2018. január 15.,
hétfő, Lóránt, Loránd napja

Métereken múlt a katasztrófa egy török reptéren

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 20:05, frissítve: vasárnap 20:08

Majdnem a tengerbe zuhant a kifutópályáról egy utasszállító.

A 168 utast szállító repülő Trabzon városában, a tengerpart mellett lévő repülőtéren landolt, amikor lecsúszott az aszfaltról. Az utasok közt pánik tört ki, de senki nem sérült meg. A baleset okait vizsgálják.

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Törökországrepülőtér

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