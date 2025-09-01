Menzabotrány Újbudán: szabálytalan közétkeztetési pályázatról beszél a Fidesz

Megosztás itt:

Ahogy egyre több részlet kiderül, egyre világosabb, hogy a városvezetés mutyizni akart a közétkeztetésben – ezt a kemény, határozott kijelentést tette az Újbudán ellenzékinek számító képviselő, Szabó László, amit alá is tud támasztani.

Veszélyes hibák

A közbeszerzés nyertesének ajánlatát több súlyos hiba is terheli: a beadott referenciaigazolások feltehetően kevesebb ételt igazoltak, mint amit a kiírás szerint kellett volna teljesíteni.

Ráadásul az ezekben az igazolásokban szereplő adatok sem fedik a valóságot, így az ajánlat eleve érvénytelennek minősülhetett volna, míg a céget hamis adatszolgáltatás miatt ki is kellett volna zárni – állapította meg a fideszes képviselő.

