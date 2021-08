Mesekönyvnek álcázott formátumban jelent meg az LMBTQ-propaganda

A “Love makes a family” című mesekönyv formátumú propaganda kiadvány szivárványcsaládokról készült rajzokkal mutatja be, hogy a szerzők szerint mit jelent a szeretet, és egymás elfogadása. Már a könyv borítóján is szerepel egy meleg illetve egy leszbikus pár is, akik a gyerekeikkel játszanak. És később, a könyv többi oldalán is különböző szivárványcsaládokat láthatnak az egészen kicsi gyerekek, akiknek a könyv szól.

Ezen kívül azonban semmi másról nem szól a gyermekek számára készített, rajzolt propaganda-plakátok könyv formában kiadott gyűjteménye.

Nem tanítja a gyerekeket számokra vagy színekre, nincs történet, még főszereplő sincs. A kiadvány színtisztán rajzolt LMBTQ propaganda-gyűjtemény,

melynek egyetlen célja, hogy már egészen kicsi, óvodás korban elbizonytalanítsa a gyerekeket.

Érdekesség, hogy a kemény lapos könyvben egyetlen egyszer tűnik fel olyan család, ahol apuka, anyuka és gyerek is van. Egy muszlim család esetében, akik az állatkertben sétálnak. Úgy tűnik a szerzők fontosnak tartották, hogy egy muszlim családdal is ráerősítsenek a könyv sokszínűségére, azt azonban már nem merték bevállalni, hogy ne hagyományos családként ábrázolják őket.

A könyv legvégén egyébként egyértelmű, nyílt magyarázatot is találunk arra, hogy a szerzők szerint a családot az egymást szerető lények csoportja alkotja, ami teljesen független a hagyományoktól vagy a biológiai adottságoktól. Mint írják a gyermekeknek szóló üzenetükben, “akár egy szülőd van, akár két anyukád, vagy két apukád, esetleg egy anyukád egy apukád, netán bármilyen csodálatos gondviselőd, csupán egy dolog van ami családdá tesz titeket, ez pedig a szeretet”.

A könyv egy olyan korosztálynak szól, akik számára a mesekönyv az egyik elsődleges tanulási csatorna. A Psychology Today rámutat, hogy meseolvasás közben a hétköznapitól eltérő kifejezéseket, történeteket hallhatnak a gyerekek, ami segíti a fejlődésüket, és erősen megragad bennük az információ.

