Mészáros: Kormányváltás után még sikeresebb leszek

EGY NEMZETKÖZI BÛNÜGY GYANÚSÍTOTTJA ÉS A SZÍRIAI DIKTÁTOR PÉNZEMBERE IS KAPOTT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKBÕL DIREKT36.
LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG: NINCS ÜGYÉSZSÉGI NYOMOZÁS A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEK ÜGYÉBEN.
A BALOLDALI PÁRTOK 2014-ES KÖZÖS JELÖLTJE WRZAVA PÁL, A JOBBIKOS BANA TIBORT TÁMOGATJA A VÁLASZTÁSON, KÖRMENDEN.
WRZAVA PÁL: TÁVOL ÁLL TÕLEM A JOBBIK, DE A KORMÁNYVÁLTÁS ÉRDEKÉBEN TÁMOGATOM BANA TIBORT.
KIZÁRJÁK AZ LMP-BÕL A KÉPVISELÕJELÖLTET, AKINEK A FIDESZ GYÛJTÖTT ALÁÍRÁSOKAT ZUGLÓBAN.
MÉSZÁROS LÕRINC: KORMÁNYVÁLTÁS UTÁN MÉG SIKERESEBB LESZEK.
LÁZÁR BEJELENTETTE, HOGY A VÁLASZTÁS UTÁN ELFOGADJÁK A STOP SOROST.
SVÁJCBA UTALTA OSZTALÉKÁT ROGÁN ANTAL FELTALÁLÓTÁRSAINAK CÉGE - 24.HU.
SORRA NYERI AZ ÁLLAMI ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSEKET A STRABAG KONZORCIUMI PARTNEREKÉNT EGY ISMERETLEN CÉG - G7.
KIRÚGTÁK A PORTÁST, AMIÉRT KÓSA LAJOS SZOLGÁLATI AUTÓJA NEM TUDOTT BEÁLLNI A PÉCSI VÁROSHÁZÁRA.
IRÁNYTÛ INTÉZET: OLVAD A FIDESZ TÁMOGATOTTSÁGA, A JOBBIK VISZONT ENYHÉN ERÕSÖDIK.
IRÁNYTÛ: 1. FIDESZ-KDNP 41%, 2. JOBBIK 25%, 3. MSZP-PÁRBESZÉD 12%, 4. LMP 8%, 5. DK 7%, 6. MOMENTUM 3%, 7. MKKP 2%.
VISSZALÉPTETI JELÖLTJÉT AZ EGYÜTT, BUDAPEST 12-ES SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN A DK-S HAJDU LÁSZLÓ JAVÁRA.
A ZÜRICHI MAGYAR TISZTELETBELI KONZUL NEVE IS FELMERÜLT KÓSA 1300 MRD FT-OS ÖRÖKSÉGI ÜGYÉBEN.
A KORMÁNY TÖRVÉNYJAVASLATOT NYÚJT BE, AMELY ALAPJÁN, MAGYARORSZÁGON A LEGMAGASABB ÉPÜLET 65 MÉTER MAGAS LEHETNE.
FERENC PÁPA: A MAFFIÓZÓ KERESZTÉNYEKBEN NINCS SEMMI KERESZTÉNYI.
DONALD TRUMP NEM TÁMOGATJA AZ ALKOTMÁNY MÁSODIK, A FEGYVERTARTÁSRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉSÉNEK VISSZAVONÁSÁT.
A TRUMP-KORMÁNYZAT MEGSZÜNTETI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉLÕ LIBÉRIAIAK VÉDETT STÁTUSZÁT.
WTO: AZ AMERIKAI-KÍNAI KERESKEDELMI HÁBORÚ KITELJESEDÉSE LEFÉKEZHETI A GLOBÁLIS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST.
VIZSGÁLÓDÁST KEZDEMÉNYEZETT AZ OLAF AZ UNIÓS PÉNZÜGYI ALAPOK SZLOVÁKIÁBAN TÖRTÉNÕ FELHASZNÁLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.
SZERBIA, AZ EU, OROSZORSZÁG ÉS AZ USA IS ELÍTÉLTE A KOSZOVÓI RENDÕRSÉG KOMMANDÓSAINAK AKCIÓJÁT EGY SZERB POLITIKUS ELLEN.
PEKINGBEN TÁRGYALT KIM DZSONG UN A KÍNAI ÁLLAMFÕVEL, ÉS JELEZTE: KÉSZ TÁRGYALNI TRUMMPAL IS.
MÁR 25 ORSZÁG UTASÍTOTT KI OROSZ DIPLOMATÁKAT A BRIT KÉMGYILKOSSÁG OROSZ ÉRINTETTSÉGE MIATT.
SZKRIPAL-ÜGY - MONTENEGRÓ KIUTASÍT EGY OROSZ DIPLOMATÁT.
KREML: MOSZKVA IDÕBEN VÁLASZOL MAJD DIPLOMATÁI KIUTASÍTÁSÁRA.
ÕRIZETBE VETTEK OLASZORSZÁGBAN AZ ISZLÁM ÁLLAM TÁMOGATÁSÁVAL GYANÚSÍTOTT EMBERT.
ÕRIZETBE VETTÉK EGY KURDBARÁT ÚJSÁG TÖBB DOLGOZÓJÁT TÖRÖKORSZÁGBAN.
EGYESÜLT ÁLLAMOK: A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG VOLT FÕBÍRÁJA A FEGYVERTARTÁSRA VONATKOZÓ ALKOTMÁNYKIEGÉSZÍTÉS ELTÖRLÉSÉT JAVASOLJA.
SZÍRIA: TÖBB MINT 6000 EMBER HAGYTA EL KELET-GÚTÁT SZERDÁRA VIRRADÓRA.
A TOUR DE HONGRIE NEMZETKÖZI KERÉKPÁROS KÖRVERSENY SZERVEZÕBIZOTTSÁGA EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÉSZÍT ELÕ A TOUR DE FRANCE-OT SZERVEZÕ CÉGGEL.
EMELI BRUTTÓ 2 FORINTTAL A BENZIN ÉS BRUTTÓ 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL NYRT. PÉNTEKEN.
AZ EMELÉSSEL A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 367 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 371 FORINTRA NÕ.
BUDAPESTEN FOGTAK EL ÉS VETTEK KIADATÁSI ÕRIZETBE EGY 34 ÉVES NÉMET FÉRFIT, AKIT A NÉMET ÜGYÉSZEK FEGYVERTÖRVÉNY ELLENI BÛNCSELEKMÉNNYEL VÁDOLNAK.
KIGYULLADT AZ "ÖSSZEHORDOTT SZEMÉT" SIÓFOKON, A RÉT UTCÁBAN, A TÛZOLTÓK ELOLTOTTÁK A LÁNGOKAT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ KENGYELEN, A TÖRÖKSZENTMIKLÓS FELÉ VEZETÕ ÚTON.
ÁPRILIS VÉGÉRE MÁR CSAK A MEGÚJULT METRÓSZERELVÉNYEK FUTNAK A 3-AS VONALON.
HOLTTESTET TALÁLTAK EGY ÉGÕ HÁZBAN A TÛZOLTÓK NAGYKANIZSÁN AZ ARANY JÁNOS UTCÁBAN.