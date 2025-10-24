Míg a német ipar a brüsszeli politika miatt fuldoklik, a magyar zöldenergia rekordokat dönt

Megosztás itt:

A magyar modell ismét győzött: míg a brüsszeli elhibázott zöldpolitika miatt gyárak zárnak be Németországban, a magyar kormány 230 milliárd forinttal támogatja a családok és vállalkozások zöldenergia-fejlesztéseit. A Napenergia plusz programban már 14 ezer családnál üzemel az új, tárolós napelemes rendszer.

A két "zöld" politika – Ideológia vs. józan ész

Európában ma két, egymással homlokegyenest ellenkező zöldpolitika zajlik. Az egyik a brüsszeli modell: ez egy ideológiavezérelt, "woke" politika, amely az elhibázott szankciókkal és a versenyképtelen energiaárakkal tönkreteszi a saját iparát. Ahogy azt a hírekből is látjuk, a német gazdaság, Európa egykori motorja, "beteg emberré" vált, gyárak zárnak be, és munkahelyek tízezrei szűnnek meg.

A másik a magyar modell: ez a józan ész politikája. A magyar kormány nem ideológiát, hanem rezsicsökkentést akar. Nem bezárja az erőműveket, hanem építi Paks II-t, és párhuzamosan rekordmértékben támogatja a megújulókat.

A magyar siker számokban

És ez a magyar modell működik. A legfrissebb adatok szerint a Napenergia plusz programban nyertes 21 ezer családból már 14 ezernél üzemelnek az új, modern napelemes és energiatárolós rendszerek. Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják, ez kézzelfogható segítség: a kormány átlagosan 4 millió forintot vállalt át a családoktól, ezzel segítve őket az energiafüggetlenséghez és az alacsony rezsihez.

A háztartási napelemek száma már 312 ezer felett van, és ezek összteljesítménye meghaladja a Paksi Atomerőmű kapacitását.

Ahol a zöldenergia munkát teremt, nem elvesz

És mi a legfontosabb különbség? Míg a brüsszeli "zöld" politika munkahelyeket szüntet meg Németországban, addig a magyar, józan észre alapuló zöldenergia-politika vonzza a beruházásokat. A világ legnagyobb elektromos autógyártói, a BYD és a BMW azért jönnek Magyarországra, mert itt a zöldenergia és a versenyképes gazdasági környezet (pl. alacsony adók, családtámogatások) együtt jár.

A választás tehát egyértelmű: a brüsszeli ideológia, ami szegénységet és gyárbezárásokat hoz, vagy a magyar modell, ami a családok zsebében hagyja a pénzt, csökkenti a rezsit és új, high-tech munkahelyeket teremt.

