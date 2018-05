Mi lett veled ellenzék?

Nagy lehet a baj, ha másfél hónappal a választások után feltesszük ezt a kérdést. És valóban az. A Fidesz kétharmad birtokában a hasát fogva kacaghat, ha végignéz az ellenzéken. Az MSZP 2010 óta árnyéka önmagának. Gyurcsány DK-jában sokan Orbán győzelmének kulcsát látják. A Jobbik egyedül akart mindent, a Momentum pedig nem ugrotta meg a parlamenti küszöböt. A Párbeszéd, az Együtt és a Liberálisok szót sem érdemelnének. Előbbi a szocik hátán mégis parlamenti frakcióig mászott, az Együtt szinte már nem is létezik, ahogy a Liberálisok sem, de ők most igencsak figyelem középpontjába kerültek, miután kis híján szétvertek egy ellenzéki frakciót a parlamentben. Naná, hogy a pénz miatt.

Vegetálás

A szocialisták jelenleg vegetálnak. Mivel a választások előtt összeálltak a Párbeszéd nevű mérhetetlen minipárttal, nem 5 hanem 10 százalék volt a beugró a Parlamentben. (Erejüket jól mutatja, hogy egy épkézláb miniszterelnök-jelöltet sem tudtak a soraikból kiállítani) Sokan „féltették” őket, hogy sikerül-e elérni ezt a küszöböt. Végül sikerült, de épphogy. Ez pedig megmutatja, milyen állapotban van a párt. Vesszőfutásuk 2010 óta tart, amikor is az első kétharmadhoz segítették Orbán Viktort és kormányát. Ha röviden össze akarjuk foglalni most az MSZP-t, akkor a következőkből mazsolázhatunk: hiteltelen politika hiteltelen szereplőkkel, amatörizmus, nihilizmus. A választás után az elnökség lemondott, a párt vezetésére boldog boldogtalan bejelentkezett – például Kunhalmi Ágnes, Tóth Bertalan, Szanyi Tibor. Utóbbi sóval hintené be a pártot – amelyben szerinte Fidesz-ügynökök vannak – és hamvaiból újat hívna életre. Kérdés a választók gyomra mennyire veszi be, ha a régi, lejárt lemez új csomagolásban tér vissza.

Egyedül

A Jobbik mindent egy lapra tett fel és mindent el is bukott a 2018-as választásokon (bár ha szigorúan a matekot nézzük, akkor jobb eredményt értek el, mint 2014-ben). Vona Gáborék nem hittek az összefogásosdiban. A várakozáson aluli teljesítménynek meg is lett az eredménye. Vona Gábor leköszönt a párt éléről, megüresedett helyéért pedig ádáz harc dúlt. A korábban kitaszított Novák Elődöt is emlegették (ő végül alelnök szeretett volna lenni), továbbá Sneider Tamást, valamint Toroczkai Lászlót, sőt még a társelnöki formációt is belengették. Végül Sneider és Toroczkai indult az elnöki székért, kettejük csatája pedig majdnem szétverte a pártot, vagy szét is fogja. A befutó a szkinhedmúlttal rendelkező Sneider lett, a radikális vonalat képviselő Toroczkai azonban nem nyugodott bele a vereségbe. Pártszakadást vizionált és párton belüli platformot hozna létre, amiért a Jobbik vezetése etikai és fegyelmi vizsgálatot kezdeményezett ellene. Nagy kérdés még, hogy folytatják-e a Vona által elindított néppártosodást, majd visszafordulnak a radikalizmus felé. Sneider az előbbit jelentette be. Továbbá kérdés, hogy mi lesz a több mint 660 millió forintos büntetéssel, amit az Állami Számvevőszék jelentés vont maga után. A Jobbik jelenleg takaréklángon ég, még a budapesti időköziken sem indítanak jelöltet.

Bunyó Karácsonyig

Az LMP, ahogy az egyik ismert humorista fogalmazott egyik előadásában megmutatta, hogy nem lehet más a politika. Részükről is ment a választások előtti „összefogok, nem fogok össze” játék. Végül Hadházy Ákos társelnök a pártvezetés felhatalmazása nélkül visszalépésekről tárgyalt az ellenzékkel, amit nem nézek jó szemmel az LMP-n belül. A teljes káosz a választásokon után alakult ki. Hadházy nem veszi fel képviselői mandátumát, Sallai R. Benedek nekimegy Hadházynak (végül Sallait kizárták a pártból, Hadházyt pedig két évre felfüggesztették), elnökségi tagok mondanak le. Az alapító, Schiffer András pedig megszünteti tagságát a pártban, mert az szerinte vállalhatatlan lett. Szél Bernadett azonban bizakodó. Pártszakadást ők is vizionáltak, ami nem lenne új az LMP életében. Karácsony Gergely és Jávor Benedek 2013-ban kivált az LMP-ből megalakítva a Párbeszéd Magyarországért nevű pártot. Kérdés, hogy a választásoknak nagy reményekkel nekifutó zöldpárt feltámad-e hamvaiból, vagy a belső ügyek miatt szépen-lassan az enyészeté lesz.

