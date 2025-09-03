Mi Hazánk: szintet léptek a magyarellenes támadások Erdélyben

Megosztás itt:

A politikus arról beszélt: a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megalakulása óta szaporodtak, az elmúlt egy évben pedig szintet léptek ezek a támadások.

Közlése szerint többeket ért atrocitás azért, mert magyarul beszéltek nyilvános helyen, de előfordult, hogy az úzvölgyi temetőnél magyarok ellen próbáltak uszítani, labdarúgó-mérkőzés alatt magyarellenes rigmusokat skandáltak, a magyar és a székely zászlót eltávolították egy emlékműről, vagy éppen önkormányzati épületbe törtek be a párt szimpatizánsai, politikusai.

Látszik, hogy az AUR egyik legfőbb politikai programpontja, hogy a magyarok ellen próbál uszítani - jelentette ki a Mi Hazánk alelnöke, sérelmezve, hogy a román párt rendszeresen hazátlanoknak nevezi a területet több mint egy évezrede lakó magyarokat.

Dócs Dávid felvetette: ha nem fékezik meg az uszítást, olyan helyzet alakulhat ki, mint Kárpátalján, ahol egyre gyakrabban fizikai atrocitásba "hajlik át" a magyargyűlölet, amit ott az "elmagyartalanítás" eszközeként használnak. Kárpátalján a legtöbbször magyarok esnek a kényszersorozás áldozataivá, és szó szerint hajtóvadászatot indítottak a területről még el nem menekült magyarok ellen - mondta.

Fotó: Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke (MTI/Lakatos Péter)