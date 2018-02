Mesterházy Attila visszalép

Visszalép Mesterházy Attila a függetlenként induló Kész Zoltán javára a veszprémi 1. számú választókerületben. Közben Székesfehérváron is bemutattak egy ellenzéki jelöltet, aki mögött 5 párt is felsorakozott.

A Viszlát kétharmad mozgalom rendezvényén jelentette be Mesterházy Attila, hogy visszalép a jelöltségtől Veszprémben, a korábban függetlenként országgyűlési képviselőhelyet nyert Kész Zoltán javára.

Mesterházy elmondta, közösen úgy ítélték meg, hogy a városban, ahol elbukott a Fidesz kétharmada, nagyobb esélye van egy független jelöltnek, mint egy pártpolitikusnak. Hozzátette: ez nem jelenti azt, hogy leteszik a kampányeszközöket, Készt fogja támogatni az MSZP helyi szervezete.

„Egy független jelölt talán nagyobb eséllyel tud más pártok támogatóit is saját maga mögé beállítani, tehát ilyen értelemben egy kis előnnyel indulhat egy vérbeli pártpolitikussal szemben, ezért én azt mondtam, hogy akkor az ő érdekében visszalépek a veszprémi jelöltségtől, ezt megkonzultáltam korábban a saját pártomnak a vezetésével is természetesen” – így Mesterházy.

Kész Zolán szerint úgy lehetne legyőzni a Fideszt, ha az ország mind a 106 választókerületében csak egy – a teljes ellenzék által támogatott jelölt indul.

„Minden embernek van két szavazata. Van egy listás szavazat, meg van az egyéni jelöltre. Amennyiben valamelyik pártba szerelmes, vagy valamelyik párt szimpatikus neki, akkor azt a szavazatát arra a pártra adja le, és egyéniben pedig szavazzon arra a jelöltre, aki esélyes abban a körzetben, hogy ha Veszprém egyes választókörzetéről beszélünk, én itt mint regnáló inkumbens képviselő elmondhatom azt a jelenlegi felmérések azt mutatják, hogy én vezetek a Fidesznek a párttitkárával szemben” – mondta Kész Zoltán független országgyűlési képviselő.

Székesfehérváron 5 párt állt be Ráczné Földi Judit mögé, hogy közös képviselőjelöltként indítsák. Az MSZP, a Szolidaritás, a Párbeszéd, az Együtt is támogatja a DK-s képviselőt.

„Az orvosok lakhatása, ami nagyon-nagyon fontos, olyan lakásprogramot indítani nekik, amivel nem fognak elmenni külföldre, és itthon tudnak maradni fiatal kezdő orvosként is, illetve ugye az oktatás kérdése, azóta amióta a KLIK van, látjuk az iskolák állapotát, ez is egy óriási probléma, és ezzel is sokat szeretnék foglalkozni” – hangsúlyozta Ráczné Földi Judit, a párt elnökségi tagja.

Az ellenzéki képviselőjelöltek szerint a kormányváltás feltétele az is, hogy minél többen menjenek majd el szavazni.