A Fidesz-motor

Gyurcsánnyal nem lehet. Szólt – főleg a Jobbik – érve arról, miért nincs ellenzéki összefogás a választásokra. Tény, hogy Gyurcsánynál senki nem tett többet a Fidesz kétharmadáért 2010-ben. Azután kivált az MSZP-ből vitte magával az embereit és megalapított a DK-t. Politikai ámokfutása pedig azóta is töretlen. 2014-ben még sikerült összefogni a baloldali ellenzéknek, de köszönet csak a Fidesz részéről volt benne (újabb kétharmad). 2018-ban pedig az MSZP-vel, valamint az LMP-vel koordináltak az egymás javára való visszalépésekről – az eredmény pedig ismert. Kérdés, mikor ismeri fel Gyurcsány, hogy sokak szerint ő volt és ő az összefogás egyik kerékkötője és az orbáni hatalom egyik legnagyobb támogatója – akarva, vagy akaratlanul.

Mozgalmárok

A Momentumban és elnökében, Fekete-Győr Andrásban sokan az 1989-es Orbán Viktor és a Fideszt látják. A mozgalomként indult, majd párttá alakuló szervezet a NOlimpia akcióval hívta fel magára a figyelmet. Összegyűjtötték a kellő számú aláírást, hogy népszavazás legyen a budapesti olimpiarendezésről, a Fidesz azonban a referendumot megelőzve, végül visszalépett a kandidálástól. Ezen felbuzdulva a párt tagsága szépen gyarapodott, az április választások előtt már a parlamenti küszöb (5 százalék) eléréséről beszéltek. Ez végül nem jött össze. Parlamenten kívüli politizálást ígértek, és jobbost, balost, mindenkit fegyverbe szólítottak, akik csatlakozni akarnak hozzájuk.

Vesztesek-nyertesek

A Párbeszéd azzal, hogy társelnöke, Karácsony Gergely lett az MSZP miniszterelnök-jelöltje, a Fidesz mellett, az egyetlen nyertese a választásoknak. Mérhetetlen pártként frakciót tudott alakítani a Parlamentben a szocik hátán felkúszva.

Az újabb pofon az ellenzéknek házon belülről a Liberálisoktól jött. Ha a Fodor Gábor vezette minipárton múlik, akkor nincs Párbeszéd-frakció. A MSZP–P és a Liberálisok összevesztek a pénzen, hogy kinek hány tízmillió jár, vagy nem jár, ezért Bősz Anett, az egyetlen, liberálisként a parlamentbe jutott politikus bejelentette, hogy nem ül be a Párbeszéd frakciójába – így csak négyen lettek volna, egy frakcióhoz pedig minimum öt képviselő kell. Ekkor jött a képbe megmentőként a független Mellár Tamás és vele kiegészülve mégiscsak lett frakciója a Párbeszédnek.

Kérdés, hogy ez a lépést beveri-e az utolsó szöget a már így is haldokló Liberálisok koporsójába.

Pénzgyűjtés

Az Együtt a megszűnés szélén táncol, mivel a pártnak vissza kell fizetnie a választásra felvett 194 millió forintos támogatást – a párt az 1 százalékos támogatást sem érte el. Ennek érdekében a választások után rögtön adománygyűjtésbe kezdtek és már több mint 100 milliót gyűjtöttek.

Viccpárt

A Kétfarkú Kutya Párt viccpártként tartja számon magát és a közvélemény is a pártot. Bár voltak olyan vélemények, amelyek szerint nem is az MKKP a viccpárt, hanem a többi ellenzéki párt – ami elgondolkodtató. A kutyapárt 1,73 százalékot ért el, ami közel háromszorosa az Együtt eredményének (0,66).

Orbán Viktor és Fidesz ezek után megfordítva mondhatja az ismert szólást: minek nekem barát, ha ilyen ellenségeim vannak.