Miért bizonyítja Magyar Péter nőügye, hogy alkalmatlan vezető?

Magánéleti káosz: Nem vezetői példa

Magyar Péter magánélete viharos válása Varga Judittól (aki, mint az ATV-interjúban mondta, „mindig kirobbanó formában van”) után nőügyei botrányokat szülnek. Legutóbb Szabó Ilona, élettársa és titkárnője kicsekkolt a Tisza Pártból, alig hat hónap után. Nem jelent meg Magyar húgának esküvőjén, sem a kötcsei Tisza-rendezvényen. Egy videóban Magyar a volt barátnőjeként emlegette Ilonát, majd a Blikknek sietve cáfolt, hogy nem szakítottunk. Ez a következetlenség nem méltó egy vezetőhöz.

Miért helytelen?

Egy politikusnak, aki a nemzet bizalmát kéri, stabilnak kell lennie. Ha kapcsolatai rendre rövid idő alatt széthullanak, hogyan bízhatnánk rá egy országot? Érzelmi instabilitása és fenyegetőzései („a gatyátokat is lepereljük”) gyengeséget mutatnak.

Hazugságok és fenyegetések - Nem a népet, csak magát védi

A Ripost cikke szerint Ilona egzotikus utakon járt (Tanzánia, Ausztrália, Peru és számos más helyen). Magyar dühösen reagált, hogy Szabó Ilona soha nem utazott adófizetők pénzén, minden jövedelme adózott! – fenyegetve a médiát kártérítési perrel. Ám a cáfolat után mégis volt barátnőként említette Ilonát, majd azt is visszavonta. Ez nem csak inkonzisztens, hanem manipuláció.

Miért helytelen?

Egy vezető őszinte kell legyen. Ha Magyar a magánéletéről hazudik, hogyan hihetnénk neki a politikában? Zsarolhatósága is aggasztó, ugyanis ha mentelmi jogát felfüggesztenék, bíróság elé kerülhetne. Eközben Brüsszel bábjaként a magyar érdekeket sodorja veszélybe.

Alkalmatlanság - A káosz nem vezetés

Magyar Péter nőügyei nem magánügyek, a káosz, amellyel körülveszi magát, bizonyítja, hogy alkalmatlan vezető. Egy igazi vezető nem fenyegetőzik, nem hazudik, és nem áradozik exnejéről, miközben új kapcsolata romokban hever. Nem áll ki a magyar érdekekért, csak Brüsszelnek kedvez.

Miért nem bízhatunk benne?

Ha hat hónap alatt sem tudja megtartani élettársát, hogyan védené meg Magyarországot az EU-val szemben? Instabilitása és manipulációi azt mutatják: nem a mi oldalunkon áll.

Mit tehetünk mi, magyarok?

Magyar Péter botrányai figyelmeztetések, ne dőljünk be a látszatnak! Osszátok meg ezt a cikket, lájkoljátok, kommenteljetek, beszéljetek róla és mutassuk meg, hogy a magyar emberek erősebb vezetőt érdemelnek!

Fotó: Canva