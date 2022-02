Michael Jackson és Trianon között vont párhuzamot Márki-Zay Péter

Megosztás itt:

Megígértem egy beharangozóban, hogy elmondom önöknek, hogy mi köze van Michael Jacksonnak Trianonhoz, úgyhogy nem szeretnék adós maradni ezzel a hasonlattal, annak ellenére, hogy egy ilyen magasztos ünnepen ez egy profán hasonlat, ez egy vicc. Szokták mondani, hogy Amerikában minden lehetséges, bárkiből bármi lehet. És erre példa Michael Jackson, aki szegény néger kisfiúként született, és gazdag fehér nőként halt meg

– magyarázta Márki-Zay Péter a békediktátum általa vélt üzenetét Trianon centenáriuma alkalmából tartott megemlékezésen, Hódmezővásárhelyen.

A település polgármestere ezt követően említést tett Horn Gyuláról is, aki szerinte kommunistából lett példamutató demokrata miniszterelnök. Később pedig Gyurcsány Ferencről azt mondta ő „ma a legmegosztóbb személyiség a magyar politikában”, de ha Horn megváltozott, szerinte a DK-elnök is megváltozhat. A baloldal miniszterelnök-jelöltje a beszédét beharangozó Facebook-posztjában azt írta, az eseményen választ ad arra „a határon túli magyarokat szorosan érintő kérdésre is, hogy mi köze van Orbán Viktornak, Gyurcsány Ferencnek, Horn Gyulának és Michael Jacksonnak Trianonhoz”. Hogy pontosan milyen párhuzamot látott Márki-Zay Péter a magyarság sorstragédiája, és az általa felvázolt üzenetek között, arra beszédében nem kaptunk választ.

A rasszista vicc

A szivárványkoalíció miniszterelnök-jelöltje máskor is „négerezett” miközben humorizálni próbált. A közelmúltban nyilvánosságra került felvételen például azzal tréfálkozott, hogy szerinte még egy amerikai színes bőrű sztár is ellenszenvvel viseltetne afroamerikai honfitársaival szemben, ha nem tudná, hogy ő is közéjük tartozik.

„Na, van egy aranyos vicc. Ezt ismerik biztos, ugye, Stevie Wonderrel vagy éppen Ray Charlesszal is ismerős ez a vicc, amikor azt mondják, megkérdezik tőle a vicc szerint, természetesen egy interjúban, hogy hát milyen dolog vaknak lenni? Azt mondja, hát még mindig jobb, mintha néger lennék”

– szórakoztatta követőit Márki-Zay.

A fasisztákat és a kommunistákat is képviselik

Márki-Zay Péter sajátos humora különös jelentőséggel bírhat annak fényében, hogy a közelmúltban bejelentette: a fasisztákat és a kommunistákat is képviselik. Emlékezetes, a baloldal miniszterelnök-jelöltje múlt hét szombaton, a jobbikos Steinmetz Ádámmal Fonyódon tartott fórumán arról értekezett, hogy nem tudja követni Orbán Viktor „politikai irányváltásait”, ezért a szivárványkoalícióban ők külön képviseletet tartanak egyes ideológiáknak:

De azt, amit Orbán Viktor egy személyben megtestesít, ezt a szivárványkoalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük.

– mondta a baloldal miniszterelnök-jelöltje. Hozzátette ezután azt is, hogy „gerinces emberként mindenki megtarthatja a saját világnézetét”.

