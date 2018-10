Mérgezőek is lehetnek a halloweeni tökök

Egyre elterjedtebb a halloween megünneplése Magyarországon is. A boltok polcain már megtalálhatók az ehhez kapcsolódó dekorációk és jelmezek. A tökfaragás is elterjedt szokás, ám azt kevesen tudják, hogy sok faragni való dísztök mérgező lehet.

A halloweent az angolszász országokban ünnepelték először, de mára már szinte világszerte elterjedt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Magyarországon a mindenszentek és halottak napja előtt, október 31-én ünneplik évről-évre egyre gyakrabban.

„Ez egy egészen más kapcsolat a halálhoz és a halottakkal való megemlékezéshez, maskarázás, egy derűs dolog, amire a gyerekek, az ifjúság láthatóan nagyon vevő, és az egy kérdés, hogy vajon a kettő párhuzamosan lesz, tehát ezek a gyerekek lesznek-e olyanok emellett felnőttként, hogy űzik a tradicionális szokásokat is emellett továbbviszik vagy pedig úgy fog átalakulni néhány évtized múlva, hogy kiszorítja azokat a megemlékezési formákat, amelyekben inkább a komolyság, szomorúság a domináns érzelmi attitűd” – fejtette ki Sándor Ildikó, néprajzkutató.

Sokan faragnak már tököt is itthon, azt viszont kevesen tudják, hogy ezek akár mérgezőek is lehetnek.

„Van háromféle sütőtök Magyarországon, amit lehet kapni. Van a nagydobosi a szürke-zöldes héjú, az biztonsággal fogyasztható. Van a kanadai vagy orange tök, az is kifejezetten étkezésre van, de mostanában megjelent a hokkaido tök, lampion formájú narancssárga tök, az is sütőtök. És van ez a halloween tök, a nagy narancssárga, amit Amerikában étkezésre is használnak, de nálunk egy díszfajtája terjedt el, mert nálunk ezt díszítésre használják és nem étkezésre, amúgy nincs is túl sok íze” – mondta Ecsedi István, a Nébih növényi termék-ellenőrzési osztályának vezetője.

A mérgezés tünetei már fél órán belül jelentkeznek. Ezek a hányás, hasmenés és a magas láz.