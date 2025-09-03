Mi történhet a színfalak mögött? – Az embertelen abúzusra hivatkozva tűnnek el a Tisza-szigetek

Megosztás itt:

A lap azt írja, hogy közleményükben kiemelték,

tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt.

A közleményben nem részletezték, mit értenek eltussolás, abúzus, diszkrimináció és a központi vezetés hiány alatt.

Nem ez volt az első eset, hogy Tisza-szigetek bomlottak fel. Augusztus elején Baranyában oszlott fel az első, csak romákból álló Tisza-sziget, az Amarodrom alapítója a közösségi oldalán jelentette be, nagyot csalódott.