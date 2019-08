Merkel: köszönet Magyarországnak a német egység megteremtéséhez való hozzájárulásáért

Ökumenikus istentiszteletet tartottak a Páneurópai Piknik 30. évfordulója alkalmából a soproni Evangélikus templomban Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár részvételével. Az európai egység sosincs kész, mindig újra és újra meg kell alkotni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Sopronban. 1989 eseményei közelebb hozták egymáshoz Európa népeit - hangsúlyozta a német kancellár a soproni evangélikus templomban. Angela Merkel leszögezte: a Páneurópai Piknikből egy világra szóló esemény lett, amely az 1989-es év, a szabadság szimbólumává vált. 30 évvel ezelőtt augusztus 19-én az osztrák határnál szögesdrótbontó pikniket tartottak, és ideiglenesen kinyitották a Magyarországot Ausztriától elválasztó kaput - több száz kelet-német állampolgár átjutott a határon. Nem csak fizikai, hanem ideológiai határzárat is jelentett a vasfüggöny, amelynek lebontása a Szovjetuniótól való elszakadás első mozzanata volt - mondta Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője az M1-en. A tolerancia jegyében el kell fogadni, hogy különbségek vannak Európában, ha ide el tudunk jutni, akkor az Európai Unió is hatékonyabb lesz - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter Sopronban. Gulyás Gergely közölte: a szolidaritásnak sok formája van, és egy nyugat-európai állam migrációs politikáját sem érzi morálisan helyesebbnek, mint a magyart, amely szerint a határokat védeni kell és a válságövezetben kell segíteni. A migrációpárti erők politikai nyomásgyakorlásának több célja is van - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György hozzátette: a migrációpárti erők célja egyrészt az olasz kormány nyomás alá helyezése, másrészt az is, hogy az európai országok mihamarabb befogadják és valamifajta automatizmus alapján osszák szét az érkezőket. Nem jogszerű az a magatartás, amit a civil mentőhajók folytatnak a líbiai felségvizeken - mondta Tóth Norbert nemzetköz jogász az M1-en. Mindannyian az egyetemes magyarság örökösei és hordozói vagyunk - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjak átadóján, az Országházban. A Szent István-i gondolat legfőbb üzenete az, hogy Isten nélkül valójában semmi nem megy – nyilatkozta Udvarnoky László pálos szerzetes, plébános a Magyar Nemzetnek. Mintegy 114 ezer, nem magyar, de magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár is szavazhat az október 13-ai önkormányzati választáson, ehhez regisztrációra sincs szükségük. Okostelefonra költözhetnek az ügyfélszolgálatok, az eddig papíron zajló, döntően személyes megjelenést igénylő ügyintézést átterelve a digitális térbe - hívta fel a figyelmet a Netlock hitelesítésszolgáltató. A Kolozsvári Magyar Napok hetében Kolozsvár nemcsak az erdélyi magyarság, hanem az egész magyar nemzet kulturális fővárásává válik - jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Kolozsváron, a magyar napok nyitógáláján. 18 Afganisztánból származó illegális bevándorlót vettek őrizetbe a szlovákiai Párkány vasútállomásán, akik egy magyar tehervonat vagonjai alatt bújva jutottak be az országba - közölte a szlovák rendőrség. Németországból való kitoloncolásukat kockáztatják azok a szír menekültek, akik folyamatosan hazajárnak nyaralni - közölte a német belügyminiszter a Bild am Sonntag című német lapban. Horst Seehofer leszögezte: azok a bevándorlók, akik rendszeresen utaznak Szíriába, nem állíthatják azt, hogy ott üldözik őket, ezért vissza kellene vonni a menekültstátusukat. Győzelemként értékelte az olasz belügyminiszter, hogy Róma