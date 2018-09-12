Mi vár Magyarországra?

2018. SZEPTEMBER 12., SZERDA
ORBÁN VIKTOR: AZ UNIÓ TÖRTÉNELMÉBEN ELÕSZÖR FORDUL ELÕ, HOGY ELÍTÉLIK A SAJÁT HATÁRÕREIKET.
A SARGENTINI-JELENTÉS ELFOGADÁSA A BEVÁNDORLÁSPÁRTI POLITIKUSOK KICSINYES BOSSZÚJA - SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER.
KOCSIS MÁTÉ FIDESZ-FRAKCIÓVEZETÕ: AZ EP DÖNTÉSE SOROS GYÖRGY BOSSZÚJA.
LMP: A KORMÁNY SÚLYOS HIBÁI MIATT NEM LEHET A MAGYAR EMBEREKET BÜNTETNI, EZÉRT AZ LMP NEM TÁMOGATJA A SARGENTINI-JELENTÉST.
UJHELYI ISTVÁN MSZP-S EP-KÉPVISELÕ: TÖRTÉNELMI LÉPÉSRE SZÁNTA EL MAGÁT AZ EU ÉS AZ EP PÁRTCSALÁDOK FELETT ÁTÍVELÕ MASSZÍV TÖBBSÉGE.
DK: AZ EP NAGYON FONTOS DÖNTÉST HOZOTT, AMELY VILÁGOS JELZÉSE ANNAK, HOGY A TÖBBSÉG NEM FOGADJA EL AZ ORBÁN-KORMÁNY POLITIKÁJÁT.
NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: IGYEKSZÜNK A FIATALOKNAK BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET TEREMTENI ÉS MEGTANULNI AZ Õ NYELVÜKET, HOGY SZÓT ÉRTSÜNK EGYMÁSSAL.
A BIZTOS SZAVAZÓK 53%-A TÁMOGATJA A FIDESZ-KDNP PÁRTSZÖVETSÉGET; JOBBIK: 14%, MSZP: 13%, DK: 7%, LMP: 5%, EGYÉB PÁRT: 8% - SZÁZADVÉG.
15 ORVOS VISSZALÉPETT ABBÓL A 45-BÕL, AKI FELMONDTA ÖNKÉNTES TÚLMUNKASZERZÕDÉSÉT A HONVÉDKÓRHÁZBAN NÉPSZAVA.
BÉRNÕVÉREKKEL IGYEKSZIK PÓTOLNI A KIESÕ MUNKAERÕT AZ AJKAI KÓRHÁZ 24.HU.
AZONNALI, 15-20 SZÁZALÉKOS EMELÉST SÜRGETNEK A FUVAROZÓI ÉRDEKKÉPVISELETEK.
AZ UTÓBBI HÉT ÉVBEN 23 EZERREL CSÖKKENT A KISKERESKEDELMI BOLTOK, VALAMINT A NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRAK SZÁMA - BLOKKK.COM.
MEGSZAVAZTA AZ EURÓPAI PARLAMENT A SARGENTINI-JELENTÉST.
448 IGEN SZAVAZATTAL, 197 ELLENÉBEN, 48 TARTÓZKODÁS MELLETT FOGADTÁK EL A MAGYARORSZÁG JOGÁLLAMISÁGÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉST.
FIDESZES EP-KÉPVISELÕK: A MAGYAR KORMÁNY MEGTÁMADJA A SARGENTINI-JELENTÉST, MERT NEM VETTÉK FIGYELEMBE A TARTÓZKODÓ SZAVAZATOKAT.
A FRANCIA ELNÖKI HIVATAL ÜDVÖZÖLTE AZ EP SARGENTINI-JELENTÉST ELFOGADÓ DÖNTÉSÉT.
SZÁJER JÓZSEF FIDESZES EP-KÉPVISLÕ: A DÖNTÉS BEVÁNDORLÁSPÁRTI POLITIKUSOK KICSINYES BOSSZÚJA.
MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER KÖZÖSSÉGI OLDALÁN FEJEZTE KI TÁMOGATÁSÁT ORBÁN VIKTORNAK AZ EP-BEN TARTOTT SZAVAZÁST KÖVETÕEN.
