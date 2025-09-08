Mesterséges intelligenciával manipulál a Tisza

Megosztás itt:

Tudják fokozni a Tiszában: a kamuprofilok után itt a mesterséges intelligenciával (MI) készített tömegfotó – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. Az elemző közösségi oldalán tett közzé egy képet arról, miként manipulálja Magyar Péter pártja a vasárnapi kötcsei gyűlésen részt vevők számát.

Mint írta, miután nagyon kevesen voltak Magyar Péter kötcsei rendezvényén, és erről kikerült egy drónfotó, a tiszások elkezdtek terjeszteni egy MI-vel készített másik fotót, amin úgy tűnik, mintha sokan lettek volna.

„Kedves tiszások! Hiába csináltok több tízezer kamu Facebook-profilt, hiába hamisítotok kamu tömegfotókat, a választáson csak a valódi emberek tudnak majd szavazni!

Felesleges ez a digitális önámítás” – fogalmazott Deák Dániel.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: ocdn.eu