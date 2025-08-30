Meteorológiai szempontból mozgalmas hétvége előtt állunk

Megosztás itt:

Nyugat felől frontális felhőzet érkezik, amely mentén előbb a Dunántúlon, az éjszaka folyamán a középső országrészben is záporokra, zivatarokra lehet számítani – írja a Hungaromet Nonprofit Zrt.

Szombaton már keleten is felhős időre és csupán kevés napsütésre van kilátás, többfelé várható zápor, zivatar, de a Tiszántúlon estig kissé alacsonyabb a csapadék valószínűsége.

Nyugatabbra viszont egyes helyeken akár ismétlődő jelleggel fordulhat elő csapadék – elsősorban a Nyugat-Dunántúlon néhol akár tartós eső is.

