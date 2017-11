Mi lesz így Vajnával?

REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, HEER ORSOLYA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - LESZAVAZTA A JOBBIK CSALÁDTÁMOGATÁSI JAVASLATAIT A FIDESZ. VENDÉG: DÚRÓ DÓRA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK. 6.40 - HAJLÉKTALANSORS: 15 FAGYHALÁL CSAK NOVEMBERBEN MAGYARORSZÁGON. VENDÉG: SIMÓ ENDRE ELNÖK, MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM. 7.40 - MIKULÁSFUTÁS SZÉPSÉGKIRÁLYNÕVEL. VENDÉG: GELENCSÉR TÍMEA, A MISS WORLD HUNGARY TAVALYI GYÕZTESE ÉS MÁTH ISTVÁN VERSENYIGAZGATÓ. 8.30 A PERONON: JUHÁSZ PÉTER ELNÖK, EGYÜTT. LÁZÁR: 60-70 MILLIÁRD FORINT BÍRSÁG FENYEGETI MAGYARORSZÁGOT A 4-ES METRÓ MSZP-HEZ ÉS SZDSZ-HEZ KÖTHETÕ SZABÁLYTALANSÁGAI MIATT. FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS: 4 MILLIÁRDBÓL VALÓSULHAT MEG AZ ARANYHEGYI-PATAK ÉS A PÜNKÖSDFÜRDÕI VÉDVONALSZAKASZ ÁRVÍZVÉDELME. EDDIG KB. 20 EZER ALÁÍRÁS GYÛLT ÖSSZE A MOMENTUM NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ, AMELY VISSZAVONNÁ A CIVIL TÖRVÉNYT. A MOMENTUM SZÓVIVÕJE HAJNAL MIKLÓS SZERINT SZÜKSÉG VAN ERRE, MERT A KORMÁNY ABNORMÁLIS MÓDON VISELKEDIK A CIVIL TÁRSADALOMMAL. TROLLAKCIÓ: KAMU BÍRÓI ÁLLÁSHIRDETÉSSEL HEKKELTE MEG AZ EGYÜTT, A KORMÁNYPÁRTI LOKÁL CÍMÛ LAPOT. TUZSON BENCE: BRÜSSZEL FOLYAMATOSAN ERÕLTETI A SOROS-TERV VÉGREHAJTÁSÁT, AMI ELLEN A MAGYAR KORMÁNYNAK FEL KELL LÉPNI. FIDESZ: BRÜSSZEL A LEGMAGASABB SZINTEN ÁLL KI A SOROS-TERV MELLETT. LÁZÁR JÁNOS: SOROS SZERVEZETEI BEVÁNDORLÁSPÁRTIVÁ AKARJÁK TENNI AZ ORSZÁGOT. A KORMÁNY ÚGY DÖNTÖTT, MEGVESZI A BÁLNA ÉPÜLETÉT A FÕVÁROSI ÖNKORMÁNYZATTÓL A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉGNEK - KÖZÖLTE LÁZÁR JÁNOS. KELEMEN HUNOR, AZ RMDSZ ELNÖKE: GYURCSÁNY FERENC LEPLEZETLENÜL GYÛLÖL MINKET. A JOBBIK ÚJRA BENYÚJTJA A PARLAMENTNEK AZOKAT A CSALÁDTÁMOGATÁSI ELKÉPZELÉSEIT, AMELYEKET A FIDESZ ÉS A KDNP KÉPVISELÕI LESZAVAZTAK. A DK AZT ÍGÉRI, HOGY KORMÁNYRA KERÜLVE EMELNI FOGJA A GYÓGYSZERTÁMOGATÁSOKAT. FIDESZ: GYURCSÁNYÉK EMELTÉK A GYÓGYSZEREK ÁRÁT. A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZ ELLENÕRZÖTT MUNKAVÁLLALÓK 71 SZÁZALÉKÁNÁL TÁRT FEL MUNKAÜGYI JOGSÉRTÉSEKET. LMP: CSÖKKENTENI KELL A LISZT FERENC-REPÜLÕTÉR ZAJ- ÉS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSÉT. A HATÓSÁGOK BLOKKOLTÁK A SZABAD TIBETÉRT TÜNTETÕ FÉRFI, HENDREY TIBOR ÉS ITT ÉLÕ TIBETI BARÁTAINAK A MOBILTELEFONJÁT. AZ ÉSZT EU-ELNÖKSÉG JAVASLATA ÉRTELMÉBEN NEM LENNE KÖTELEZÕ KVÓTARENDSZER. HIVATALOSAN IS JÓVÁHAGYTA AZ EURÓPAI UNIÓ JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAIT TÖMÖRÍTÕ TANÁCS. LONDONI SAJTÓJELENTÉSEK SZERINT SIKERÜLT ELVI MEGÁLLAPODÁSRA JUTNI A FELEKNEK A BRITEK PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEIRÕL. 