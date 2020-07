Mi Hazánk: A károsultak helyett önreklámra költ az egri városvezetés

Mindössze két újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4174 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.Elhunyt egy krónikus beteg, ezzel 589-e emelkedett az elhunytak száma, 2784-en pedig már meggyógyultak. Biztosan enyhébb lesz a korona-vírus második hulláma - jelentette ki a Semmelweis Egyetem rektora a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Merkely Béla hangsúlyozta: ugyan a környező országokban folyamatosan nő az igazolt esetek száma, de ha a magyarok betartják az óvintézkedéseket, elkerülhetőek lesznek az újabb megbetegedések. 99 százalékban kész a Lánchíd-tender - jelentette ki a főpolgármester az ATV-ben. Karácsony Gergely hozzátette: napokon vagy heteken belül a Budapesti Közlekedési Központ kiírja a közbeszerzést, így a híd fel lesz újítva. Elfutott az Informátor stábja elől Újbuda DK-s polgármestere. A műsor készítői azt szerették volna megkérdezni László Imrétől, hogy lemond-e botrányos kijelentései után, de a Gyurcsány-párt politikusa válasz helyett menekülőre fogta. Félmillió forintos plakátkampánnyal köszönte meg az egri polgármester a koronavírus elleni védekezést, miközben a napokban ő maga ismerte el, a működési költségekre is alig van pénze a városnak. Tisztogatásba kezdett a baloldal Szekszárdon. Az egyfős többségben lévő „Éljen Szekszárd Egyesület" képviselői megszavazták, hogy azonnali hatállyal kirúgják a helyi újság, a „Szekszárdi Vasárnap" szerkesztőségének valamennyi munkatársát. Ismét garázdasággal vádolják Szabó Balázst, Újpest jobbikos képviselőjét. A Hír TV birtokába került felvételen az látszik, ahogy a politikus plakátokat rongáló fiatalokra támad. Az eset még 2018. áprilisában, az országgyűlési választások előtt történt. A baloldal továbbra sem akar segíteni a járvány elleni harcban - hangoztatta a Fidesz-frakció szóvivője azzal kapcsolatban, hogy a baloldal nem szavazta meg a jövő évi költségvetést. Felelősnek, az emberek mindennapjait segítő költségvetésnek nevezte az elfogadott jövő évi büdzsét Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a határozathozatal után kiemelte, hogy a baloldal elképzeléseinek teljesítése az ország eladósítását jelentette volna. A jövő évi büdzsé a gazdaságvédelem költségvetése lesz - hangsúlyozta az államháztartásért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Banai Péter Benő leszögezte: a járvány elleni védekezésre továbbra is forrást kell biztosítani, de a kormány azzal számol, hogy a gazdasági növekedésnek köszönhetően a családvédelemre és a nyugdíjakra is juthat pluszforrás. Új program indul azoknak a magyar vállalatoknak a támogatásáért, amelyek hajlandóak legalább 560 millió forint beruházást végrehajtani a koronavírus-járvány miatt veszélybe került munkahelyek megvédéséért - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Az eredetileg tervezett mintegy 60 millió forint helyett több mint 120 millió forint értékben díjaztak pályázókat a Covidea elnevezésű ötlet- és startup versenyen - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Taktikát változtattak az embercsempészek - írja a Magyar Nemzet. A lap értesülései szerint a déli határszakasz után most már a magyar-ukrán-román határ az új útvonaluk. Jónak nevezte a Visegrádi Együttműködés országainak elmúlt egy évét Orbán Viktor miniszterelnök Varsóban, a kormányfők csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón. Több illegális bevándorló öngyilkosságot kísérelt meg az Ocean Viking nevű hajón, a kapitány ezért rendkívüli állapotot rendelt el a fedélzeten - közölte az SOS Mediterranee civil szervezet. A világon 11 049 505 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 524 677, a gyógyultaké pedig 5 849 347 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Jövő péntektől számos országból, köztük Magyarországról karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni Angliába - közölte a brit közlekedési minisztérium. Ukrajnában ismét kiugróan sok, több mint 900 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az elmúlt napban, a halálos áldozatok száma 15-tel nőtt. Hétfőtől ismét szigorításokat vezetnek be az északkelet-olaszországi Veneto tartományban, mert a koronavírus terjedését mutató reprodukciós ráta emelkedett. Ismét felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése Indiában és Japánban a járványügyi korlátozó intézkedések május végi-június elejei enyhítése óta. Jóváhagyta a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében az országszerte nyilvános helyeken kötelező maszkviselést előíró törvényt Jair Bolsonaro brazil elnök, de enyhítené egyes rendelkezéseit a Diario Official című kormánylap szerint. Egy bennszülött törzs Venezuelában túszul ejtett két rendőrt és egy kormányhivatalnokot, hogy elengedésük fejében megkaphassák vezetőjük holttestét, aki koronavírus-fertőzésbe halt bele - adta hírül a venezuelai belügyminisztérium. Az „amerikai forradalom" eltörlésének szándékával vádolta a Black Lives Matter mozgalom támogatóit az Egyesült Államok elnöke. Lövöldözés volt egy bevásárlóközpontban az Egyesült Államokban. Négy embert ért lövés, egyikük, egy nyolcéves fiú meghalt. Banditák nyitottak tüzet három katonai járműre Mexikóban, ám rajtavesztettek: a katonák viszonozták a tüzet, és agyonlőttek 13 bűnözőt, míg közülük egy sem sebesült meg - adta hírül a mexikói hadsereg. Tucatnyian eltűntek Japán déli részén a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében, sokan a háztetőkön várták a mentőket. Legalább 59 ember halt meg a múlt héten az északkelet-indiai Asszám államban a monszunesők okozta heves árvizek következtében. Humanitárius korridor nyílt az országon átutazóknak szombaton 0 órától. Szünetel a határforgalom Lónyánál az ukrán oldalon fennálló informatikai probléma miatt szombat délelőtt óta - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Húsz kábítószer-kereskedőt fogtak el a rendőrök egy sikeres akcióban Győrszentivánon. A férfiak a Nyugat-dunántúli kábítószer kereskedelem irányítói voltak. Közúti balesetben életét vesztette egy 40 éves balatonfenyvesi nő a Somogy megyei Kadarkút térségében - közölte a megyei rendőr-főkapitányság. Meghalt egy nő és nyolcan megsérültek a szombat reggeli siófoki balesetben az M7-es autópályán, ahol felborult egy kisbusz - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Térdsérülését követően gyakorlatilag már fájdalommentesen tud edzeni az olimpiai bajnok kalapácsvető Pars Krisztián, aki bízik abban, hogy Halász Bencével együtt ott lehet majd a tokiói játékok fináléjában. Cseri Tamást, a Mezőkövesd Zsóry FC futballistáját választották az OTP Bank Liga 2019/20-as idényének legjobb játékosává.