
Váratlanul a pesterzsébeti piacon jelent meg Orbán Viktor + videó
4
Miniszterelnök-casting Párizsban: a nyertes a korábbi vesztes
5
Ismét sikerült egyenlítenünk az ukránokkal
6
Magyar Péter új szakértője: a múlt kísértetei és a jövő veszélyei
7
Nem nézhetjük tétlenül! - Orbán Viktor bejelentette a béke-aláírásgyűjtést
8
Újabb pofon Brüsszelnek: Babis elzárja az ukrán pénzcsapot
9
Dunába vetette magát az esztergomi mentőállomás vezetője – keresése még tart
10
Vezércikk – Már saját pártjukat hibáztatják a mezei tiszások az adatszivárgás miatt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!