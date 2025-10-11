Keresés

Míg Brüsszel az LMBTQ-lobbit, a magyar kormány a magyar családokat támogatja

2025. október 11., szombat 16:30 | Hír TV
kormány család otthonteremtés családtámogatás LMBTQ Brüsszel Tisza Párt CSOK Plusz Otthon Start

Új szintre lépett a kormány otthonteremtési programja: az Otthon Start, a CSOK Plusz és más támogatások kombinálásával akár önerő nélkül is elérhetővé válhat egy új otthon. Ez a program azonban több mint pénzügyi segítség: egyértelmű civilizációs állásfoglalás a hagyományos, magyar családmodell mellett, szemben Brüsszel és a hazai baloldal életidegen ideológiáival.

Új szintre lépett a kormány otthonteremtési programja: az Otthon Start, a CSOK Plusz és más támogatások kombinálásával akár önerő nélkül is elérhetővé válhat egy új otthon. Ez a program azonban több mint pénzügyi segítség: egyértelmű civilizációs állásfoglalás a hagyományos, magyar családmodell mellett, szemben Brüsszel és a hazai baloldal életidegen ideológiáival.

A tények: akár 100 milliós otthon önerő nélkül

A nemrég bevezetett Otthon Start program, kombinálva a már ismert CSOK Plusz és Babaváró konstrukciókkal, történelmi lehetőséget teremt a magyar családok számára. Ahogy a szakértők rámutattak, három vállalt gyermek mellett a támogatások összeadódva akár egy 100-110 milliós ingatlan megvásárlását vagy felépítését is lehetővé tehetik, akár önerő nélkül. A kormány a társadalmi észrevételeket meghallva tovább könnyíti a szabályokat, például az építkezések előfinanszírozásával. Ezek a technikai részletek fontosak, de a program valódi jelentősége a mögötte húzódó filozófiában rejlik.

Otthonból haza: a program mélyebb, civilizációs üzenete

A magyar kormány programja nem egyszerűen lakásokat, hanem otthonokat teremt. Az otthon pedig több mint falak és tető: az a hely, ahol a család, mint a nemzet legkisebb, de legfontosabb egysége megszületik, megerősödik és a jövőt építi. Az otthonok összessége alkotja a hazát. A kormány tehát, amikor az otthonteremtést támogatja, valójában a haza jövőjébe fektet be. Ez egy mélyen konzervatív, a józan észre és a történelmi tapasztalatra épülő politika, amely felismeri, hogy egy erős nemzet alapja az erős család.

A kontraszt: életigenlő családmodell vs. életidegen ideológiák

És pontosan ez az a pont, ahol a magyar modell szöges ellentétben áll a brüsszeli és a hazai baloldal (élén a Tisza Párttal), illetve annak az európai pártcsaládja által erőltetett ideológiákkal. Míg a magyar kormány a természetes, az élet továbbadását szolgáló, férfi és nő szövetségére épülő családmodellt támogatja, addig Brüsszelben és az Európai Néppártban az LMBTQ-lobbi és a gender-ideológia a központi téma. Míg mi a magyar családok gyarapodását segítjük, ők a migránsgettók betelepítését erőltetik, idegen kultúrájú tömegekkel hígítva fel Európa szövetét. A két modell közötti különbség civilizációs: az egyik az életet és a megmaradást szolgálja, a másik egy gyökértelen, életidegen, a valóságtól elrugaszkodott utópia, ami eddig mindenhol csak kudarcot és társadalmi szétesést hozott.

Olvassa el ismét részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát, miközben Magyarország a jövőt építi.

Kapcsolódó tartalmak

