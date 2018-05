Mi lenne, ha Mészáros Orbán ellen fordulna?

A G7 számításai szerint Orbán Viktor barátjának és családjának nagyjából 300 milliárd forintja lehet – igen, háromszázszor egymillió forintja, viszonyításképpen a fővárosi közgyűlés év elején elfogadott költségvetésében Budapest 2018-ra 245,3 milliárd forintnyi bevételt, illetve 376,8 milliárdnyi kiadást kalkulált.

Mészáros Lőrinc idő közben lemondott a felcsúti polgármesterségről, sőt, még utódját is megjelölte az alpolgármester személyében – azért a választást még megtartják Orbán Viktor kedvenc falujában, de a legutóbbi polgármester-választáson sem tudott más labdába rúgni, csak a Fidesz.

A lemondás fontos momentum volt, mert bár Magyarország leggazdagabb gázszerelője azzal indokolta a döntését, hogy a vállalatbirodalma irányítása egész embert kíván, más szempontból sem hátrány, ha az ember nem polgármester. Így ugyanis már nem kell vagyonnyilatkozatot leadnia, és a közvélemény nem szerezhet tudomást csodás vagyongyarapodásának újabb állomásairól.

Így már nem hüledezhetünk azon, ha egyetlen év alatt százmilliárd forinttal gyarapodik a fecsúti Rockefeller vagyona – ahogy történt az 2016-17-ben. Számoljuk csak ki, az naponta nagyjából 274 millió forint, két óra alatt megkereste egy átlagos panellakás árát. Percenként 180 ezer forintot keresett még akkor is, amikor aludt, másodpercenként hozzávetőleg 3100 forinttal gyarapodott – tehát ha meglát egy ötezrest a földön nem is éri meg lehajolnia érte, mert az alatt a pár másodperc alatt a dupláját keresi meg. Jobban keres, mint Neymar, aki 222 millió euróért igazolt a Barcelonából a PSG-be: a brazil focista átszámolva nagyjából egymillió forintot keres óránként, amivel kispályásnak számít Orbán Viktor barátjához képest, aki óránként több mint 11 millió forintot vágott zsebre.

Nem tudni azt sem, hogy okozott-e kellemetlen perceket a felcsúti ex-polgármesternek a mesés vagyona, amikor barátjánál, a miniszterelnöknél ebédelt. Ugyanis Orbán Viktornak szerény, valamivel több mint 993 ezer forintos megtakarítása van – legalábbis a vagyonbevallásába ennyit írt be. Mészáros Lőrinc ennyit nagyjából 5,5 perc alatt vágott zsebre az eddigi legeredményesebb évében.

A pénz és a gazdasági befolyás nagy hatalmat ad az embernek, főként, ha olyan polihisztor, mint a gázszerelőből lett milliárdos. Építőipar, mezőgazdaság, élelmiszeripar, média, energiaszektor, turizmus – egytől egyig olyan iparágak, ahol Mészáros Lőrincnek igen nagy befolyása van.

No de mi történne, ha hirtelen annyi tőke és erőforrás fordulna szembe Orbán Viktorral és kormányával, mint amennyit Budapest 2018-ra kalkulált bevételekből?

Mert valljuk be, a dolgok jelen állása szerint nehéz lenne elképzelni, hogy Mészáros Lőrinc valaha is elhagyná a Fideszt, de láttunk már hasonlót a magyar történelemben.

Alább a Hír TV Online megpróbálja számba venni, miképpen intézhetne támadást Felcsút korábbi polgármestere a Fidesz-rendszer ellen, ha egyszer 180 fokos fordulatot venne a gondolkodása:

Bár egyelőre magánhadserege nincs a milliárdos gázszerelőnek, de nem is lenne rá szüksége, ha meg akarná dönteni a Fidesz hatalmát. Hiszen a Mészáros Lőrinchez tartozó Mediaworks kiadó nagyjából 200-féle újságot ad ki – külön fájó pont lehetne Orbán Viktornak, ha kedvenc újságja, a Nemzeti Sport is ellene fordulna –, a többi között szinte az összes megyei napilapot. Ahogyan Hadházy Ákos is kifejtette, amikor meghívták az M1-be és a Kossuth rádióba: a választópolgárok jelentős hányada csak a közmédiából, illetve a megyei lapokból tájékozódik, ez pedig kiváló táptalaj volt a Fidesz több éve tartó menekült- és sorosellenes kampányának, rengeteg embert értek el az üzenetek. Ugyanakkor a visszájára fordítva is ugyanilyen hatásosan lehetne a Fidesz alatt vágni a fát a megyei lapokban – és a többiben. Emellett az Echo TV is a Mészároshoz tartozik.

