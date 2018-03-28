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Mészáros: Kormányváltás után még sikeresebb leszek

Hír TV

2018. március 28., szerda 16:27, frissítve: szerda 16:58

Mészáros Lőrinc a Hír TV kérdésére elárulta, kire fog szavazni.

A felcsúti milliárdos azt is kijelentette: egy esetleges kormányváltás után még ennél is sikeresebb lesz.

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