Mi maradt ki a váci önkormányzati újság áprilisi számából? Pont a választások eredménye!

Az önkormányzati havilap, a Váci Hírnök áprilisi száma a választások eredményéről egy sorban sem számol be.

Nem tudni, mit gondolhatnak az internet korában a váci városházán? Ha nem jelenik meg az újságban, hogy milyen nagy győzelmet aratott országosan és Vácon is a jobboldal, akkor azt nem fogják megtudni az emberek? Szerintük így el lehet titkolni, hogy a baloldal a városban is vastagon leszerepelt? A választást ugyanis nem csak a választókerületben, de Vácon is nagy fölénnyel nyerte a jobboldal, és jóval több mint tíz százalékpontos hátrányba került a 2019-ben még hétharmados önkormányzati többséget eredményező választási győzelmet arató baloldal.

Jól mutatja, hogy a baloldal a helyi közmédiát mennyire politikai propagandára használja, hogy a választások előtti szám címlapján pont Inotay Gergely, a baloldal országgyűlési képviselőjelöltje szerepelt, aki egy eddig nem nagyon látott műfajban „alpolgármesteri beszámoló”-ként kapott jelentős terjedelemben lehetőséget a választók meggyőzésére. Jobboldali ellenfele hasonló lehetőséget nem kapott.

Szintén mutatja a baloldali vezetésű város pártos média viszonyait, hogy a választások eredménye ugyan nem került be az áprilisi számba, de az előző jobboldali vezetés lejáratása jelentős terjedelmet kapott a lapban.

Nem fukarkodnak a sajtó kiadásokkal sem: a városi médiára éves szinten több mint 40 millió forint közpénzt fordít a város.

Bár az április 3-i választás eredménye nem fért bele az újságba, de az április 2-i vízilabda eredmények még igen: „Április 2-án a csongrádi legénység fogadta a csoport résztvevőit. Itt a nap nyitó összecsapásán sajnos az orvosegyetemisták és a házigazdák is jobbnak bizonyultak a mieinknél. Vác – SE SK 5-13, Vác – Csongrád 11-20.” A márciusi lapszámba pedig még bőven belefért a polgármester március 3-i sajtótájékoztatójáról a beszámoló. Látható tehát, hogy a lapzárta nem volt akadálya a közlésnek.

Csak ennyit kellett volna betenni a lapba...

Forrás: Váconline