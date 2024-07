Mi magunk is elkészíthetjük a saját fegyverünket a vérszívók ellen

Az egészség- és környezettudatos embereknek jó hír, hogy számos olyan természetes, növényi eredetű illat létezik, amelyet a kirándulások, a nyáresti szabadtéri programok és a kerti összejövetelek hívatlan vendégei messziről igyekeznek elkerülni, ha csak tehetik. A citronella, ez a hosszú levelű, évelő fűféle például nemcsak az élősködőket tartja távol, de a gondozása is egyszerű. Az eukaliptuszolaj erős illata szintén hatékony szúnyogriasztó. Csakúgy, mint a levendula, amely ráadásul nyugtató hatássú is. A borsmentaolaj szúnyogokat taszító hatása mellett hűsítő érzést is nyújt. A citromfű, a bazsalikom és a rozmaring illata szintén távol tartja a vérszívókat. Ezeket a növényeket otthon, akár az ablakunkban is könnyedén termeszthetjük. A szegfűszeg vagy a teafa illóolaja – akár bőrre, akár ruhára kenve – szintén hatékony segítséget nyújthat a szúnyogok elleni harcban.

