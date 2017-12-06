2017. december 6.,
szerda, Miklós napja

Mészáros Lőrinc már a fellegekben jár

Hír TV

2017. december 6., szerda 07:56, frissítve: szerda 08:01

Nem cáfolta a fejlesztési minisztérium államtitkára, hogy a milliárdossá tett felcsúti polgármester helikopterrel közelíti meg Békés megyei vadászkastélyát. A bélmegyeri ingatlanhoz vezet ugyan út, de az olyan rossz, hogy a közútkezelő már 2014-ben azonnali helyreállítást sürgetett. Mészáros Lőrinc urizálását az LMP-s Sallai Róbert Benedek említette meg egy, a kormánynak címzett kérdésében. Fónagy János államtitkár azt válaszolta neki, hogy az útszakasz felújítását a Békés megyei önkormányzat nem tartja sürgősnek.

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helikopterMészáros Lőrinc

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