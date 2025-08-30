Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 30. Szombat Rózsa napja
Jelenleg a TV-ben:

Tranzit - Bóka János

Következik:

Tranzit - Interjú Szijjártó Péterrel 18:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Merkely Béla: tovább kell gyarapítani a ránk hagyott tudást

2025. augusztus 30., szombat 16:59 | HírTV
Merkely Béla

Híres elődök vállán állni nemcsak lehetőséget, de feladatot is jelent: nem elég megőrizni a ránk hagyott értéket és tudást, azokat tovább is kell gyarapítani - hangoztatta a Semmelweis Egyetem (SE) rektora a felsőoktatási intézmény tanévnyitóján szombaton Budapesten.

  • Merkely Béla: tovább kell gyarapítani a ránk hagyott tudást

Merkely Béla úgy fogalmazott: nincs magasztosabb cél, nem létezik nagyobb felelősség és nem lehet megtisztelőbb feladat, mint az emberi élet, az egészség szolgálata és védelme.

Kitért arra, hogy az elsőévesek "magas lécet ugrottak meg", hiszen a Semmelweis Egyetemre a legnehezebb a bejutás, itt a legmagasabb a felvételi ponthatár és ide jelentkeznek a legtöbben.

Az idei tanévben mintegy 4200 új hallgatója lesz az egyetemnek a világ több mint száz országából. Magyar nyelvű képzésben 2500-an kezdik meg tanulmányaikat.

További híreink

Itt a vége: kiadták a riasztást – jön az ítéletidő

Putyin–Zelenszkij-találkozó a láthatáron? Megszólalt a Kreml

Repülőgép-baleset: kiderült, átengedte gyerekeinek a kormányt a kapitány

Lengyel Tamás kifecsegte Magyar Péter titkát, az RTL Orbán-gyűlölő színésze mindent borított

Áll a bál a Liverpoolnál; máris megismétlődött a magyar focista ámokfutása

Bajban van Magyar Péter legfontosabb médiaembere, lefoglalták a vagyonát

Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Hódmezővásárhelyen + videó

F1, Holland Nagydíj, időmérő

Szánthó Miklós szerint a Soros-hálózat a jövő évi választásokat is befolyásolni akarja + videó

További híreink

Szánthó Miklós szerint a Soros-hálózat a jövő évi választásokat is befolyásolni akarja + videó

Borzalmas motoros tragédia Csepelen, egy fiatal férfi az áldozat

Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Borzalmas motoros tragédia Csepelen, egy fiatal férfi az áldozat
2
Orbán Viktor: Lebukott a Tisza Párt, a nagy átverés befuccsolt
3
Trump döntésére megváltozik Kamala Harris élete
4
Brutális gyilkosság Lvivben: Parubijt nyolc lövés ölte meg
5
Putyin–Zelenszkij-találkozó a láthatáron? Megszólalt a Kreml
6
Szörnyű baleset történt, mentőhelikoptert kellett hívni
7
Nem tartja aggályosnak a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokat az Európai Unió külügyi főképviselője + videó
8
Lángokban Rosztov – a stadiont is elérte a hatalmas tűzvész
9
Magyar ócska hazugságnak nevezte az anyák SZJA-mentességét
10
Vezércikk - Nyilvánosságra került a Tisza brutális megszorító csomagja, azóta mi is tisztán látunk ez ügyben + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Bódis László: vállalkozásfejlesztési program indul doktoranduszok számára

Bódis László: vállalkozásfejlesztési program indul doktoranduszok számára

 Pathway to Business néven vállalkozásfejlesztési program indul a magyarországi egyetemeken tanuló PhD-hallgatók számára, az ösztöndíjat, mentorálást és projektfinanszírozást is kínáló programra online formában szeptember 15-ig jelentkezhetnek a doktoranduszok - jelentette be az innovációért felelős helyettes államtitkár szombaton a Debrecen Egyetemen.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!