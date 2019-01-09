2019. január 9.,
szerda, Marcell napja

Mi sülhet ki a nagy összeborulósdiból?

Hír TV

2019. január 9., szerda 18:56

Eddig soha nem látott összefogásba kezdtek az ellenzéki pártok. A Jobbik már nemcsak Gyurcsány Ferenccel, hanem – ahogy a frakcióvezető fogalmazott – az ördög anyjával is együttműködne. A túlóratörvény elleni tüntetés hozta össze a pártokat, de hová futhat ki a kényszeregyüttműködés? Fricz Tamás politológus lesz a Magyarország élőben vendége. Kezdés 19 óra 30 perckor, ismétlés 23 óra 5 perctől, valamint másnap reggel 6 és délután 4 órától. Tartsanak velünk.

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