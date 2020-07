Merkel: nem jósolható meg, hogy sikerül-e megállapodásra jutni

18 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4333 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3223-an pedig már meggyógyultak. Módosított 2 ország besorolásán az országos tisztifőorvos a járványügyi helyzetet értékelve a beutazási korlátázásokhoz kapcsolódóan. Piros besorolásból sárgára változott Kanada, valamint sárgáról zöld besorolásúra változott Portugália. Lezárhatják a Lánchíd egyik veszélyessé vált járdaszakaszát a jövő héten -értesült a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet: a Budapesti Közlekedési Központ igazgatósága továbbra sem döntött a Lánchíd-felújítás tendereinek kiírásáról, aminek egyelőre több adminisztratív akadálya is van. A fővárosnak csak egy dolgot kell tennie: el kell kezdenie dolgozni. Ezt a Fidesz frakcióvezetője mondta híradónknak. Kocsis Máté szerint a főváros továbbra is csak az időt húzza a Lánchíd felújításával kapcsolatban. Ismét bebizonyosodott, hogy az elmúlt 10 hónap nem volt elegendő a főváros vezetése számára a Lánchíddal kapcsolatos legfontosabb döntések meghozatalára - reagált a Fidesz Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes kijelentéseire. Tüttő Kata pénteken azt mondta, a Lánchíd felújítására vonatkozó feltételes közbeszerzés legfontosabb kérdései eldőltek, a megváltozott műszaki tartalommal és a részvételi feltételekkel egyetértett a BKK igazgatósága. Felháborító és szégyenteljes, hogy Kránitz Krisztián feljelentést tett azután, hogy botrányos tények derültek ki róla - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője. Sokadszorra bizonyosodik be, hogy a baloldal és a Momentum lenézi az időseket és a vidékieket, „szívük szerint még a szavazati jogot is megvonnák tőlük” - jelentette ki Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő. Új, 2 milliárd forint összegű kkv-támogatási program elindítását jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban. Átadták Csepelen az új Laurencz László sportcsarnokot. Az eseményen a sportért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a sport a kulcs gyermekeink számára az egészséghez és ez nem lehet pénz kérdés. Garantálni tudom, hogy amíg nemzeti kormánya lesz Magyarországnak, addig a családtámogatások fedezetét előteremtjük, a körük pedig bővülni fog, nem szűkülni – mondta a Magyar Hírlapnak adott interjúban a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Ösztöndíjas helyek is várhatók az idei pótfelvételin például a pedagógus-utánpótlás biztosítása érdekében, ugyanakkor nem csak a pályakezdőket lehet megszólítani a pályára vonzás érdekében – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Maruzsa Zoltán. Orbán Viktor miniszterelnök továbbra is szilárdan és következetesen képviseli azt az elvet, amellyel kiutazott a brüsszeli csúcstalálkozóra: a magyarok pénzéről csakis a magyarok dönthetnek - mondta Kovács Zoltán államtitkár. A magyaroknak kell dönteniük arról, miként és hogyan használják fel Magyarország uniós forrásait - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádióban. Az EU-s források nem humanitárius adományok, amelyek a nyugat-európai országok nagyvonalúságának köszönhetően állnak elő, hanem az európai emberek, köztük a magyarok teljesítményének nyomán teremtődnek meg - írta közösségi oldalán a külügyminiszter. Nem jósolható meg, hogy a most zajló európai uniós csúcsértekezleten sikerül-e megállapodásra jutni az uniós költségvetésről és az ahhoz kapcsolódó, gazdasági mentőcsomagról - közölte a német kancellár. Angela Merkel szerint a sok jóakarat ellenére az álláspontok még mindig távol állnak egymástól. Ahogyan ez ilyenkor természetes, a tárgyalásokat kemény küzdelem jellemzi, de a dolgok a helyes irányba haladnak, és ez a legfontosabb - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár Brüsszelben. Forró Krisztián lett a felvidéki Magyar Közösség Pártjának új elnöke. A legnagyobb szlovák ellenzéki párt, az Irány – Szociáldemokrácia újraválasztotta elnökének Robert Ficót, a volt szlovák miniszterelnököt rendkívüli tanácskozásán Pozsonyban. Törésponthoz érkezett a világ az emberek közötti egyenlőtlenségek miatt, ezek és a koronavírus-járvány együtt váltotta ki az Egyesült Államokból kiinduló, rasszizmusellenes tömegtüntetéseket - jelentette ki António Guterres ENSZ-főtitkár. Már több mint 14,2 millióan fertőződtek meg a világon a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 601 549, a gyógyultaké pedig 7,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Már a második egymást követő napon rekordmennyiségű új koronavírus-fertőzést regisztráltak a világon - közölte szombaton az Egészségügyi Világszervezet. A jelentést megelőző 24 órában 259 848 új fertőzést jegyeztek fel. