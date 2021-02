Mi Hazánk Mozgalom: László Imre virtuális segítségért kapott oltást

Elkezdődött Magyarországon a koronavírus-járvány harmadik hulláma - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta, rövid ideig tartó stagnálás után az újonnan regisztrált és aktív fertőzöttek száma is folyamatosan emelkedik. 2853 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 394 023-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 104 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 14 035 főre emelkedett. A brit mutáns ellen is megvédhetnek a hazánkban elérhető vakcinák - jelentette ki a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János a Kossuth Rádióban azt mondta: a brit variáns ellen ugyan csökkenhet a hatékonyság, de a súlyos fertőzéstől vagy betegségtől még így is képesek megvédeni a hazánkban elérhető oltóanyagok. Széleskörű összefogásra van szükség, hogy minél hamarabb a lehető legtöbben megkapják a koronavírus elleni oltást - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Beoltották a Semmelweis Egyetem rektorát koronavírus ellen, Merkely Béla a Szputnyik V vakcinát kapta meg. Elindult az újraindításról szóló konzultáció – jelentette be a kormányszóvivő közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett: ez a konzultáció interneten zajlik: a kérdőív ugyanazon az oldalon található, amelyen az oltásra is lehet regisztrálni. A Miniszterelnökséget vezető miniszter mindenkit arra bíztatott, hogy éljen a véleménynyilvánítás lehetőségével, a kormány ugyanis akkor tud jól dönteni - bármilyen nehéz is a helyzet -, ha az emberek támogatása a kormány mögött áll. A baloldal már nemcsak az oltások ellen kampányol, hanem azt is meg akarja akadályozni, hogy a magyarok elmondják a véleményüket az újraindításról - fogalmazott közleményében a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. A megemelkedett fertőzésszám miatt ismét három, tesztelést végző szűrőbusz üzemel Budapesten - közölte a kormány csütörtökön Facebook-oldalán. A súlyos koronavírus-fertőzöttek és az egyéb, nagy kockázatú betegek intenzív terápiás ellátását segítő csúcskategóriás betegágyakat kaptak országszerte a kórházak, köztük a Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézete. Az óvodai és bölcsődei dolgozók cafeteriáját felére csökkenti, a polgármesteri hivatal munkavállalóiét pedig teljes egészében elveszi Újbuda DK-s polgármestere. A kerület idei költségvetésében kevesebb pénz jut az egyházi iskoláknak és az iskolaigazgatóknak is. Orbán Viktor miniszterelnök gratuláló levelet küldött Balog Zoltánnak abból az alkalomból, hogy a Dunamelléki Egyházkerület püspökét megválasztották a Magyarországi Református Egyház Zsinata lelkészi elnökévé. Azokat a fiatalokat is érinti a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentessége, akik diákszövetkezeteken keresztül vállalnak munkát - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. A súlyos anyagi nélkülözésben élők aránya egy évtized alatt 23,4 százalékról 8,7 százalékra csökkent az Eurostat kimutatásai szerint - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Csaknem 1,3 milliárd forinttal támogatja a független előadó-művészeti szervezetek működését és szakmai programjaik megvalósítását idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Péntekig adhatják be a középfokú oktatási intézményekbe a jelentkezéseket a diákok - hívta fel a figyelmet Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. Két éve dolgozik a kormány a magyarországi hadiipar újraélesztésén, e szempontból hat területre osztották Magyarországot. A repülőgépipar központja Békéscsaba és Gyula lehet - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Magyarország és Horvátország kapcsolata az utóbbi években elsősorban a kultúra és az oktatás területén éli reneszánszát - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a horvát oktatási és tudományügyi miniszterrel folytatott megbeszélését követően. A visegrádi országok hivatásuknak tekintik, hogy demográfiai értelemben példát mutassanak Európának, mert nem akarnak lemondani a saját jövőjükről, a szlovák, a cseh, a lengyel vagy a magyar kultúra megőrzéséről - mondta Novák Katalin. A közös érdekek felismerésén alapuló gyakorlati sikerek a bizalomépítést szolgálják a magyar-román kapcsolatokban, ami a nemzeti közösségek jogaihoz kapcsolódó kényes témák esetében is megnöveli a siker reményét - hangoztatta Szijjártó Péter Bukarestben. Az Európai Unió migrációs politikájának megváltoztatását sürgette Matteo Salvini, a Liga jobboldali olasz párt vezetője. Januárban csaknem a felére esett vissza az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest - közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége. Bejelentette a koronavírus-járvány elleni idei stratégiai reagálási tervét az Egészségügyi Világszervezet, amelyhez 1,96 milliárd dolláros támogatást kért a nemzetközi közösségtől. Az Európai Unió megállapodott a minden tagállam által kölcsönösen elfogadott koronavírus-gyorstesztek