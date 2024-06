Mese habbal: Így hazudozik Magyar Péter bizalmasa

Emlékezetes, a szövevényes bűnügy szálai a 2010-es évekig vezetnek vissza. Ekkor döntött úgy egy nagykátai ikerpár, hogy kiépít egy egész országon átívelő piramisjátékot. A Magyar Péter bizalmasát, S. Máriát is a soraikban tudó banda megszámlálhatatlan embert vert át, köztük ismert embereket és alvilági figurákat is. Az ikerpár által irányított szervezet közel nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de a feltételezhetően külföldre került pénzből alig került elő valami.

Your browser does not support the video tag.