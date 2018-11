Mérséklődhet az ingatlan-bumm

2018 negyedik negyedévére az ingatlanárak megközelítették a válság előtti szintet, azaz alig maradnak el a 2007 harmadik negyedévében regisztrált csúcstól, áll a raiffeisen bank legfrissebb elemzésében. A bank felmérései szerint a fővárosi ingatlanárak közel 40%-kal magasabbak az átlagnál.

Jelentősen nőttek a különbségek bizonyos régiók és a főváros között, és ezek a különbségek a következő egy-két évben várhatóan tovább nőnek – ezt mondta a bank elemzője. Pálffy Gergely szerint 2019-ben mérséklődni fog az ingatlanárak emelkedése.

Az év során már valószínűleg nem fogunk olyan dinamikus, erőteljes áremelkedési ütemet látni sem az új, sem a használt lakások piacán, mint amit a korábbi években, vagy még 2018 első felében is tapasztalhattunk. Azok a kétszámjegyű növekedési ütemek elképzelhető, hogy 2019 első, vagy esetleg második negyedévében velünk maradnak amelyeket még most is tapasztalunk főleg a fővárosban, illetve megyeszékhelyeken, de arra kell számítanunk, hogy ahogy a forgalom, úgy a lakásár dinamika is elhalkul idővel – véli Pállfy Gergely, a Raiffeisen Bank elemzője.

A magyarországi lakáspiaci felmérésben a Raiffeisen bank ausztriai anyacégének szakemberei is részt vettek. Michael Heller azt mondta, Európán jellemző, hogy a fővárosokban magasabban az ingatlanárak, de a kelet-közép európai régióban Magyarország ezen a területen kiemelkedik.