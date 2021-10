Mérlegen Karácsony Gergely: mit csinált 2 év alatt? 131 ígéretéből csak 18 teljesült...

Megosztás itt:

Önnek mi jut eszébe, ha kapásból kell mondani valamit, amit Karácsony Gergely csinált? Vasárnap volt két éve, hogy átvette Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterségét Tarlós Istvántól. Az emberek többségének Karácsonyról a közlekedési dugók, a körúti biciklisávok és a rengeteg Facebookozás jut az eszébe – és persze a nagy előválasztási kampány és a csúfos lemondás. Ő maga természetesen a Facebookon büszkélkedett az elmúlt két évével. Mi is számot vetettünk, mérlegre tettük Karácsony Gergely kétévnyi főpolgármesterségét. Kiderült: a 131 ígéretéből eddig 104 egyáltalán nem teljesült, 18 teljesült, 9 pedig részben – és azok többsége sem igényelt különösebb erőfeszítést, csak szimpla deklarációk vagy tiltások. Több fejlesztést állított le, mint amennyibe belefogott, és az utóbbi időben még a szokásosnál is kevesebbet törődött a fővárossal, annyira el volt foglalva az előválasztási kampánnyal. A kétéves évforduló napján is épp szabadságon volt, hogy kampányolhasson….

Amit teljesített: deklarációk és Tarlós öröksége…

– A klímavészhelyzet kihirdetése. Ez egy deklaráció, nem következett belőle semmi.

– Közterek, szobrok elnevezése nőkről

– Fővárosi önkormányzat brüsszeli irodájának megerősítése

– Nem sózzák a jeges utakat

– Online konzultáció a fővárosi fejlesztések kapcsán

– Partnerség az online közösségi hibabejelentő platformokkal

– Közösségi tervezés, részvételi költségvetéssel való kísérletezés

– Ingyenes tömegközlekedés az álláskeresők számára. Majd sok idővel rá, az előválasztási kampányban a 14 éven aluliaknak is ingyenessé tette a tömegközlekedést.

– Főtájépítész kinevezése

– Lakásrezsi-támogatás: egy évre 24 ezer forint a rászorulóknak

– Lakossági szűrővizsgálat támogatása

– Újabb 62 villamoskocsin lehet szállítani biciklit a fonódó villamos vonalán

– Napelemparkot adott át

– Elhelyezés nélküli kilakoltatások elleni fellépés

– Több biciklis férőhely a BKK járatain

– Udvarzöldítés pályázat meghirdetése

– A Mol bubi rendszer megújítása

– Zajjvédőfal építése az M3 kivezető szakaszán

Amit elkezdett, de de még nem fejezte be:

– A Lánchíd felújítása (a másfél év halogatás ára az lett, hogy mindent egyszerre zártak le)

– Általános forgalomcsillapítás a lakott területeken (óriási dugók lettek az ötletszerű kísérletezgetésből…)

– Hűsítőpontok a város forgalmasabb helyein (néhány létrejött, viszont jóval kevesebb volt a vízosztás a hőségriadó idején)

– Környezetbarát gyomirtás (sokfelé a gyomok nem irtása lett belőle, azaz a legendás méhlegelő-projekt, aminek az eredménye allergén gaztenger városszerte)

– AirBnb szabályozása (félmunka, a végcél nem látszik…)

– Távfűtés továbbfejlesztése

– Együttmüködés magánrendelőkkel

– Veszélyes hulladék gyűjtésének megoldása

– Közterület-árnyékolók a tereken

Ami nem teljesült: programja összes lényeges eleme!

109 programpont vár még megvalósításra, ezeket egyenként túl sok volna felsorolni, ezért összegeztük témakörök szerint.

Szociális intézkedések:

Hajléktalan- és drogostábor lett Budapest

Karácsony rengeteg ígéretet tett ezen a területen is, de az eredményei gyászosak és sajnos látványosak: újra hajléktalanok és drogosok lepték el Budapest közterületeit, parkjait és tereit. Kampányában drogprevenciót, a hajléktalanok számának csökkentését és lakbértámogatási rendszert ígért, a főváros tulajdonában levő lakások felújítását, panelprogramot, kollégiumok létesítését. Gyakorlatilag nem történt semmi a fenti katasztrofális „eredményeken” túl… Megalakult viszont a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács, de ennek gyakorlati haszna még nem látható.

