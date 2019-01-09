Mi sülhet ki a nagy összeborulósdiból?

2019. JANUÁR 9., SZERDA
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK TARTJA AZ IDEI ELSÕ KORMÁNYINFÓT CSÜTÖRTÖKÖN.
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ KÉPVISELÕI MEGKAPTÁK A MINISZTERELNÖKSÉG ÉS A GUNDEL ÉTTEREM KÖZÖTTI SZERZÕDÉST.
SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERT VÁLASZTOTTA A 2018-AS ÉV EMBERÉNEK A FIGYELÕ.
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: AZ ÖSSZES JELENTÕS NEMZETKÖZI SZERVEZET FELFELÉ JAVÍTOTTA MAGYARORSZÁG TAVALYI GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSÉNEK A MÉRTÉKÉT.
JOBBIK: ÉRTELMETLEN ÉS ZAVART OKOZNA AZ ÖSSZELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA.
MEGDÕLT AZ ÁRAMFOGYASZTÁS REKORDJA, A NEGYEDÓRÁS ÁTLAGTELJESÍTMÉNY 6884 MEGAWATTOS CSÚCSÉRTÉK VOLT KEDDEN MAGYARORSZÁGON - KÖZÖLTE A MAVIR.
CSÜTÖRTÖKIG PÁLYÁZHATNAK A TANODÁK A KÖLTSÉGVETÉSBEN RÖGZÍTETT 2,5 MILLIÁRD FORINTOS ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA - KÖZÖLTE AZ EMMI.
A TESCO LEHET AZ ELSÕ CÉG, AMELY VÁLLALJA, HOGY NEM ALKALMAZZA A 400 ÓRÁS MUNKAIDÕKERETET - MAGYAR IDÕK.
TOROCZKAI LÁSZLÓ BOCSÁNATKÉRÉSRE SZÓLÍTOTTA FEL BOTKA LÁSZLÓ SZEGEDI POLGÁRMESTERT.
A MI HAZÁNK ELNÖKE SZERINT A SZOCIALISTA POLITIKUS AZT SUGALMAZZA, HOGY A FIDESZ MEGVÁSÁROLTA A MI HAZÁNKAT.
TELJESEN MEGÚJUL BUDAPESTEN A VÖRÖSMARTY ÉS A PODMANICZKY TÉR - JELENTETTE BE SZENTGYÖRGYVÖLGYI PÉTER, AZ V. KERÜLET POLGÁRMESTERE.
PUTNOKON VESZÉLYES, BUDAPESTEN, MISKOLCON, SAJÓSZENTPÉTEREN, SZEGEDEN ÉS VÁCON KIFOGÁSOLT A LEVEGÕ MINÕSÉGE KÖZÖLTE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT.
KEDDEN A NEGYEDÓRÁS ÁTLAGTELJESÍTMÉNY 6884 MEGAWATTOS CSÚCSÉRTÉKÉVEL MEGDÕLT AZ ÁRAMFOGYASZTÁS REKORDJA MAGYARORSZÁGON.
AZ ELMÚLT HARMINC ÉVBEN MEGHÁROMSZOROZÓDOTT AZ 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEG GYEREKEK SZÁMA KÖZÖLTE A SEMMELWEIS EGYETEM.
A MOL BRUTTÓ 4 FORINTTAL CSÖKKENTETTE A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK.
FOKOZOTT LAVINAVESZÉLY MIATT A HATÓSÁGOK AZ ÖTFOKOZATÚ SKÁLÁN A NÉGYES JELZÉSÛ RIASZTÁST LÉPTETTÉK ÉLETBE A SALZBURG KÖRNYÉKI HEGYEKBEN.
ÚJABB EMBERT TARTÓZTATTAK LE A 2015 NOVEMBERÉBEN PÁRIZSBAN ELKÖVETETT TERRORTÁMADÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN BELGIUMBAN.
KÖZÖS EP-KÉPVISELÕCSOPORTOT SZERETNE LÉTREHOZNI A FRANCIA SÁRGAMELLÉNYESEKKEL, VALAMINT LENGYEL, HORVÁT, FINN PÁRTOKKAL AZ OLASZ KORMÁNYFÕ-HELYETTES.
