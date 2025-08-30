Merkely Béla: tovább kell gyarapítani a ránk hagyott tudást

Megosztás itt:

Merkely Béla úgy fogalmazott: nincs magasztosabb cél, nem létezik nagyobb felelősség és nem lehet megtisztelőbb feladat, mint az emberi élet, az egészség szolgálata és védelme.

Kitért arra, hogy az elsőévesek "magas lécet ugrottak meg", hiszen a Semmelweis Egyetemre a legnehezebb a bejutás, itt a legmagasabb a felvételi ponthatár és ide jelentkeznek a legtöbben.

Az idei tanévben mintegy 4200 új hallgatója lesz az egyetemnek a világ több mint száz országából. Magyar nyelvű képzésben 2500-an kezdik meg tanulmányaikat.