Belföld

Míg az ellenzék Budapesten civakodik, Orbán Viktor a nemzetet építi Kolozsváron

2025. október 10., péntek 07:54 | Hír TV
nemzetpolitika RMDSZ ellenzék Kolozsvár gazdaságpolitika Kossuth Rádió interjú Orbán Viktor Románia

Orbán Viktor miniszterelnök Kolozsvárról, az RMDSZ kongresszusa előtt adott interjút a Kossuth Rádiónak, amelyben a jó szomszédi viszonyok fontosságát és a magyar gazdaságpolitika sikereit hangsúlyozta. A kormányfő bejelentette az új, 3%-os vállalkozói hitelt, és egyértelművé tette, hogy a magyar miniszterelnök kötelessége a nemzet határokon átívelő egyesítése.

  Míg az ellenzék Budapesten civakodik, Orbán Viktor a nemzetet építi Kolozsváron

Orbán Viktor miniszterelnök Kolozsvárról, az RMDSZ kongresszusa előtt adott interjút a Kossuth Rádiónak, amelyben a jó szomszédi viszonyok fontosságát és a magyar gazdaságpolitika sikereit hangsúlyozta. A kormányfő bejelentette az új, 3%-os vállalkozói hitelt, és egyértelművé tette, hogy a magyar miniszterelnök kötelessége a nemzet határokon átívelő egyesítése.

Stratégiai nyugalom a Kárpát-medencében: Orbán Viktor a jó szomszédságról és a nemzeti érdekekről

A miniszterelnök Kolozsvárról üzent: Magyarország és a magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal. Orbán Viktor a magyar-román kapcsolatok bonyolultságát elismerve hangsúlyozta, hogy a jó szomszédság alapvető nemzeti érdek. Ahogy egy falusi ember is tudja, az ingatlan értékét a szomszéd is meghatározza, úgy egy ország sikerességéhez is hozzájárulnak a stabil és virágzó szomszédos államok. A kormányfő szerint a magyar gazdaság érdeke is az, hogy Románia sikeres legyen, mert minél több pénze van a románoknak, annál többet költenek Magyarországon is. Ez a fajta pragmatikus, a kölcsönös előnyökre építő politika az, ami a keresztény értékrend mellett a józan észre is alapoz, és ami stabilitást hoz a régióba.

A "mágikus hármas": Amíg a kormány cselekszik, az ellenzék csak a nullát ismeri

Az interjúban a miniszterelnök bemutatta a magyar gazdaságpolitika "mágikus számát", a hármast. Az otthonteremtéshez nyújtott fix 3%-os hitel után most elindult a 3%-os vállalkozói hitel is, 150 millió forintos felső határral. Ez egy újabb, konkrét és kézzelfogható segítség a magyar kis- és középvállalkozóknak, akik a miniszterelnök szerint "ki vannak éhezve" egy kigazdálkodható hitelre. Orbán Viktor kiemelte, hogy a magyar gazdaság ma egyszerre képes elindítani két ilyen nagyszabású hitelprogramot, és végrehajtani Európa legnagyobb adócsökkentését is. És mit hallunk mindeközben az ellenzéktől? A szokásos panaszkórust és a nulla érdemi javaslatot. Amíg a kormány cselekszik és a gazdaságot építi, addig ők láthatóan még mindig a bonyolult matematikai koncepciókkal, például az egytől háromig való számolással vannak elfoglalva.

A miniszterelnök kötelessége: Összefogni a nemzetet a határokon át

Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy egy magyar miniszterelnöknek nem lehetősége, hanem kötelessége, hogy részt vegyen a külhoni magyar szervezetek nagy rendezvényein, legyen szó Erdélyről, a Felvidékről vagy a Vajdaságról. A nemzet ugyanis egy és oszthatatlan, a határok felett is. Amíg a hazai ellenzék a saját szűk pártpolitikai harcaival van elfoglalva Budapesten, a miniszterelnök a nemzet egészében gondolkodik, és építi azokat a kapcsolatokat, amelyek a Kárpát-medencei magyarság megmaradását és gyarapodását szolgálják.

 Hallgassa meg a teljes interjút, amelyben Orbán Viktor beszámol a kormány legújabb döntéseiről!

