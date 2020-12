Merkely Béla: A vírus terjedése platófázisban van

2 967 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 302 989-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 185 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 8099-re emelkedett. 60 százalékos átfertőzöttség és az oltás vethet véget a járványnak, ami körülbelül márciusra várható – jelentette ki a Semmelweis Egyetem rektora a Bayer show-ban. Merkely Béla szerint jelenleg plató helyzetben van a vírus terjedése, ugyanis már nem emelkedik, de még csak kis mértékben csökken a fertőzések száma. A családok és a vállalkozások érdekében a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv kiegészítéséről rendelkezett - közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán. Július 1-ig meghosszabbították a hitelmoratóriumot - jelentett be Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte: a járványügyi intézkedések miatt ideiglenes bezárásra kényszerült vállalkozásokat a kormány decemberben és januárban is a bérköltségek kétharmadának elengedésével és átvállalásával támogatja. A kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adóját január 1-jétől a felére csökkentik. A 25 ezer fő alatti települések a kormánytól támogatást kapnak, a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét egyenként tekintik át. A gyereket nevelő és gyereket váró családokat 6 millió forintig kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozású lakásfelújítási hitellel segítik - jelentette be Orbán Viktor. Támogatja a kormány újabb gazdaságvédelmi intézkedéseit a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Szita Károly, a szervezet elnöke, Kaposvár fideszes polgármestere kiemelte, hogy az önkormányzatokkal együtt teremti meg a családok biztonságát a kormány. A főpolgármester reagált a miniszterelnök bejelentésére, amely többek között az iparűzési adó csökkentéséről szólt. Karácsony Gergely Facebook-oldalán úgy fogalmazott: Orbán Viktor bejelentette a magyar önkormányzatiság kivégzését. Nem a főpolgármesternek kell pénzügyi segítség, hanem a budapestieknek - közölte Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője Karácsony Gergelynek azt üzente: „a járvány gazdasági hatásait enyhíteni kell, nem hisztizni, főpolgármester úr!”. Nézőpont Intézet: A felnőtt népesség 42%-a szimpatizál a jelenlegi kormánykoalíció pártjaival, 40%-a pedig a baloldali közös listával. A választási részvételüket biztosra ígérők körében a kormánypártok 51, a baloldali közös lista 43%-ot kapna. Nem olcsóbb, hanem drágább lesz a Lánchíd felújítása - mondta Tarlós István volt főpolgármester a híradónknak. Az öt éve elindult otthonteremtési program hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok bátrabban mernek gyermeket vállalni, és a családok is nagyobb biztonságban érzik magukat – mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth Rádióban. A pénzügyi tudás elsajátítása már fiatalon is elengedhetetlen a megalapozott pénzügyi döntésekhez. A Pénzügyminisztérium Okosan a pénzzel! programja részeként fiataloknak szóló versenyt hirdet ZsetON - Hangolódj a pénzügyekre címmel. Saját nemzete ellen kampányolt és ezzel nemzetárulást követett el Gyurcsány Ferenc a határon túli magyarok állampolgárságáról rendezett 2004. december 5-i népszavazáson - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Kossuth Rádióban. A világon 76,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,7 millió, a gyógyultaké 43 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A holland kormány felfüggesztette minden, az Egyesült Királyságból érkező repülőjárat fogadását, miután Hollandiában találtak valakit, aki a koronavírusnak a szigetországban terjedő új törzsével fertőződött meg. Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások léptek életbe Londonban és Délkelet-Angliában, miután ezekben a térségekben az eddigieknél sokkal gyorsabban terjedő új koronavírustörzs jelent meg. Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és -Megelőzési Központja közölte, hogy vizsgálja a koronavírus-oltásoknál néhány esetben felmerült allergiás reakciókról szóló jelentéseket. Joe Biden leendő amerikai elnök és Andrés Manuel López Obrador mexikói államfő elkötelezte magát, hogy humánus migrációs stratégiát dolgoznak ki a migráció közép-amerikai és dél-mexikói okainak kezelésével. Gépkocsiba rejtett pokolgép robbant az afgán fővárosban, legkevesebb nyolc ember meghalt - közölte az afgán belügyminisztérium. Őrizetbe vettek két embert Bécsben, akiknek feltételezhetően közük volt a november 2-án elkövetett terrortámadáshoz - adta hírül rendőrségi forrásokra hivatkozva a Kronen Zeitung című osztrák napilap. Hatalmas torlódások a határokon a nyugat-balkáni országokba hazatérő vendégmunkások miatt. A szlovén-horvát határon szombaton 7-8 órát, de a horvát-szerb, a horvát-boszniai és a magyar-szerb határon is órákat kellett várni a határátlépésre. Kábítószer-kereskedelem miatt indított nyomozást a rendőrség egy dunaharaszti, egy halásztelki és egy szigethalmi férfival szemben, további hét embert kábítószer birtoklásával gyanúsítanak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A szabadságukra hazatérő vendégmunkások és a járványügyi szabályok változása miatt várakozás alakult ki több határátkelőhelyen Szerbia irányába - közölte a rendőrség. Mayer Gréta gerendán ezüst-, talajon bronzérmet nyert a törökországi Mersinben zajló női torna Európa-bajnokság juniorversenyében. A Győri Audi ETO KC játékosai közül a norvég Stine Oftedal és a francia Estelle Nze Minko is bekerült a dániai női kézilabda Európa-bajnokság álomcsapatába. Labdarúgó NB I: MTK Budapest - Paksi FC 3:1; Diósgyőri VTK - ZTE FC 1:3; Ferencvárosi TC - Budafoki MTE 2:1 Vívók országos bajnoksága: Férfi kardban Szilágyi Áron, férfi tőrben Dósa Dániel ismételte meg tavalyi sikerét. Női kardban Pusztai Liza, férfi párbajtőrben Bakos Bálint, női párbajtőrben Kun Anna, női tőrben Kondricz Kata győzött. Női kosárlabda NB I: Sopron Basket - Vasas Akadémia 89:69; Uni Győr MÉLY-ÚT - ELTE BEAC Újbuda 95:89; TFSE-MTK - PEAC-Pécs 83:62; Aluinvent DVTK - Atomerőmű KSC Szekszárd 79:93; ZTE Női Kosárlabda Klub - PINKK-Pécsi 424 54:72 Férfi kosárlabda NB I: Zalakerámia ZTE KK - PVSK-Veolia 83:72; Szolnoki Olajbányász - Alba Fehérvár 85:83