Mentőt küldhet házhoz mintavételre a háziorvos

226 igazolt koronavírus-fertőzött van az országban, tízen elhunytak a betegség következtében. Steven Dick, Nagy-Britannia Budapestre akkreditált nagykövet-helyettese is egyike az eddigi 10 főnek, akik a koronavírus-fertőzés miatt vesztették életüket Magyarországon. Az idősotthonokban is kiemelten fontos az idősek védelme - hangsúlyozta Müller Cecília országos tisztifőorvos. A Mol Nyrt. almásfüzitői telepe megkezdte a fertőtlenítőszerek gyártását - jelentette be a cég ügyvezető igazgatója. Ratatics Péter közölte: napi 50 ezer liter fertőtlenítőszert gyártanak, ebből az ország teljes igénye kielégíthető lesz. Közös célunk, hogy megóvjuk az emberek egészségét és a nemzetgazdaságot is mozgásban tartsuk - jelentette ki Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Jó ütemben zajlik a konténerkórház építése Kiskunhalason, már a lélegeztetéshez szükséges eszközöket is beszerelték - mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. A lakosság ellátásának folyamatos biztosítása a legfontosabb szempont azon cégek kiválasztásánál, amelyeknél a honvédelmi irányító törzs teljesít szolgálatot - közölte a Honvédelmi Minisztérium miniszteri titkárságvezetője. Egy nap alatt állítottak fel tábori kórházat, sátorrendszert a katonák a budapesti Szent László Kórház udvarán - írta a honvedelem.hu. A kormány újabb több mint 15 milliárd forintot meghaladó forrást biztosít az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára egészségügyi eszközök vásárlására - olvasható a Magyar Közlönyben. A kormány megtiltotta egy a koronavírus-betegek gyógyításához használt gyógyszeralapanyag kivitelét - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Csak összefogással védhetjük meg a magyar embereket a koronavírussal szemben - hangsúlyozta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Újabb rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, amely további könnyítést hoz a hiteleseknek. A szabályozás elsődleges célja az, hogy a kormány a hitelmoratóriummal élő ügyfeleket ne csak idén, hanem jövőre is, amikor újraindul a fizetési kötelezettség, akkor is segítse. A koronavírus-járvány idején csökkent a családok biztonságérzete, a biztonságérzetet szeretné a kormány fenntartani - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Az S&P Global Ratings a Mol BBB- hosszú lejáratú adósság-besorolás megerősítése mellett pozitívról stabilra módosította az olajtársaság hitelminősítéséhez kapcsolódó kilátását - közölte a Mol Nyrt. A kormány fontos lépéseket tett a turisztikai ágazat megsegítéséért, elsők között hozta meg azokat a döntéseket, amelyek hozzájárulnak a megmaradáshoz - közölte a Magyar Turisztikai ügynökség. A migránsok folyamatosan megpróbálnak áttörni a török-görög határon, ezért állóháború alakult ki ott - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Romániában életbe léptek a kijárásra vonatkozó, a koronavírus terjedésének megfékezését célzó szigorítások, amelyek betartását rendőrök, csendőrök és katonák ellenőrzik az utcákon. Meghosszabbította az ukrán kormány az országos karantént további 30 nappal, azaz április 24-ig, és kiterjesztette a veszélyhelyzetet az egész országra. Ausztriában 5 560-ra nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma, a halottak száma 31-re emelkedett. Csehországban 5-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, Lengyelországban kötelezővé vált az alap- és középiskolai távoktatás. Bosznia-Hercegovina március 30-tól lezárja repülőtereit a személyforgalom előtt az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lelassítása érdekében. Boszniában már 166 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, hárman meghaltak. Németországban szerda délelőtt 32 991 fertőzöttet tartottak nyilván, ami 3935-tel több az egy nappal korábbinál. Franciaországban 24 óra alatt 240-nel 1100-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, ami az eddigi legnagyobb napi emelkedés – a 22 300 diagnosztizált beteg közül több mint 10 ezren vannak kórházban. Spanyolországban már többen haltak meg koronavírus-fertőzés következtében mint Kínába – a halálos áldozatok száma 3434, egy nap alatt 748-cal növekedett. Ismét emelkedett Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában, 743 halottal 6820-ra emelkedett a betegség eddigi áldozatainak a száma, 3612 új beteget regisztráltak. Oroszországban egy nap alatt 163-mal, 658-ra nőtt az új koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma - jelentette be Tatyjana Golikova orosz miniszterelnök-helyettes. Fizetett munkaszünet bevezetését rendelte el a jövő hétre a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az új típusú koronavírus-járvány terjedése elleni küzdelmet irányító amerikai kormányzati munkacsoport egészségügyi szakemberei döntenek majd a szigorítások enyhítéséről - jelentette ki Donald Trump. Az Egyesült Államokban megszületett a megállapodás a törvényhozókkal a gazdasági csomagtervről, amely az új típusú koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági nehézségek orvoslását célozza. Károly brit trónörökös szervezetében is kimutatták a Covid-19 megbetegedést okozó új koronavírust - jelentette be a walesi herceg londoni hivatala. Az isztambuli főügyészség vádat emelt 20 szaúdi gyanúsított ellen a szaúdi ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi 2018 őszi meggyilkolásának ügyében. Előre megfontolt emberölés gyanújával őrizetbe vette az ukrán rendőrség Leonyid Kozsara volt külügyminisztert. Újra lehetővé válik az ingázás a magyar-román határon azoknak, akik a határ másik oldalán dolgoznak - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Elhalasztja áramszünettel járó munkái többségét az E.ON, és az Elmű Hálózati Kft., hogy csak a feltétlenül szükséges esetekben kelljen a rendkívüli helyzetben hálózati beavatkozást végezni. Vádat emeltek hat férfi ellen, aki több mint százmillió forinttal rövidítette meg a költségvetést - közölte a Fővárosi Főügyészség. Gyurka János lesz a női kézilabda NB I-ben szereplő Motherson-Mosonmagyaróvári KC vezetőedzője a következő idénytől. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint a sport diadala az, hogy nem törölték, hanem elhalasztották a 2020-as tokiói olimpiát. Az Európai Kézilabda Szövetség elhalasztotta a nemzetközi kupák négyes döntőit, közük a női Bajnokok Ligája budapesti végjátékát is. A Nemzetközi Öttusa Szövetség törölte az idei világkupa-sorozatból megmaradt versenyeket, köztük a magyarországit is. Maxime Vachier-Lagrave világossal legyőzte, ezzel összetettben utolérte az éllovas orosz Jan Nyepomnyascsijt a Jekatyerinburgban zajló sakkvilágbajnok-jelölti tornán.