„Mi lesz a gyerekemből?” – A pályaválasztás útvesztői és a józan ész + videó
2025. november 08., szombat 08:00
| Hír TV
„Mi lesz a gyerekemből?” – talán ez az egyik leggyakrabban elhangzó, szorongással teli kérdés a modern családokban. A Tanösvény ma este a pályaválasztás dilemmáit és a valós lehetőségeket járja körül. Egy olyan világban, ahol a szakmák naponta változnak, a józan észre és a stabil alapokra nagyobb szükség van, mint valaha.
