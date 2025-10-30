Miért pont ezt az 5 dolgot támadják? A Nemzeti Konzultáció rejtett tétje

Megosztás itt:

Hidvéghi Balázs felhívása a nemzeti konzultáció kitöltésére első hallásra egyértelmű: a kormány meg akarja védeni a magyarokat egy újabb brüsszeli adóemelési hullámtól, amelyet a háború finanszírozására hivatkozva akarnak ránk erőltetni. Ez azonban csak a felszín. Ha mélyebbre ásunk, és a józan ész logikáját követve megvizsgáljuk a konzultáció öt kérdését, kirajzolódik egy sokkal nagyobb, stratégiai harc képe.

A kérdés valójában nem az, hogy legyen-e egy-egy adónem magasabb. A kérdés az, hogy maradhat-e egyáltalán a „magyar modell”.

1. Az öt kérdés = A magyar modell öt alappillére

Nézzük meg, mit támad Brüsszel valójában?

1-3. kérdés (Egykulcsos SZJA, családi adókedvezmény, anyák/fiatalok mentessége): Ez a magyar társadalmi modell magja. A munkaalapú társadalom (aki többet dolgozik, ne fizessen aránytalanul többet) és a demográfiai fordulat (a családok támogatása adókedvezménnyel) alappillérei. Ez a modell a józan észre épül: a nemzet jövője a gyermekekben és a dolgozó emberekben van.

4. kérdés (Rezsicsökkentés, olcsó energia): Ez a magyar gazdasági és jóléti modell alapja. Az az elv, hogy az állampolgárokat és a vállalkozásokat meg kell védeni a világpiaci ársokkoktól. Ez biztosítja a versenyképességet és a kiszámíthatóságot.

5. kérdés (9%-os társasági adó): Ez a magyar versenyképességi modell motorja. Ez az, ami munkahelyeket teremt és ide vonzza a beruházásokat.

Láthatjuk, hogy ez az öt pont nem véletlenszerű. Ez az öt legfontosabb stratégiai pont, amely megkülönbözteti Magyarországot a globalista fősodortól.

2. Miért kell lerombolni a modellt a háborús adóhoz?

És itt ér össze a kép. Brüsszelnek azért van szüksége ezeknek a pilléreknek a lebontására, mert a háború finanszírozása (amelyet az USA lényegében Európára tolt) csak egy másfajta gazdasági rendszerben lehetséges.

Nem lehet "háborús adót" kivetni egy olyan országban, amely az alacsony adókra építi a sikerét. Először az ideológiai alapot kell szétverni: el kell hitetni, hogy az egykulcsos adó "igazságtalan".

Nem lehet globális adót (pl. globális minimumadó) bevezetni, amíg egy ország a 9%-os társasági adóval sikeres. Először az adóversenyt kell "károsnak" bélyegezni.

A brüsszeli logika tehát ez: a háború finanszírozásához pénz kell. A pénz beszedéséhez adókat kell emelni. Az adóemeléshez pedig előbb le kell bontani azt a magyar modellt, amely éppen az adócsökkentésre és a nemzeti érdekek védelmére épül.

3. A hazai helytartók szerepe

Ez a brüsszeli stratégia magyarázza a hazai baloldal és a Tisza Párt "szakértőinek" elszólásait is. Amikor ők a nyugdíjrendszer "bőkezűségéről", progresszív adózásról vagy a Nők40 eltörléséről beszélnek, valójában a brüsszeli haditervhez szállítják az ideológiai muníciót. Készítik elő a terepet a "magyar modell" szétveréséhez.

Konklúzió: több mint Konzultáció – Referendum a szuverenitásról

Hidvéghi Balázsnak igaza van: öt kérdés, öt nem. De a tét sokkal nagyobb, mint gondolnánk. Ez a konzultáció nem csupán az adóemelésekről szól. Ez egy referendum arról, hogy megvédjük-e azt a magyar modellt – a családok támogatását, a munka becsületét, a rezsicsökkentést és a nemzeti versenyképességet –, amely az elmúlt évtizedben a józan ész alapján működött, vagy hagyjuk, hogy egy háborús ideológia és a globális érdekek nevében mindezt lerombolják.