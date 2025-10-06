Keresés

Belföld

Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó

2025. október 06., hétfő 09:57 | Magyar Nemzet
Angela Merkel Vadai Ágnes kirohanás

A néhai Dobrev-árnyékkormány honvédelmi árnyékminisztere úgy tűnik, nehezen viselte, hogy Angela Merkel volt német kancellár a Partizán című műsorban határozottan cáfolta, sőt badarságnak nevezte, hogy az EU-n belül Orbán Viktor Vlagyimir Putyin trójai falova lenne. 

  • Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó

A következőket írta a Facebook-oldalán:

„Merkelnek csak az orosz energiára épülő német gazdaság számított! A magyarországi német befektetések érdekében sokszor megmentette Orbánt, miközben nem érdekelte a magyar demokrácia folyamatosan romló állapota. Saját renoméja érdekében elvtelen alkukat kötött Orbánnal az Európai Unióban. Orbán – véleményem szerint – igenis Putyin trójai falova. De mostantól világosan látható, hogy nem volt egyedül!”

Vadai Ágnes ezt az eszement kirohanást annak kapcsán tette közzé, hogy a napokban Angela Merkel adott egy interjút a Partizánnak, ahol a volt kancellár porrá zúzta a baloldal egyik legnagyobb toposzát, miszerint Orbán Viktor Putyin trójai falova lenne. 

Csépányi Balázs, a Magyar Nemzet újságírója rámutatott, Vadai nem vette az adást, sőt még támadásba is lendült. Gyakorlatilag azzal rémiszgette a magyarokat, hogy szerinte

Merkel is Putyin falova,

nem csak a magyar miniszterelnök. 

 

