Mi állhat Magyar Péter élvezethajhász szemléletmódjának hátterében?

- Ez a fajta élvezethajhász szemléletmód arra is alapulhat, hogy a politikai közélet teljes vertikumában egyre szélesebbé vált a botrányok lehetséges skálája, ami már odáig nőtt, hogy a botrányokat „új normalitásnak” tekinti a társadalom. Sokan arra is felhívják a figyelmet, hogy a múltbeli trendektől eltérően sokkal tágabb, modern kommunikációs tér – különösen a digitális média – manapság döntő szerepet játszik ezeknek az eseményeknek a közvetítésében, megjelenítésében és „felfújásában”.

- Elemzők szerint az ilyen jelenségek mögött sokan ott sejtik a nárcisztikus önszeretetet, az egocentrizmussal határos túlzott önbizalmat is, amely a hiúság, az önhittség vagy egyszerűen az önzés személyiségvonása, és amely aztán féktelen, zabolátlan, akár kontrollálatlannak tűnő viselkedésformákban is megnyilvánulhat az illetőnél.