LENGYELORSZÁG ÉS OLASZORSZÁG AZ ÚJ EURÓPAI TAVASZ HÕSEI LESZNEK, A MÁJUSI EP-VÁLASZTÁSOK UTÁN - MONDTA MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER VARSÓBAN.
ÚJRAKEZDÕDÖTT A VITA A BRIT PARLAMENTBEN A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL.
DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK BELEEGYEZNE, HOGY NE FAL, HANEM ACÉLKERÍTÉS ÉPÜLJÖN AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRON.
TRUMP ELNÖK ALIG KILENCPERCES ÜZENETÉBEN UGYANAKKOR ISMÉTELTEN 5,7 MILLIÁRD DOLLÁRT KÉRT A HATÁRKERÍTÉS MEGÉPÍTÉSÉRE.
AZ AMERIKAI KONGRESSZUSBAN BELPOLITIKAI VITA MIATT NEM SZAVAZTAK MEG EGY KÖZEL-KELETRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT.
KOMPLETT HÜLYÉNEK NEVEZTE AZ AMERIKAI TISZTSÉGVISELÕKET IRÁN VALLÁSI VEZETÕJE.
KLAUS IOHANNIS ROMÁN ÁLLAMFÕ MÁSODSZOR IS ELUTASÍTOTTA A KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZ KINEVEZÉSÉT.
KIKÖTHETNEK A MÁLTÁNÁL 49 MIGRÁNSSAL A FEDÉLZETÜKÖN VESZTEGLÕ MENTÕHAJÓK.
BRAZÍLIA HIVATALOSAN IS KILÉPETT AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁBÓL.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG ÜDVÖZLI BRAZÍLIA KILÉPÉSÉT AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁBÓL.
ÉLETVESZÉLYESEN MEGVERTÉK FRANK MAGNITZOT, A BEVÁNDORLÁSELLENES NÉMET AFD PÁRT KÉPVISELÕJÉT.
IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER: TEHERÁN AZ AMERIKAI FIGYELMEZTETÉS ELLENÉRE SEM ÁLLÍTJA LE ÛRRAKÉTAPROGRAMJÁT.
AZ AUSZTRÁL HATÓSÁGOK KIÜRÍTETTEK TÖBB KÜLFÖLDI KONZULÁTUST ÉS NAGYKÖVETSÉGET CANBERRÁBAN, ILLETVE SYDNEYBEN, MERT GYANÚS CSOMAGOK ÉRKEZTEK.
A MADAGASZKÁRI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSE SZERINT ANDRY RAJOELINA NYERTE A DECEMBERI ELNÖKVÁLASZTÁS 2. FORDULÓJÁT.
FELSÉGSÉRTÉS MIATT HÁROM ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK KAMBODZSÁBAN EGY CSIRKEÁRUST SZERDÁN MTI.
ÓNOS ESÕ MIATT 11 MEGYÉRE ADOTT KI FIGYELMEZTETÉST AZ OMSZ AZ ORSZÁG NYUGATI ÉS DÉLI FELÉBEN.
HAVAS, LATYAKOS ÚTFELÜLETRE SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK AZ M1-ES, M3-AS ÉS M7-ES AUTÓPÁLYA ÉS AZ M0-S AUTÓÚT TÖBB SZAKASZÁN.
KÉT AUTÓ ÉS EGY KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN, LETENYE FELÉ A 40-ES KM-NÉL.
EGY KAMION, EGY KISBUSZ, EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 4-ES FÕÚT PÜSPÖKLADÁNY ÉS KARCAG KÖZÖTTI SZAKASZÁN, PÜSPÖKLADÁNY KÖZELÉBEN.
ÁROKBA SODRÓDOTT EGY AUTÓ BAKTALÓRÁNTHÁZÁN, A JÁRMÛ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN MEGHALT.
ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZRA ÍTÉLTE KEDDEN A PÉCSI ÍTÉLÕTÁBLA AZT A FÉRFIT, AKI 2016-BAN FEJSZÉVEL MEGÖLTE SZOMSZÉDJÁT A BARANYA MEGYEI TÚRONYBAN.
FÜSTPRÓBÁT TART FEBRUÁR VÉGÉIG A BKV A 3-AS METRÓ ÉSZAKI, FELÚJÍTÁS ALATT LÉVÕ ÁLLOMÁSAIN, CÉLJA, AZ ÚJ SZELLÕZÕBERENDEZÉSEK ELLENÕRZÉSE.