45-55 MRD EURÓS BREXIT-SZÁMLÁRÓL SZÓLNAK A LEGFRISSEBB HÍREK, AMI JÓVAL TÖBB A BRIT RÉSZRÕL ELÕSZÖR KOMMUNIKÁLT 20 MRD-NÁL. HORVÁT ÁLLAMFÕ: A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK NEM A HORVÁT NÉP FELETT ÍTÉLKEZETT. HORVÁTORSZÁG A LEGTÖBBET TETTE BOSZNIA-HERCEGOVINA FÜGGETLENSÉGÉÉRT. TÖBB TÍZEZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAMELLÁTÁS NÉLKÜL SZLOVÁKIÁBAN AZ ERÕS HAVAZÁS MIATT, FENNAKADÁSOK VOLTAK A KÖZLEKEDÉSBEN IS. GRÁNÁTOKAT ROBBANTOTT FEL EGY KELET-UKRAJNAI BÍRÓSÁGI TÁRGYALÓTEREMBEN EGY MEGGYILKOLT FÉRFI APJA, KETTEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. EGY FALI TELEFONCSATLAKOZÓ MÖGÉ REJTETT, LEHALLGATÓKÉSZÜLÉKET TALÁLT BUKARESTI BÉRELT LAKÁSÁBAN A ROMÁN BELÜGYMINISZTER. NÉMET BELÜGYMINISZTER: TOVÁBBRA IS NAGY A TERRORVESZÉLY NÉMETORSZÁGBAN. IZRAELI TELEPESEKET DOBÁLTAK MEG KÕVEL CISZJORDÁNIÁBAN, MIRE EGYIKÜK VÁLASZUL TÜZET NYITOTT, ÉS AGYONLÕTT EGY PALESZTIN TÁMADÓT. THERESA MAY: A HUMANITÁRIUS KATASZTRÓFA ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ENYHÍTENI KELL A JEMENT SÚJTÓ SZAÚDI BLOKÁDON. AI: AZ ASZAD-KORMÁNY NEMZETKÖZILEG TILTOTT KAZETTÁS BOMBÁKAT VETETT BE OSTROMLOTT LÁZADÓ TERÜLETEK ELLEN. ISMÉT FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY TIBETI BUDDHISTA SZERZETES, TILTAKOZVA AZ ELLEN, HOGY HAZÁJA NAGY RÉSZÉT KÍNA MEGSZÁLLVA TARTJA. ARGENTÍNÁBAN 29 EMBERT ÍTÉLTEK ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE A 40 ÉVVEL EZELÕTTI KATONAI DIKTATÚRA IDEJÉN ELKÖVETETT TETTEIK MIATT. KORMÁNYELLENES TÜNTETÕK CSAPTAK ÖSSZE RENDÕRÖKKEL A FÜLÖP-SZIGETEKI FÕVÁROSBAN, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. A TÖRÖK LÉGIERÕ 66 TAGJA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT A TAVALY NYÁRI PUCCSKÍSÉRLETBEN VALÓ RÉSZVÉTELÜK MIATT. FERENC PÁPA HATÁROZOTT LÉPÉSEKET VÁR A NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉGTÕL A ROHINGJÁKÉRT. GEORGIÁBAN MEGSZÜNTETTÉK A MARIHUÁNA FOGYASZTÁSÁNAK BÜNTETHETÕSÉGÉT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN A XI. KERÜLETBEN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. AUTÓ ÉS BUSZ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN A XII. KERÜLETBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. LESODRÓDOTT A 8116-OS ÚTRÓL EGY AUTÓ PÁKOZD ÉS SUKORÓ KÖZÖTT, A SOFÕR MEGSÉRÜLT. 3100 FOGYASZTÓ MARADT IDEIGLENESEN ÁRAM NÉLKÜL NÓGRÁD MEGYÉBEN, MERT A HAVAZÁS MIATT LETÖRT FAÁGAK VEZETÉKSZAKADÁSOKAT OKOZTAK. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT GÉPKOCSI A 22-ES FÕÚT BALASSAGYARMAT ÉS IPOLYSZÖG KÖZÖTTI SZAKSZÁN, 2 EMBER MEGSÉRÜLT.