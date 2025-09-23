Micsoda magyarázkodás! - Orbán Balázs szerint Tarr Zoltán szánalmasan hazudik a felvételekkel kapcsolatban

Megosztás itt:

Orbán Balázs keményen bírálja Tarr Zoltán szánalmas magyarázkodását

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója élesen reagált Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének a nyilvánosságra került felvételekkel kapcsolatos magyarázkodására. Tarr Zoltán azt állította, hogy a felvételt mesterséges intelligenciával manipulálták, amire Orbán Balázs szerint a politikus „mélységesen lenézi a saját szavazóit.”

Orbán Balázs szerint nem elég, hogy a Tisza Párt el akarta titkolni az adóemelési terveit a választásokig, de még a legátlátszóbb hazugságot is elvárják a támogatóiktól. A miniszterelnök politikai igazgatója pontosan idézett Tarr Zoltán kijelentéséből: „Tarr azt állítja, hogy a felvételt mesterséges intelligenciával manipulálták.”

Orbán Balázs szerint a történet egyetlen szépséghibája, hogy „az előadást saját maguk töltötték fel a netre, és bár megpróbálták eltávolítani, a mai napig megtekinthető bárki által.” Az Orbán Balázs által szánalmasnak nevezett magyarázkodásra válaszul a politikai igazgató mesterséges intelligenciával generált képeket mellékelt, azzal a szándékkal, hogy a Tisza Párt alelnöke legközelebb felismerje a technikát.

Tarr Zoltán magyarázkodása nem csupán egy arcátlan kísérlet a szavazók megtévesztésére, hanem azt is kőkeményen bizonyítja, hogy a Tisza Párt képtelen szembenézni az igazsággal. Ez a nyilatkozat nem más, mint a gyávaság és a gerinctelenség látlelete, a párt ahelyett, hogy kiállna a saját elvei mellett, a legszánalmasabb menekülőutat választja, amikor sarokba szorítják és átverik a szavazóikat is. Ez a viselkedés világosan megmutatja, milyen erőtlenek és megbízhatatlanok, amikor a tét a legmagasabb.

Forrás: Orbán Balázs