Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 08. Szombat Zsombor napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Célpont 09:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

„Mi lesz a gyerekemből?” – A pályaválasztás útvesztői és a józan ész + videó

2025. november 08., szombat 08:00 | Hír TV

„Mi lesz a gyerekemből?” – talán ez az egyik leggyakrabban elhangzó, szorongással teli kérdés a modern családokban. A Tanösvény ma este a pályaválasztás dilemmáit és a valós lehetőségeket járja körül. Egy olyan világban, ahol a szakmák naponta változnak, a józan észre és a stabil alapokra nagyobb szükség van, mint valaha.

  • „Mi lesz a gyerekemből?” – A pályaválasztás útvesztői és a józan ész + videó

További híreink

Folyamatosan forgolódik? Nem tud aludni? Adunk néhány szuper tanácsot

Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

Balogh Tamásnét ismét betámadták: „Azt mondta rólam, hogy sz*rdarab és semmirekellő vagyok”

G. Fodor Gábor: Nagy magyar siker Washingtonban

Elképesztő link kering a világhálón: Mindenki megnézheti ki a tiszás a közelében

Hidegrázás kerülgette a razgradiakat a Fradi-stadionban, még a szpíker hangja is elakadt + videó

Hatalmas bejelentésekett tett Orbán Viktor Washingtonban + videó

Férfi kézi BL: egymásnak esett a két korábbi veszprémi edző, megbüntette őket az EHF

Orbán–Trump csúcs: teljes szankciómentesség Magyarországnak – történelmi találkozó részletei

További híreink

Orbán–Trump csúcs: teljes szankciómentesség Magyarországnak – történelmi találkozó részletei

Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

Óriási diplomáciai elismerésben részesült Orbán Viktor Washingtonban + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Hatalmas bejelentéseket tett Orbán Viktor Washingtonban + videó
2
Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson
3
Orbán–Trump csúcs: teljes szankciómentesség Magyarországnak – történelmi találkozó részletei + videó
4
Óriási diplomáciai elismerésben részesült Orbán Viktor Washingtonban + videó
5
Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés
6
Exkluzív élő közvetítés: Donald Trump és Orbán Viktor találkozója + videó
7
Dollármilliárdos alku Washingtonban: Orbán Viktor bebetonozza Magyarország energiafüggetlenségét?
8
Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat
9
Vezércikk - Donald Trump és Orbán Viktor csúcstalálkozója – elemzés + videó
10
A rezsicsökkentés megmentve: Magyarország teljes és állandó szankciómentességet harcolt ki + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!