Emellett Mészáros Lőrinc elméletben akár azt is megtehetné, hogy leállítja a Mátrai Erőművet, amelyben szintén többségi tulajdonos a cégein keresztül, ezzel taszajtva szó szerint sötétségbe taszíthatná az ország egy részét( bár nyilván ez nem ennyire egyszerű – a szerk.) Ez ugyanis Paks után az ország második legnagyobb áramtermelő üzeme, a hazai fogyasztás 13 százalékát adja. Vagy Mészáros Lőrinc kiadhatná tucatnyi szállodáját menekülteknek.

A kormányfő belső köreiben mozgóként sok bennfentes információ birtokában lehet, főként a közbeszerzésekről, amelyeken egyébként saját cégeit is felhizlalták. Nem véletlenül kezdett el az OLAF is vizsgálódni például egy csatornázási gigatender körül, amelynek egyik nyertese Mészáros Lőrinc érdekeltsége. Az EU csaláselleni hivatala a többi között személyi összefonódások miatt emelt kifogásokat. Elég nagy gyomrost vihetne be Orbán Viktornak, ha például Mészáros egy meghallgatáson elmondaná, amit tud a közbeszerzési visszásságokról.

Emellett ki tudja, mi lenne Orbán Viktor focicsapatával, a Puskás Akadémiával. Ugyanis az ezt működtető alapítvány kuratóriumi elnöke maga Mészáros Lőrinc, és a csapat még ezen kívül is ezer szálon kötődik a felcsúti pénzemberhez. Aki ezek szerint ha akarná, ellehetetlenítené a működést is.

„Mama, ez a híradó, nem a kívánságműsor!”

Persze ilyesmire ne nagyon számítsunk, hiszen azon felül, hogy Mészáros Lőrinc elkötelezett híve egykori iskolatársának és barátjának, Orbán Viktor is megtanult egyet s mást a legutóbbi esetből, így elég kicsi az esélye annak, hogy a felcsúti milliárdos esetleges pálfordulása komoly csapás legyen a rendszernek. Egyfelől a kormányfő megtanulta, hogy senki kezében nem lehet túlzottan koncentrálni egyes iparágakat, éppen ezért például a médiát is viszonylag egyenrangú szereplők között osztotta szét. A lappiac mellett Mészáros Lőrincnek nincs komolyabb hídfőállása például a tévépiacon, ezt Andy Vajna TV2-je viszi. A kereskedelmi tévécsatorna mellett a filmügyi kormánybiztos Rádió 1-e pedig bár nem országos adó, de a hálózata már az ország nagy részét lefedi. Emellett Habony Árpádé a Lokál, Matolcsy György fiának pedig az Origo jutott. Emellett ott a közmédia, illetve Széles Gábor Magyar Hírlapja is létezik még, ahogyan a Magyar Idők is.

Az építőipari közbeszerzéseket sem csak Mészáros cégei nyerik az országban, és a szállodaiparban sem ő az egyetlen kormányközeli szereplő.

Tehát a lapok leosztásánál fokozottan ügyeltek arra, hogy egyetlen szereplő se nője ki magát akkorára, hogy megkerülhetetlen legyen. Így lényegesen könnyebb cserélgetni a szereplőket is.

Orbán és a gombok

Nemcsak oligarchái, hanem kormánytagjai között is a fentebb taglalt elvet alkalmazza Orbán Viktor. Ahogyan új kormánya összetételéből is látható, a túlzottan megerősödött Lázár János helyébe nem egy másik csúcsminiszter lép, hanem szétosztotta a feladatokat a kormányfő.

Egymaga senki nem kerülhet olyan befolyásos pozícióba, mint Lázár János kancelláriaminiszterként, mert a fontosabb területeket - a kommunikációs stratégiáért és a közigazgatásért - immáron közvetlenül a miniszterelnök irányítja a Kabinetirodán és a Kormányirodán keresztül, holott a közigazgatást korábban Lázár János csúcsminisztériuma vitte. Emellett az is új elem, hogy nem pártpolitikusokat, hanem civileket ültetett néhány miniszteri székbe: az Emmi élére Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet vezetője kerül, a Honvédelmi Minisztériumot pedig Benkő Tibor vezérkari főnök fogja vezetni. A fejlesztési miniszteri poszt várományosa Bártfai-Mager Andrea, aki a versenyhivatalnál dolgozott tanácsadóként, de pártpolitikai szerepe mindeddig neki sem nagyon volt.

Minderre egyrészt az a magyarázat, hogy a civil szereplőket könnyebben lehet leváltani különösebb politikai presztízsveszteség nélkül, mint például egy vezető fideszes, vagy KDNP-s arcot.

Összességében tehát:

• Mészáros Lőrinc pálfordulása nem döntené be az Orbán-kormányt, de azért a gázszerelőből lett milliárdos bevihetne pár mélyütést.

• Van mögötte akkora hátország, amely veszélyt jelenthetne Orbán Viktor hatalmára, de mindezt ha kell, akkor villámgyorsan le tudja bontani a politika.

• Egyelőre valószínűtlen, hogy a felcsúti barát a Fidesz ellen forduljon, de bármi megtörténhet.

Orbán Viktor is óvatosabb lett az utóbbi években