listájáról, valamint a teszteredmények tanúsítványaiba belefoglalandó közös adatkészletről is. Rendkívül hatékony a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinája is a koronavírus nemrégiben Angliában azonosított új variánsával szemben - állapította meg a New England Journal of Medicine egészségügyi szaklap. A világon 109,9 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,4 millió, a gyógyultaké 61,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megjelent Norvégiában is a koronavírus egy újabb mutációja, egyelőre nem tudni, hogy a B.1.525 jelű variáns fertőzőbb-e a korábbi változatoknál - közölte az NRK norvég közszolgálati televízió. Tovább javult a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, csökkent a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelésre szoruló és az intenzív osztályon kezelt betegek száma - derült ki a válságstábok jelentéséből. Ukrajnában tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, csütörtökre több mint hatezer, a megelőző napinál mintegy kétezerrel több új koronavírusos beteget jegyeztek fel, és megint sokan kerültek kórházba. Egy hónap óta csütörtökön volt a legkevesebb a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma Portugáliában, ahol a kormány bejelentette, hogy állampolgári konzultációt szervez a járvány utáni helyreállítási tervről. A brit egészségügyi minisztérium ismertetése szerint meghaladta a 16 milliót a koronavírus ellen beadott első oltási dózisok száma Nagy-Britanniában. Moszkvában megkezdődött a Covid-19 elleni Szputnyik vakcina egykomponensű, „könnyű” változatának nemzetközi klinikai tesztelése - közölte blogjában Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. A fekete mozgalom tüntetői vonultak Brazília legfőbb városainak utcáira, hogy a koronavírus elleni tömeges oltási kampányt és gazdasági támogatást követeljenek Jair Bolsonaro brazil elnök kormányától a járvány ellen. Meghaladta a százezret a koronavírus azonosított halálos áldozatainak száma Afrikában, ahol jelenleg a járvány második hulláma tart, a halottak tényleges száma azonban ennél jóval magasabb lehet az 1,2 milliárdos lakosságú kontinensen. Nagy az ebolajárvány veszélye Nyugat-Afrikában, mivel nem ismerni a betegség terjedésének pontos mértékét, eredetét, a térségben pedig korlátozott mértékben tudnak reagálni a kórra - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. Autójába szerelt pokolgép végzett a Kabuli Egyetem egyik professzorával és egy másik személlyel az afgán fővárosban - közölte Ferdúz Faramarz rendőrségi szóvivő. Gránátrobbanásban meghalt hat gyerek és megsebesült további öt Ugandában - adta hírül a helyi rendőrség. Legalább 6402 civilt öltek meg és tüntettek fel a harcok közben meggyilkolt gerillákként kolumbiai katonák, ami csaknem háromszorosa a katonák által bírósági ítélet nélkül kivégzett civilek számának - közölte a kolumbiai Különleges Békebíróság. Jogszerűtlennek és az orosz bírósági ügyekbe való megengedhetetlen beavatkozásnak minősítette a Kreml szóvivője, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága Alekszej Navanij ellenzéki politikus szabadon bocsátását követelte Moszkvától. Nem engedélyezte Magda Marinko feltételes szabadságra bocsátását mai végzésével a Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája. A fogvatartottat a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban előre kitervelten, nyereségvágyból, több emberen, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt sújtotta életfogytig tartó szabadságvesztéssel. Nyomozás indulhat a FreeSZFE Egyesület és Niedermüller Péter botránya miatt miután Tényi István feljelentést tett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 182 ember ellen intézkedtek a rendőrök szerdán – mondta Kiss Róbert alezredes az operatív törzs ülésén. Két autó ütközött csütörtök este a 38-as számú főúton, Nyírtelek és Varjúlapos között, a balesetben egy ember meghalt - közölte a rendőrség. Halálos baleset történt a 61-es főúton, Pogányszentpéteren csütörtök este - közölte a rendőrség. A Szamosból Csengernél csütörtökön hajnali 2 órakor vett mintákban az oldott cink, réz, alumínium és vas koncentrációja volt határérték feletti - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Nem okozott halpusztulást Romániában a Lápos folyóba, majd a Szamosba jutott, nehézfémmel szennyezett bányavíz - közölte Pásztor Sándor, a környezetvédelmi miniszter vízügyi tanácsadója. Magyar szempontból remekül indult a cselgáncsozók tel-avivi Grand Slam-viadala, melynek első versenynapján Karakas Hedvig és Pupp Réka is bronzérmet nyert. Férfi kézilabda BL: MOL-Pick Szeged - Vardar Szkopje (északmacedón) 34:33 Férfi kézilabda NB I: Veszprémi KKFT - SBS-Eger 26:27 Bánhidi Bencét és Bíró Blankát választotta a tavalyi év legjobb kézilabdázójának a magyar szövetség elnöksége. Jégkorong Erste Liga: Sport Club Csíkszereda (romániai) - FTC-Telekom 1:5 A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések miatt Budapest idén áprilisban sem rendezheti meg a női teniszezők Bille Jean King Kupáját, amelynek rendezési joga három évig a magyar fővárosé.