Mi lenne, ha csak brüsszeli vakcinával oltanánk? - videó

11 132 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 560 971-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 227 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 068-ra emelkedett. Közzétette a kormány az újraindításról szóló online konzultáció eredményeit, a felmérésben több mint félmillió válaszadó vett részt - közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A válaszadók 88 százaléka szerint a járványügyi korlátozásokat fokozatosan, lépésről lépésre kell feloldani. A résztvevők 65 százaléka ért egyet azzal, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők felmentést kapjanak egyes korlátozó intézkedések alól. A nyitás időpontját az határozza meg, hogy miként áll a járványhelyzet és hogyan állunk a beoltottsággal – mondta Dömötör Csaba Magyarország élőben című műsorunkban. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára közölte: ha elérünk egy bizonyos oltottsági szintet, akkor a nyitásnál támaszkodni kell a szakemberek, a gazdasági szereplők véleményére, valamint az online konzultáció eredményére. Az oltásokkal és a járványügyi intézkedésekkel le fogjuk győzni mindegyik mutáns vírusvariánst - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Folyamatosan zajlik az oltás, már több mint 1 millió 520 ezer fő a beoltottak száma, csaknem 466 ezren már a második oltását is megkapták. Az asztmásoknak és az allergiásoknak is javasolt a koronavírus elleni oltás - közölte Madurka Ildikó, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet intenzív terápiás főorvosa. Elkészült a Post Covid-19 szindróma hazai kezelésrendje - közölte az Emberi Erőforrások Minisztere. Kásler Miklós elmondta: a protokoll elkészítésére azért volt szükség, mert a jelenlegi megbetegedések után csaknem 40%-ban jelentkeznek panaszok és tünetek. Nagy az igény a gyerekeknek nyitott poszt-Covid-ambulanciára - közölte Krivácsy Péter, a Semmelweis Egyetem I. Számú Gyermekgyógyászati Klinikája Sürgősségi Betegellátó Osztályának vezetője. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő azt állította, hogy az OMSZ hazudik, amikor azt mondja, hogy jelenleg 4000 körüli esetszámmal dolgoznak, szerinte a valóság az, hogy a számok sokkal rosszabbak, 6000 körül vannak. Semmire sem jó az, ha valótlansággal riogatják az embereket – így reagált Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője Hadházy Ákos állítására Magyarország élőben extra című műsorunkban. Győrfi Pál közölte: nem az esetek száma, hanem a telefonközpontokba beérkező telefonhívások száma volt 6 ezer, de azokból sokszor nem lesz eset. A baloldali kerületek nem biztosítanak munkatársakat az oltáshoz - közölte a Fővárosi Kormányhivatal vezetője. Sára Botond híradónknak azt mondta: a háziorvosoktól az a jelzés érkezett, főként a baloldali kerületekből, hogy az önkormányzatok nem akarnak segíteni. Az idén meghaladta az 5 százalékot GDP-arányosan a családtámogatásokra fordított összeg Magyarországon, az ország ezzel világelső - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az ágazati bértámogatás az egyik legfontosabb és leghatékonyabb eszköze a vállalkozások támogatásának - hangsúlyozta az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Schanda Tamás közölte: eddig 51 milliárd forinthoz jutottak hozzá a vállalkozások, ami azt is jelenti, hogy szinte mindenki, a kérvényezők 99 százaléka megkapta már a neki járó összeget. Több mint 8,5 százalékponttal csökkent a munkabérre rakódó közteher 2009 és 2019 között. Magyarország ezzel az első helyen áll az Európai Unióban - mondta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Izer Norbert közölte: az élvonalbeli szereplés hosszú távon is biztosított, a kormány adócsökkentő politikáját a koronavírus-járvány sem tudta felülírni. Európa stabilitása és biztonsága Afrika stabilitásával és biztonságával kezdődik - hangsúlyozta Szijjártó Péter a külgazdasági és külügyminiszter. Nem szűnik a migrációs nyomás, a magyar határ térségében is rendszeres az embercsempész-tevékenység - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A világon 122,2 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 69,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ismét robbanásszerűen emelkedik az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma Németországban, és nincs elég oltóanyag a járvány újabb hullámának feltartóztatásához - mondták egészségügyi vezetők Berlinben. A belga kormány úgy döntött, hogy az előzetes tervekkel ellentétben mégsem vezet be korlátozásenyhítéseket április elején. Csehországban több mint egy hónap után újra tízezer alá csökkent a napi új igazolt fertőzések száma. Tömegesen hagyták el az emberek Párizst a koronavírus-járvány megfékezésére életbe lépett harmadik lezárás előtt. Nagy-Britannia felnőtt lakosságának fele már megkapta a koronavírus elleni oltást - közölte Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Beadták a 100 milliomodik koronavírus elleni oltást az Egyesült Államokban Joe Biden amerikai elnök hivatalba lépése óta - jelentette be Jeff Zients, a Fehér Ház Covid-19 munkacsoportjának vezetője. Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában, mivel a koronavírus-járvány miatt csökkent a kötelező védőoltások beadásának aránya - közölte a szerbiai gyermekgyógyászok egyesülete. Abszurd, hogy a civil hajók megtagadják a partra szállást a legközelebbi biztonságos kikötőben, és azt állítják a vádlottak padjára, aki a nemzetbiztonságot védi - mondta Matteo Salvini, a jobboldali olasz Liga párt vezetője. Az elmúlt 20 év legnagyobb menekültáradata van az Egyesült Államok déli határainál, a Fehér Ház felszólította a menekülteket, ne induljanak el a határ felé. 7-es erősségű földrengés rázta meg Japán főszigetét, Hokkaidót. Újabb tüntetést szervezett Gődény György, a Hősök terére invitálta a vírustagadók táborát. A rendőrség közölte: a jogellenesen csoportosulókkal, valamint a maszkviselésre vonatkozó szabályokat megszegőkkel szemben intézkednek. A sportlövők Újdelhiben zajló világkupaversenyén Péni István ezüst-, Dénes Eszter bronzérmet szerzett légpuskában. Női kézilabda olimpiai selejtező: Magyarország - Kazahsztán 46:19 Sopron Basket 75:62-re kikapott a francia Lyontól a női kosárlabda Euroliga negyeddöntőjének visszavágóján, de 156:141-es összesítéssel bejutott a négyes döntőbe. Torba Erik 60 kilogrammosok, Korpási Bálint a 67 kilósok, Varga Ádám a 130 kilogrammosok között győzött a negyeddöntőben, és a fináléba kerülésért küzdhet az európai birkózók BOK Csarnokban zajló olimpiai kvalifikációs versenyén. Jégkorong Erste Liga, elődöntő, 3. mérkőzés: DEAC - Corona Brasov Wolves 4:6, a párharc állása: 2:1 a DEAC javára. A magyar női jégkorong-válogatott egyik játékosának pozitív lett a koronavírustesztje, így nem tartják meg a hétvégére tervezett, Szlovákia elleni két felkészülési mérkőzést. A koronavírus-járvány miatt külföldi szurkolók nem lehetnek ott az idén nyárra halasztott tokiói olimpia és paralimpia versenyein - jelentette be a szervezőbizottság.