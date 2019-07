Mi Hazánk: Elvtelen a balliberális oldal

A Jobbik és az LMP végét jelenti az, hogy elvtelenül fognak össze a balliberális pártokkal az önkormányzati választásokon - közölte a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Novák Előd hangsúlyozta: sajnálatos, hogy semmitmondó pozíciókat osztogatnak egymás között a balliberális ellenzék képviselői a hatalom megszerzése érdekében. A Mi Hazánk Mozgalom egy függetlenként induló helyi társasházi közös képviselőt, Kenéz Ágnest támogatja az őszi önkormányzati választáson a XI. kerületi polgármesteri tisztség elnyeréséért. Novák Előd elmondta, jelenleg is országszerte folytatnak tárgyalásokat azért, hogy az ország minél több pontján tudjanak a baloldali pártokkal szemben valós ellenzéki alternatívát nyújtani a választóknak. A politikus kifejtette, a Magyar Igazság és Élet Pártjával és a Független Kisgazdapárttal közösen kívánnak alternatívát mutatni a választóknak. "Se Gyurcsány, se Orbán politikáját nem kívánjuk támogatni helyi szinten sem". - jelentette ki. Elvtelenül egyesült a balliberális oldal. Gyurcsány és csatlósai a Jobbik is a hatalom mindenáron való megszerzése reményében fogtak össze, akár egy-egy önkormányzati helyért csak, vagy egy külsős bizottsági tagságért. Szánalmas végjátéka ez, akár a Jobbiknak, akár az LMP-nek. Elfogadhatatlan az, hogy például Újbudán a DK országgyűlési képviselője, polgármesterjelölt mögé álljanak be ezek a pártok, ezért lelkiismereti kötelességünk elindulni a választáson és egy valódi nemzeti alternatívát felkínálni a választóknak – hangsúlyozta Novák Előd. Kenéz Ágnes azt mondta: lokálpatrióta közös képviselőként már most is több mint ezer helyi lakos érdekeiért dolgozik, megválasztása esetén pedig a nemzeti oldal értékrendjét jelenítené meg. Legfőbb céljai között említette a XI. kerület folyamatos fejlesztését, hogy a városrész élhetőbb környezetté váljon. Novák Előd kérdésre válaszolva közölte: a XI. kerületben is hadat üzennek a helyi parkolási maffiának, továbbá fel kívánnak lépni az épülő Mol-székházzal szemben, amely - mint mondta - veszélyezteti a főváros világörökségi címét.