nem engedett a migrációs nyomásnak és kitartott menekültpolitikája mellett. Matteo Salvini örömtelinek nevezte, hogy Spanyolországban kiköthet az Open Arms civil szervezet hajója a bevándorlókkal. A török belügyminisztérium terrorizmus miatt eltávolította hivatalából három délkelet-törökországi, főként kurdok lakta város, Diyarbakir, Van és Mardin polgármesterét. Donald Trump Mike Pence jelenlegi alelnökkel együtt indul a 2020-ban tartandó választáson - ezt az amerikai elnök maga erősítette meg New Jersey-ben újságíróknak. Külföldi diplomaták Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök ismételt győzelmére számítanak a 2020-as választásokon – írja a Politico. „Ördögi propagandagépezetnek” minősítette a The New York Times című lapot Donald Trump az egyik Twitter-bejegyzésében. Az amerikai elnök azzal vádolta a liberális újságot, hogy „rasszista boszorkányüldözést” folytat. Őrizetbe vételekkel értek véget a jobb- és baloldali tüntetők közötti összetűzések az oregoni Portland városában, az Egyesült Államok északnyugati részén. Donald Trump gazdasági tanácsadója szerint az amerikai elnök tényleg érdeklődik Grönland esetleges megvásárlása iránt. Elhagyta Gibraltárt az az iráni tartályhajó, amelynek kihajózási tilalmát a városállam néhány nappal korábban feloldotta, visszautasítva az Egyesült Államok kérését, hogy tartsa vissza a területi vizeinek elhagyására készülő járművet. Két barlangász rekedt a tátrai Jaskinia Wielka Sniezna (Nagy Havas-Barlang) mélyén, miután a beáramló víz elvágta útjukat. A bonyolult mentőakció akár hetekig is tarthat - közölte a lengyel média. Őrizetbe vettek Afganisztánból származó tizennyolc illegális bevándorlót a szlovákiai Párkány vasútállomásán, akik egy magyar tehervonat vagonjai alatt bújva jutottak be az országba - közölte a szlovák rendőrség. Ötre emelkedett a romániai neuropszichiátriai kórház egyik páciense által rendezett vérfürdő halálos áldozatainak száma, miután az egyik 88 éves sebesült belehalt sérüléseibe - közölte Sorina Pintea egészségügyi miniszter. Vezető nélküli, ötödik generációs technológiával működő autókat állítottak szolgálatba Kelet-Kínában az internetes rendelések gördülékenyebb kézbesítésére - olvasható a China Daily kínai pártlap internetes oldalán. Ötven éve a tengeren hánykolódó palackpostát talált egy nyugat-alaszkai férfi, a levél szerzője egy orosz haditengerész volt. Évekig eltarthat a fejüknél összenőtt és sikeresen szétválasztott bangladesi sziámi ikrek rehabilitációja, az egyikük már jól van, a másikat mélyaltatásban tartják, mindketten vírusfertőzésen esnek át - mondták el a műtétsorozatot levezető magyar orvosok. A megbokrosodott lovak miatt a közönség közé hajtott egy szekér a szajoli fogathajtó versenyen - hatan megsérültek. Ma 7 és 16 óra között Sopron Várkerületben, valamint a városba vezető, illetve onnan kivezető útvonalakon időszakos terelésre, forgalomkorlátozásra, illetve lezárásra kerül sor. A következő napokban várhatóan tovább emelkedik a parlagfű pollenkoncentrációja: országszerte elérheti a nagyon magas szintet, sőt az erősen fertőzött területek közvetlen környezetében extrém magas is lehet - közölte a tisztifőorvos. Takács István a kötöttfogásúak 82 kilogrammos súlycsoportjában aranyérmet szerzett a Tallinnban rendezett junior birkózó-világbajnokságon. Babos Tímea 13 helyet javítva a 112. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Hamburgi férfi kosárlabda felkészülési torna: Csehország - Magyarország 103:83 A BFC Siófok hazai pályán 1:0-ra legyőzte az ETO FC Győr csapatát a labdarúgó NB II negyedik fordulójában. Az MTK házigazdaként 3:2-re legyőzte a Soroksár csapatát a labdarúgó NB II vasárnapi, negyedik fordulójában.