Mi Hazánk Ifjai: Távolítsák el az emlékművet

A következő évtized feladata, hogy az ország utolérje az EU életszínvonalának átlagát, de ez nem járhat a keresztyén és nemzeti identitás elvesztésével - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Leányfalun. Magyarország tiszteli az európai országokat, de elvárja, hogy azok viszonozzák is ezt - jelentette ki külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban annak kapcsán, hogy a holland parlament korábban vizsgálóbizottságot akart küldeni Magyarországra. Szijjártó Péter közölte: Hollandia rossz szokásává vált, hogy bele akar avatkozni a közép-kelet európai országok belpolitikájába, de az egyet nem értés még nem ad felhatalmazást a magyar demokrácia állapotának kritizálására. Az Iszlám csak egy eszköz azoknak a kezében, akik az európai kontinens átalakításában érdekeltek - mondta Földi László biztonságpolitikai szakértő A Nyolcas c. műsorunkban. Új alkotmánybíróról és a legfőbb ügyészről szavaznak hétfőn a Parlamentben. A képviselők újabb kilenc évvel meghosszabbíthatják a jelenlegi legfőbb ügyész, Polt Péter megbízatását, akinek újraválasztására Áder János köztársasági elnök tett javaslatot. A Pécsi Ítélőtábla döntése szerint november 10-én meg kell ismételni a polgármester- és képviselőválasztást a Zala megyei Várföldén, mert néhány hét alatt 82 új lakcímbejelentést regisztráltak a településen. Mindszenty-emlékéremmel tüntették ki Kerényi Lajos piarista szerzetest, Hollai Ferencet, a Katolikus Iparos és Munkásifjak Országos Egyesülete volt titkárát, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolát és a Palaui Köztársaságban működő Mindszenty High Schoolt. Továbbra is jelentős az érdeklődés a babaváró hitelek iránt, a bankok már több száz milliárd forint államilag támogatott babaváró kölcsönt folyósítottak. A magyar gazdaság teljesítménye a közelmúltban kiváló volt - emelte ki Halmai Péter egyetemi tanár az M1-en. Ismét névleges teljesítményen üzemel a paksi atomerőmű 4. blokkja, amely csütörtökön leállt - közölte honlapján az atomerőmű. Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifákat. Magyarország és Oroszország szorosan együttműködik a keresztény közösségek védelme érdekében - nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. A Mi Hazánk Mozgalom sem Erdogan Törökországát, sem a szélsőbaloldali kurdokat nem támogatja. „Magyarországnak semmi keresnivalója a szíriai konfliktusban” - mondta a párt szóvivője. A kárpátaljai magyarok melletti kiállás meghozta az eredményét – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a NATO-tagállamok és Ukrajna az utolsó utáni pillanatban, a hivatalos határidő lejárta után elfogadta a magyar javaslatot a NATO - Ukrajna közös nyilatkozattal kapcsolatban. Isztambul Besiktas nevű belvárosi negyedében busz hajtott az egyik megállóban várakozó emberek közé, legkevesebb tizenketten megsebesültek. A török hírügynökség szerint, miután a busz megállt, a sofőr kiszállt és késsel megsebesített egy embert. Öccsével együtt agyonlőtték Moszkvában Ibragim Eldzsarkijevet, aki az orosz belügyminisztérium szélsőséges csoportok elleni fellépésért felelős területi részlegének vezetője volt Ingusföldön. Miniszteri szintű delegációkat küld Nagy-Britanniába a vietnami miniszterelnök, hogy együttműködjenek a brit hatóságokkal a múlt héten egy bolgár kamionban holtan talált 39 ember ügyében. 88 bevándorlóval a fedélzetén kikötött Tarantóban a Sea-Eye német civil szervezet hajója, amely engedély nélkül lépett olasz felségvizekre. A jobboldali Liga helyi politikusai az NGO hajó érkezésével egyidőben migránsellenes tüntetést tartottak. Tovább csökkenhet a Németországba érkező menedékkérők száma - erről a szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatal vezetője beszélt a Bild am Sonntag című lapban. Hans-Eckhart Sommer hozzátette: Az elfogadott kérelmek aránya csupán 35-38 százalék, vagyis a kérelmezők csaknem kétharmada nem jogosult menedékjogra Németországban. Húszezres függetlenségi tüntetést tartottak Skóciában, amin a kormányzó Skót Nemzeti Párt vezetője is részt vett. Nicola Sturgeon bejelentette, hogy kérni fogja Londontól egy új függetlenségi népszavazás kiírását. Ha a Konzervatív Párt nyeri a decemberi előrehozott parlamenti választást, akkor még karácsony előtt lesz Brexit - ígérte a brit kormányfő. Boris Johnson csalódottságának adott hangot, amiért a korábbi vállalásival ellentétben nem tudta kiléptetni október 31-én a szigetországot az Unióból. Amerikai-olasz-német-görög-izraeli légi hadgyakorlat kezdődött a Negev-sivatagban. Irán továbbra is fenntartja az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalásokra vonatkozó tilalmat - közölte Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Salvador felszólította a venezuelai diplomatákat, hogy 48 órán belül hagyják el a latin-amerikai országot. A döntést azzal indokolták, hogy Nicolás Maduro elnöksége illegitim. Az Európai Unió szerint Kínának jelentős erőfeszítéseket kell tennie az üzleti környezet javítására. Elítélte a hongkongi irodája elleni támadást a Hszinhua kínai állami hírügynökség. 33-an megsérültek, közülük 4-en súlyosan az észak-franciaországi Amiens térségében egy buszbalesetben. A rendőrség szerint a sérültek között amerikai, orosz, spanyol, holland, ausztrál, brit és román állampolgárok is vannak. A legmagasabb fokozatú készültséget rendelte el az olasz polgári védelem az olaszországi Liguria tartományban a heves viharok és az esőzés miatt, további hat tartományban közepes riasztás lépett életbe. Viharos idő miatt 140 ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás Franciaországban, személyi sérülés nem történt. Nagy a torlódás az M1-esen - Összeütközött két autó az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 200-as kilométerszelvénynél, Károlyháza külterületén. Személyi sérülés nem történt. Két autó ütközött a 38-as főúton Tiszanagyfalunál. A balesetben ketten súlyosan, hárman pedig könnyebben sérültek meg. Adománygyűjtést színlelő külföldi csalókat fogtak el Budapesten. A Ferencváros férfi vízilabdacsapata címét megvédve hódította el az Európai Szuperkupát: 14:11-re győzték le idegenben az Eurokupában bajnok francia CN Marseille együttesét. Babos Tímea és Kristina Mladenovic legyőzte a cseh Barbora Strycovát és a tajvani Hszie Szu-vejt, ezzel megnyerték a sencseni tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét. Tóth László a hetedik helyen ért célba a Formula-4-esek főversenyén a Róma közelében elhelyezkedő Vallelunga versenypályán zajló Motorsport Games zárónapján.