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában: egymást követő negyedik napja regisztráltak ismét nyolcszáznál is több új beteget, az azonosított fertőzöttek száma pedig meghaladta az 58 ezret. Romániában megközelítette a 900-at az újonnan beazonosított koronavírus-fertőzöttek napi száma, a járvány áldozatainak száma pedig meghaladta a kétezret. A Dinamo Bucuresti futballcsapatából tíz játékos elkapta a koronavírust - adta hírül honlapján a román futballklub. Rekordmagasra nőtt a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek a száma Csehországban. A tavalyihoz képest 92 százalékkal esett vissza a turizmus Montenegróban az idén a koronavírus-járvány miatt, noha a kormány korábban arra számított, hogy 40 százalékos lesz a visszaesés - közölte a podgoricai sajtó. A koronavírussal fertőzött migránsok veszélyt jelentenek az olasz lakosságra - mondta a Liga vezetője tudósítónknak Rómában. Matteo Salvini szerint az olasz kormány semmit sem tesz a veszélyhelyzet elhárítására. 25 millióan fertőződhettek meg a 80 milliós Iránban - jelentette ki az ország államfője. Haszan Róháni szerint még 35 millióan vannak veszélyben. A hivatalos adatok eddig 272 ezer fertőzöttről szóltak. Ezrek vonultak az utcákra Izraelben, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnök kormányának koronavírus-járvánnyal kapcsolatos válságkezelő politikája ellen tiltakozzanak. Kazahsztánban 1636 új koronavírus-fertőzöttek jelentettek vasárnap, 172-vel kevesebbet, mint az előző nap, így a fertőzöttek száma 70 339 - közölte a helyi operatív törzs. Az ausztráliai Melbourne-ben mostantól mindenki számára kötelező a szájmaszk viselése, aki elhagyja az otthonát, miután az ország második legnépesebb államában, Victoriában két hete háromjegyű a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése. Angela Merkel német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Giuseppe Conte olasz miniszterelnök közös nyilatkozatban közölték, hogy szankciókat helyeznek kilátásba a líbiai fegyverembargót megszegő külföldi erőkkel szemben. Az amerikai Portland városában az anarchista Antifa mozgalom aktivistái megpróbálták rágyújtani a bíróság épületét a benne tartózkodókra. Chicagoban a Kolombusz Kristóf szobrának ledöntésére összegyűlt tömeget oszlatták fel a szövetségi irányítású egységek. Franciaországba küldte elemzésre Irán a januárban tévedésből lelőtt ukrán utasszállító feketedobozait - számolt be a félhivatalos ILNA helyi hírügynökség. Megkezdődött a parlamenti választás a háború sújtotta és gazdasági válságban fuldokló Szíria területének több mint 70 százalékán, ahol Bassár el-Aszad elnök megerősítette a hatalmát. Kalózok túszul ejtették a libériai zászló alatt hajózó Curacao Trader nevű tankhajó orosz és ukrán állampolgárokból álló 19 fős legénységének 13 tagját. Ez az első eset, hogy kalózok az afrikai partoktól ilyen messzire támadtak meg kereskedelmi hajót. Három ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, amikor egy gleccserjáró autóbusz megcsúszott és felfordult a kanadai Alberta tartományban a Sziklás-hegységben. Kínában már ezer felett van az elmúlt hetek áradásainak és földcsuszamlásainak halálos áldozatainak száma. Migránsokat fogtak el a rendőrök Hercegszántónál. A három bevándorló palesztin állampolgárnak vallotta magát, és jogellenesen jutottak be Magyarország területére. Augusztus végére befejeződik a vasúti felújítás a budapesti Nyugati pályaudvar és a Városliget között a ceglédi vonalon, a munkák az ütemezésnek megfelelően haladnak - közölte a MÁV A korábban megrendelt CAF villamosok forgalomba állítását hátráltató technikai hibák és hiányosságok miatt nem utazhatnak még a budapestiek az új CAF Urbos szerelvényekkel - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a 35. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az első helyről. Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke személyesen tekintette meg a helyszínen a rali országos bajnokság idénynyitó futamának, a Salgó-ralinak az előkészületeit, és részt vett a verseny rajtceremóniáján is. Továbbra is Csampa Zsolt irányítja a Magyar Vívó Szövetséget, miután a szervezet rendes, tisztújító közgyűlésén újabb négy évre őt választották meg elnöknek. A női Extraligában címvédő SH-ITB Budaörsi 2i SC csapatában folytatja pályafutását Póta Georgina, az első számú magyar asztaliteniszező.