OSZTRÁK EU-ELNÖKSÉG: NEM KÖTHETÜNK KOMPROMISSZUMOT A DEMOKRÁCIA ÉS A JOGÁLLAMISÁG ÜGYÉBEN.
AZ OSZTRÁK SZABADSÁGPÁRT NEM KÍVÁN POLITIKAILAG EGYÜTTMÛKÖDNI STEVE BANNON, TRUMP VOLT TANÁCSADÓJÁNAK LIBERALIZMUSELLENES MOZGALMÁVAL
EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKE: MEG KELL INDÍTANI A 7-ES CIKKELY SZERINTI ELJÁRÁST AZOKKAL AZ ORSZÁGOKKAL SZEMBEN, AHOL SÉRÜL A JOGÁLLAMISÁG.
ANGELA MERKEL: A MIGRÁCIÓ ELLENI VÉDELEM MEGERÕSÍTÉSE MIATT, AZ EU ÉRINTETT ORSZÁGAINAK ÁT KELL ADNIUK NEMZETI HATÁSKÖRÜK EGY RÉSZÉT A FRONTEXNEK.
NÉMETORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A MENEDÉKKÉRÕK KÉT ORSZÁG KÖZÖTTI VISSZATOLONCOLÁSÁNAK FELGYORSÍTÁSÁRÓL.
TÖRÖKORSZÁG NEM VESZ RÉSZT AZ EBESZ EMBERI JOGI KONFERENCIÁJÁN VARSÓBAN.
68-RA NÕTT AZ AFGANISZTÁNI AUTÓPÁLYÁN TÖRTÉNT ÖNGYILKOS ROBBANTÁSOS MERÉNYLET ÁLDOZATAINAK SZÁMA.
A PALESZTINOK NEMZETKÖZI BÜNTETÕBÍRÓSÁGHOZ FORDULNAK EGY CISZJORDÁNIAI BEDUIN FALU ÁTTELEPÍTÉSE MIATT.
VLAGYIMIR PUTYIN: OROSZORSZÁG AZONOSÍTOTTA AZOKAT A CIVILEKET, AKIK A BRIT HATÓSÁGOK SZERINT ANGLIÁBAN MEGMÉRGEZTÉK SZERGEJ SZKRIPALT.
OROSZORSZÁG MÉG AZ IDÉN BÉKESZERZÕDÉST SZERETNE KÖTNI JAPÁNNAL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGLEGES LEZÁRÁSAKÉNT.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FÕVÁROSÁBAN, WASHINGTONBAN IS RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDETTEK A KÖZELGÕ FLORENCE HURRIKÁN MIATT.
175 POLITIKUST GYILKOLTAK MEG EGY ÉV ALATT MEXIKÓBAN, ÉS 850 ERÕSZAKOS CSELEKMÉNYT KÖVETTEK EL POLITIKUSOK ELLEN.
TERRORCSELEKMÉNY KÍSÉRLETE MIATT ELSÕ FOKON ÉLETFOGYTIGLANI FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A KÖRÚTI ROBBANTÓT.
MUSTGÁZMÉRGEZÉS MIATT RIASZTOTTÁK A PÁPAI HIVATÁSOS TÛZOLTÓKAT SOMLÓSZÕLÕSRE, EGY EMBERT MENTÕHELIKOPTERREL VITTEK KÓRHÁZBA.
MINTEGY 4 HEKTÁRNYI TERÜLETEN GYULLADT KI A GABONATARLÓ SZENTES KÜLTERÜLETÉN, A LÁNGOKAT A TÛZOLTÓK MEGFÉKEZTÉK.
EGY KAMION ÉS EGY KISTEHERAUTÓ KARAMBOLOZOTT A 44-ES FÕÚTON KONDOROSNÁL, EGY EMBER MEGHALT.
ELFOGTÁK A SZEXUÁLIS ERÕSZAKKAL GYANÚSÍTOTT AFGÁN FÉRFIT.
AZ OSZTRÁK RENDÕRÖK EGY FRANKFURTBA TARTÓ VONATON IGAZOLTATTÁK, MAJD LETARTÓZTATTÁK.
ÚJABB NÕ ÁLLÍTJA, HOGY MEGERÕSZAKOLTA A SZEXUÁLIS ERÕSZAKKAL GYANÚSÍTOTT MENEKÜLT AFGÁN FÉRFI INDEX.HU.