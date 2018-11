Meredeken emelkedik a cukorbetegek száma Magyarországon

Vércukor méréssel egybekötött egészségügyi szaktanácsadás a Diabétesz Világnapon, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány rendezésében. A laikusok továbbra sem tesznek különbséget a jellemzően gyermekkorban kialakuló, autoimmun egyes típusú cukorbetegek között, akik minden esetben inzulinkezelésre szorulnak és azok között, akiknek helytelen életmódja, az elhízás, a rossz táplálkozás és a mozgásszegény életmód vezetett az anyagcsere zavarhoz. A tudatlanságot és a gyógyulásba vetett hitet sokan kihasználják.

„Tudomásul kell venni tényleg, hogy ez egy betegség. Ezen nem lehet életmóddal, javítani, sajnos néha hallani olyanokat, hogy paleo diétát javasolnak az 1-es típusú cukorbetegnek az inzulin helyett. A Magyar Diabétesz Társaság pereskedett is ez ügyben, meg is nyerte, még a perköltséget sem fizették ki. Ez sajnos egy biznisz, tehát vannak akik visszaélnek a cukorbetegséggel, a cukorbetegekkel és ebből is üzletet csinálnak” – hívta fel a figyelmet a Magyar Diabétesz Társaság elnöke, Kempler Péter.

Van lehetőség ehelyett korszerű eszközökkel egyensúlyban tartani az anyagcserét. A technikai újdonságok azonban drágák és csak az inzulinfüggő cukorbetegeknél alkalmazhatóak, így az elterjedésük is lassú

„Az inzulinpumpa kezelés számít a technikailag legfejlettebb kezelésnek az 1-es típusú cukorbetegek körében. Magyarországon a az inzulinpumpában kezelt cukorbetegek száma a környező országokhoz képest, vagy a Visegrádi négyekhez képest is alacsony” – árulta el Kis János Tibor diabetológus.

A cukorbetegek - ugyan kényszerűségből - de sokszor egészségesebben étkeznek az átlagnál. Kerülik a hozzáadott cukort, a túlzott szénhidrátfogyasztást. Bernáth József séf szerint a hagyományos ételreceptek is megújíthatóak.

„Vannak olyan cukor helyettesítő dolgok, amivel ugyan úgy meg lehet csinálni, hasonlít az íze, aki nem ismeri csak azt veszi észre, hogy egy kicsit furcsább, de szerintem jól lehet vele játszani. Plusz, amit én még ajánlanék annak, aki még nem cukorbeteg, hogy lehet felesbe: tehát akár használhat cukrot is és cukorhelyettesítőt is” – magyarázta Bernáth József séf.

A Semmelweis Egyetem munkacsoportja egész nap szűréseket végzett az érdeklődőkön. Bár a cukorbetegség leggyakoribb szövődményei sokak számára ismertek, ugyanakkor most hívták fel először a közvélemény figyelmét a diabétesz és a fogászati problémák összefüggésére.

„A különböző sebesedéssel járó folyamatok regenerálódása, gyógyulása lassabban jön létre, mivel kevesebb a nyáltermelés egy cukorbetegnek, ezért a fogszuvasodás is gyakrabban előfordul” – hangsúlyozta a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese, Hermann Péter.

Hazánkban jelenleg közel egy millió diagnosztizált cukorbeteg él, és további több százezren lehetnek, akiknél még nem ismerték fel a betegség tüneteit.