Káoszt és dugót hozott a „zöldprogram”

Karácsony „zöldpolitikusként” került hatalomra Budapesten, de éppen az ellenkezőjét érte el ígéreteinek. Budapest nem lett „zöldebb”, viszont állandósultak a nagy füsstel járó közlekedési dugók. Karácsony saját értékelésében azt tünteti fel sikerként, hogy megakadályozott fejlesztéseket a „zöldítés” jegyében – de a betondzsungel maradt. Új fák ültetését ígérte a szűk belvárosi utcákba, udvarzöldítési pályázatot, budapesti Nagyerdőt, esőkerteket és azt, hogy a zöldfelületeket talajkutakból vagy a Dunából öntözik. Mindennek nyoma sincs. Egyelőre közlekedési káosz van és dugók, járdára is felfestett, sokfelé veszélyes biciklisávok és autósbosszantó “forgalomcsillapítás”. A fővárosi közművek egyesítésével bedarálta a Főkertet, a szakmaiságot félretéve Budapest zöldfelületeinek gondozásánál. A „zöld” program szimbóluma lehetne a benzibűzön túl a „méhlegelő-projekt”: a végeredmény gondozatlan, allergén gaztenger szerte a városban…

Egészségügyi ellátás javítása Budapesten:

Rengeteg ígéret, de semmi sem történt…

Rengeteg ígéretet tett e téren, többek közt egységes ügyfélszolgálati felület létrehozását, egészségházak építését és együttműködést a magánrendelőkkel. Egyelőre csak annyi történt, hogy kinevezett egy egészségügyi tanácsnokot… Saját összegzésében azt tüntette fel eredménynek, hogy kapott a kormánytól 50 milliárd forint plusz forrást. A járványhelyzet kezelésében viszont megbukott: kiderült, hogy a Pesti úti idősotthonban még orvos sem volt, miközben a járvány első csapásánál ott haltak meg a legtöbben.

Akadályozza a fejlesztéseket

* Legalább egy évet csúszik a Lánchíd felújítása.

* Megakadályozta a Hajógyári-sziget árvízvédelmét és a Kovács Katalin nemzeti kajak-kenu központ megépítését.

* Megakadályozta a Római part védőgátjának megépítését.

* Nem épülhet meg a leendő Galvani-hídhoz kötődő új út.

* Ellenezte a Liget Projektet, ezért kérdőjeles, hogy megépülhet-e a Városligetben az új Nemzeti Galéria, a Magyar Innováció Háza és a Városligeti Színház.

* Megpróbálta megfúrni az új kézilabdacsarnok projektjét az Üllői út-Könyves Kálmán körút sarkán – de talán nem sikerül leállítani a már csaknem befejezett építkezést.

Tisztaság helyett elárasztotta a szemét Budapestet

Budapest látványosan elhanyagoltabb és piszkosabb lett az elmúlt két évben. Karácsony Gergelyéknek ez nem olyan fontos: szimbólum értékű, hogy leszereltek 3000 köztéri kukát, és „bedarálták” a zöldítésért és tisztaságért feleős évszázados cégeket, a Főkertet és az FKF-et egy budapesti mammutcégbe – pedig tisztább, zöldebb, átláthatóbb Budapestet ígértek…

Közlekedési káosz a koncepciótlanság és kapkodás miatt

Óriási dugók vannak Budapesten, aminek döntően a városvezetés az oka. Összeérnek a különböző ötletelések és koncepciótlan intézkedések hatásai: miután a nagy felújításokkal másfél évig késlekedtek, egyszerre zártak le mindent, a pesti alsó rakparttól a Lánchídon át a Blaha környékéiig. Meghatványozta mindezt a körúti biciklisávok ötlete, meg az, hogy az eszetlen kapkodás miatt gyakran egyszerre zárták le a fő- és elkerülő utakat. A körúti lámpaprogramot is oda-vissza állítgatják, és amikor épp enyhülne a káosz, újabb „forgalomcsillapítási” ötleteket próbálgatnak Erzsébetvárosban. Nem csoda, hogy az autósok folyamatosan anyáznak, és a metrópótlón ülők is állnak a dugóban…

Elhanyagolta a fővárost, mert el volt foglalva a kampánnyal

Karácsony Gergely szeptemberben 149 posztot rakott ki a Facebookra. Ebből mindössze 10 szólt Budapestről: az arány megdöbbentő. Az ellenzéki előválasztásról viszont 107 poszt született, nagy része fizetett hirdetés. Ő maga egyedül többet költött fizetett hirdetésre, mint a többi ellenzéki párt összesen. A kampány posztjait döntően az általa alapított 99 Mozgalom Egyesület finanszírozta. Hogy az egyesületnek miből van pénze, azt nem lehet tudni, ugyanis csak júniusban jegyezték be és éves szinten kötelező csak közzé tenni a bevételi forrásokat. De nem csak pénzt költött a kampányra, hanem időt is szánt rá, nem is keveset. Az országot járva minden helyszínről bejelentkezett, volt olyan nap, hogy 5 különböző városból posztolt. Azokon a napokon, amikor 5 helyen is járt előválasztás miatt mennyit dolgozhatott főpolgármesterként? – tehetjük fel a költői kérdést. Az előválasztási kampányt és a választással kapcsolatos posztolásokat akkor sem hagyta abba, amikor „jött a villamos”, és csúfosan véget ért miniszterelnök-jelölti kampánya. Miután lemondott egy hét szabadságot vet tki, hogy együtt kampányoljanak az ellenzéki előválasztás második fordulójában Márki- Zay Péterrel. A posztolást sem hagyta abba, folyamatosan szavazásra buzdított és politikai üzeneteket tett közzé a Facebookon. Egy rövid videóban megemlékezett saját budapesti „kormányzása” 2 éves évfordulójáról, aztán újra rácsavarodott a kampányra…

