Mérgezés lett a pancsolásból

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: HEER ORSOLYA 8:30 - PERON. VENDÉG: FARKAS GERGELY ELNÖK, JOBBIK IFJÚSÁGI TAGOZAT ÖSSZEÜLT KEDDEN A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG, A TITKOSSZOLGÁLATOK SZERINT NINCS BIZONYÍTÉK RÁ, HOGY SOROS VESZÉLYT JELENTENE AZ ORSZÁGRA. AZ ÜLÉSEN PINTÉR SÁNDOR BESZÁMOLT A HAZAI PARAMILITÁRIS SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRÕL IS. A FIDESZ SZERINT AZ ÉRINTETT SZERVEZETEK MÁR NEM JELENTENEK KOCKÁZATOT, AZ MSZP SZERINT KÉSÕN LÉPETT A KORMÁNY AZ ÜGYÜKBEN. LEKOMMUNISTÁZTA A TELJES BÍRÓI KART BUDAI GYULA VOLT ELSZÁMOLTATÁSI BIZTOS AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG KEDDI ÜLÉSÉN. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT, TÁRGYALÁSOK ZAJLANAK AZ ÖSZTÖNDÍJ-RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁRÓL. MINDEN HARMADIK 15-29 ÉV KÖZÖTTI FIATAL KÜLFÖLDÖN TANULNA VAGY VÁLLALNA MUNKÁT - VILÁGGAZDASÁG. SEREGHAJTÓK A MAGYAR DIÁKOK AZ EGYÜTTMÛKÖDÕ PROBLÉMAMEGOLDÁSBAN A LEGÚJABB PISA-FELMÉRÉS EREDMÉNYE SZERINT. ISMÉT KITILTOTTÁK AZ INDEX KÉT MUNKATÁRSÁT A PARLEMENTBÕL, MIUTÁN TILTOTT HELYEN PRÓBÁLTAK INTERJÚT KÉSZÍTENI POLT PÉTER LEGFÕBB ÜGYÉSSZEL. ABC: MAGAS RANGÚ MAGYAR TISZTSÉGVISELÕKKEL TALÁLKOZOTT A TAVALYI ELNÖKVÁLASZTÁS ALATT BUDAPESTEN TRUMP KAMPÁNYTANÁCSADÓJA. AZ LMP JELEZTE: KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉST NYÚJTANAK BE, HOGY KIDERÜLJÖN, PONTOSAN MI HANGZOTT EL A MEGBESZÉLÉSEN. MÉG NOVEMBERBEN KIKÜLDI AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK A 3-AS METRÓ PÁLYÁZATÁT A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. ELHUNYT STADLER JÓZSEF. A VÁLLALKOZÓ AZ AKASZTÓN ÉPÍTETT 22 EZRES STADIONNAL, MAJD TÖBB MRD-S ÁFACSALÁSI ÜGYÉVEL VÁLT ORSZÁGOSAN ISMERTTÉ. KÉT HETE, KÖNYVÉNEK DEDIKÁLÁSAKOR LETT ROSSZUL SOLTON, VALÓSZÍNÛLEG AGYVÉRZÉST KAPOTT. TAGADJA A ROSATOM, HOGY NUKLEÁRIS BALESET TÖRTÉNT AZ EGYIK ÜZEMÉBEN, A GREENPEACE HATÓSÁGI VIZSGÁLATOT KÖVETEL. MA HIRDET ÍTÉLETET RATKO MLADIC EGYKORI BOSZNIA SZERB HADSEREGPARANCSNOK ÜGYÉBEN A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK. A LEGSÚLYOSABB VÁDPONT SZERINT RATKO MLADIC RÉSZT VETT A SREBRENICAI NÉPIRTÁSBAN. TELJES HARCKÉSZÜLTSÉGET RENDELT EL A LIBANONI VEZÉRKARI FÕNÖK AZ IZRAELI HATÁR MENTÉN. ÉV ELEJE ÓTA FOKOZÓDIK A FESZÜLTSÉG A LIBANONI SÍITA MILÍCIA, A HEZBOLLAH ÉS IZRAEL KÖZÖTT. FEGYVERESEK FOGLALTÁK EL A KELET-UKRAJNAI SZAKADÁR „NÉPKÖZTÁRSASÁG”, LUHANSZK FÕVÁROSÁNAK KÖZPONTJÁT. HELYI FORRÁSOK SZERINT, NEM ZÁRHATÓ KI, HOGY PUCCS TÖRTÉNT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÚJABB ÉSZAK-KOREAI ÉS KÍNAI VÁLLALATOK ELLEN HOZOTT SZANKCIÓKAT. LEMONDOTT ROBERT MUGABE ZIMBABWEI ELNÖK - JELENTETTE BE A ZIMBABWEI TÖRVÉNYHOZÁS HÁZELNÖKE. NEM MOND LE ANGELA MERKEL A KORMÁNYKOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOK ÖSSZEOMLÁSA MIATT, A NÉMET KANCELLÁR INKÁBB ÚJ VÁLASZTÁSOKAT TARTANA. A NEMZETKÖZI SAJTÓ MERKEL VERESÉGEKÉNT ÉRTÉKELI A KORMÁNYALAKÍTÁS KUDARCÁT. ELFOGTAK HAT TERRORGYANÚS SZÍR FÉRFIT NÉMETORSZÁGBAN, VALÓSZÍNÛLEG MERÉNYLETEKRE KÉSZÜLTEK. VAGYONZÁRAT RENDELT EL A ROMÁN KORRUPCIÓELLENES ÜGYÉSZSÉG LIVIU DRAGNEA SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRTELNÖK ELLEN. A BUDAPESTI IX. KERÜLETBEN 5 EMBERT TARTÓZTATTAK LE, MIVEL TÖBB HÓNAPJA TERJESZTETTEK SZERBIÁBÓL CSEMPÉSZETT MARIHUÁNÁT. KIDÖNTÖTT EGY VILLANYOSZLOPOT EGY TEHERAUTÓ SZERDA REGGEL A DEBRECEN KÜLVÁROSÁBAN HÚZÓDÓ HATÁR ÚTON. AZ EDDIGINÉL EGY ÓRÁVAL TOVÁBB, ÉJJEL FÉL 1-IG KÖZLEKEDIK DECEMBERTÕL A 2-ES ÉS 4-ES METRÓ HÉTVÉGÉN. EGY ÉV ÖT HÓNAP FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK JOGERÕSEN EGY SOMOGYI TANÁRT, AKI BÁNTALMAZTA DIÁKJAIT. KÜLFÖLDRE AKART SZÖKNI 11 ÉVES DIÁKJÁVAL EGY BÉKÉSI TANÁR, A REPTÉREN ELKAPTÁK. A HÍREK SZERINT A TANÁR HÓNAPOK ÓTA VISZONYT FOLYTATOTT A GYEREKKEL. KEDD ESTE ÓTA A FORINT MINIMÁLISAN MOZDULT EL AZ EURÓHOZ, A FRANKHOZ ÉS A DOLLÁRHOZ KÉPEST A BANKKÖZI PIACON.