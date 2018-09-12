2018. szeptember 12.,
szerda, Mária napja

Mi vár Magyarországra?

Hír TV

2018. szeptember 12., szerda 16:26, frissítve: szerda 17:02

Nagy többséggel fogadták el az EP-képviselők a Sargentini-jelentést. Mi vár ezután Magyarországra? Szijjártó Péter külügyminisztert kérdezzük Magyarország élőben című műsorunkban este 19 óra 30 perctől, tartsanak velünk.

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